Kreisliga-Trainer Barros übernimmt Spitze – Weber in absoluter Topform

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Der SV Lohhof steht derzeit auf Platz zwei der Kreisliga München 1 und darf damit weiter nicht nur auf die 15 Tragerl ERDINGER hoffen, sondern auch auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Maßgeblichen Anteil daran hat Luan da Costa Barros – auf und neben dem Platz.
Der Spielertrainer erzielte mehr als die Hälfte der 31 bisherigen Tore des SVS. Der 32-Jährige kommt in elf Einsätzen auf 16 Treffer und steht somit an der Spitze der Torschützenliste der drei Münchner Kreisligen. Beim Erfolg über den TSV Eintracht Karlsfeld II erzielte der Stürmer alle drei Treffer.
Shqipdon Ademi musste Barros folglich im Oktober etwas ziehen lassen. Zuvor hatten beide jeweils zehn Treffer auf dem Konto gehabt.
Im Oktober gelangen Ademi „nur“ drei Tore. Damit liegt der Stürmer des FC Kosova München nun gleichauf mit Lorenz Weber vom SV München West auf dem zweiten Rang.
Kurios: Alle Treffer im vergangenen Monat erzielte Ademi vom Punkt aus. Insgesamt waren sechs der 16 Tore des Routiniers in dieser Saison ein Elfmeter – eine ähnliche starke Quote wie die von Harry Kane.
Dank dieser liegt der FC Kosova München in der Kreisliga 2 weiterhin souverän und ungeschlagen an der Tabellenspitze. Zehn seiner elf Spiele in dieser Saison gewann der FCK.
Ärgste Verfolger sind der SV München West und Lorenz Weber. Der Youngster befindet sich derzeit in Überform. In vier Partien im Oktober knipste er sechsmal. Gegen den FC Fürstenried alleine dreimal.
Seine Treffsicherheit nahm Weber auch mit in den November. Zum Monatsstart legte er drei weitere Buden gegen Teutonia München nach. Beim Kantersieg wurde der Offensivspieler sogar bereits nach weniger Stunde runter genommen.
1. Luan da Costa Barros, SV Lohhof, Kreisliga München 1: 16 Tore
2. Shqipdon Ademi, FC Kosova München, Kreisliga München 2: 14 Tore
2. Lorenz Weber, SV München West, Kreisliga München 2: 14 Tore
4. Thomas Huser, TSV Allach 09 München, Kreisliga München 1: 13 Tore
5. Salim Hussein, FC Phönix München, Kreisliga München 3: 12 Tore
5. Ervin Kurta, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 12 Tore
7. Emre Tunc, FC Fürstenried, Kreisliga München 2: 10 Tore
7. Nick Gibson, TSV Steinhöring, Kreisliga München 3: 10 Tore
7. Stefan Lechner, TSV Oberpframmern, Kreisliga München 3: 10 Tore
7. Akif Abasikeles, FC Türk Sport Garching, Kreisliga München 1: 10 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!