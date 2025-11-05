Kreisliga-Trainer Barros übernimmt Spitze – Weber in absoluter Topform

Barros führt alleine in den Münchner Kreisligen. – Foto: FuPa Oberbayern

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der SV Lohhof steht derzeit auf Platz zwei der Kreisliga München 1 und darf damit weiter nicht nur auf die 15 Tragerl ERDINGER hoffen, sondern auch auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Maßgeblichen Anteil daran hat Luan da Costa Barros – auf und neben dem Platz. Der Spielertrainer erzielte mehr als die Hälfte der 31 bisherigen Tore des SVS. Der 32-Jährige kommt in elf Einsätzen auf 16 Treffer und steht somit an der Spitze der Torschützenliste der drei Münchner Kreisligen. Beim Erfolg über den TSV Eintracht Karlsfeld II erzielte der Stürmer alle drei Treffer.

Shqipdon Ademi musste Barros folglich im Oktober etwas ziehen lassen. Zuvor hatten beide jeweils zehn Treffer auf dem Konto gehabt. Im Oktober gelangen Ademi „nur“ drei Tore. Damit liegt der Stürmer des FC Kosova München nun gleichauf mit Lorenz Weber vom SV München West auf dem zweiten Rang.