Kreisliga-Trainer bleibt, Transfer und Bezirksliga-Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer jungen Mannschaft, der auch künftig Perspektiven eröffnet werden sollen. Heinriet will motivierte Spieler behutsam integrieren und langfristig formen. Zugleich ist der Glaube an den Klassenerhalt unverändert vorhanden, auch wenn die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle die Saison erschwert haben. Für die Zukunft verbindet sich mit der Verlängerung die Hoffnung, das vorhandene Potenzial unter stabileren Voraussetzungen deutlicher zeigen zu können.

Die SpVgg Heinriet setzt in der Kreisliga A1 Franken ein Zeichen der Beständigkeit. Trainer Marco Walleth bleibt auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie – eine Entscheidung, die bewusst unabhängig von der Ligazugehörigkeit getroffen wurde. Der Verein hält damit an seinem eingeschlagenen Weg fest und vertraut weiter auf Kontinuität in einer sportlich herausfordernden Phase.

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FV 08 Rottweil

Beim FV 08 Rottweil setzt man in der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern auf Vertrautheit und Verbundenheit. Mike Niidas kehrt zur neuen Saison zu seinem Heimatverein zurück und schlägt damit ein weiteres Kapitel in Schwarz-Gelb auf. Es ist eine Rückkehr, die weniger vom Neuen als von gewachsener Nähe erzählt.

Mike Niidas hat das Trikot des FV 08 bereits im Jugendbereich und später auch bei den Aktiven getragen, kennt also Verein, Umfeld und Erwartungen aus eigener Erfahrung. Zuletzt stand er für den FC Suebia Rottweil auf dem Platz, nun führt ihn sein Weg zurück an alte Wirkungsstätte. Für den FV 08 ist diese Personalie deshalb mehr als nur ein Wechsel – sie steht für Identifikation, Kontinuität und die Hoffnung auf neue Impulse aus den eigenen Reihen.

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TASV Hessigheim

Beim TASV Hessigheim ist eine Personalie entschieden worden, die weit über den sportlichen Alltag hinausreicht. In der Bezirksliga Enz/Murr bleibt Mirko Merkler das Gesicht der Kontinuität. Der dienstälteste Spieler des Vereins hat verlängert und setzt seinen bemerkenswerten Weg im roten und weißen Trikot fort.

Seit den Bambinis ist Mirko Merkler mit dem TASV verbunden, 2013 debütierte er bereits mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft. Mehr als 250 Pflichtspiele und 50 Torbeteiligungen später steht er wie kaum ein anderer für die jüngere Vereinsgeschichte. Er gehörte zu den Meistermannschaften von 2016, 2020 und 2023, war am Aufstieg 2014 beteiligt und prägte auch die erfolgreichen NEB-Turniere mit. Nach langer Knieverletzung kämpfte er sich zurück – nun bleibt auch der Führungsspieler.

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