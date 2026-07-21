Kreisliga-Tormaschine überzeugt: Danny Foerster zu Germania Mallorca

Am 4. Juli hat Danny Foerster auf Mallorca beim FC Germania vorgespielt, mit dem Ziel, beim Projekt „From Zero to La Liga“ von Anfang an dabei zu sein (Wir berichten hier). In der vergangenen Woche hat der Stürmer, der eigentlich zum SV Glehn gewechselt war, überraschenderweise die Zusage bekommen. Die Offiziellen um Thorsten Legat, Bastian Müller und Aleksandar Petrovic hatten dem 33-Jährigen zuvor noch eine Absage erteilt.
„Erst wurde mir gesagt, dass ich nicht genommen wurde. Zwei Tage später habe ich einen Anruf bekommen, dass sich die Meinung geändert hat und sie mich doch haben wollen“, erzählt Danny Foerster im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine Wende, mit der Foerster wohl nicht mehr gerechnet hätte.
Und auch eine einschneidende Wende, die sein Leben komplett umkrempeln wird. Denn wer auf Mallorca spielen will, muss dort wohnen: „Die Frau von Basti Müller kümmert sich jetzt um Wohnungen und Jobs für die Jungs“, verrät Foerster. Bastian Müller, der als sportlicher Leiter beim FC Germania agiert, hat im Übrigen für den Wuppertaler SV, Alemannia Aachen oder Rot-Weiß Oberhausen gespielt. Zusätzlich mit Thorsten Legat an der Seitenlinie hat sich der neu gegründete Verein den Zielen entsprechend professionell aufgestellt: „Wir wurden vorgestellt, hatten Interviews und sogar die Vertragsunterschrift wurde noch einmal für ein Video nachgestellt. Wirklich wie bei den Profis“, berichtet der Mann, der in der vergangenen Saison noch 60 Tore für den BV Weckhoven geschossen hat, euphorisch.
Danny Foerster verspricht sich neben einem außergewöhnlichen Abenteuer noch Weiteres von diesem besonderen Wechsel: „Für mich ist es eine Chance – nicht nur fußballerisch, sondern auch in Richtung Social Media. Da können sich natürlich Türen öffnen.“ Foerster zeigt sein Privatleben, den Sport und gerne auch seine Hündin Sunny. Mittlerweile hat er fast 20.000 Follower.
Eins darf da allerdings nicht außer Acht gelassen werden: Der SV Glehn. Der Neusser Verein hatte sich mit Danny Foerster eigentlich die Dienste eines Stürmers gesichert, der vielleicht sogar der Schlüssel für den Bezirksliga-Aufstieg hätte sein könne. Unterstrichen wurde dieser Transfer-Coup mit einem aufwendigen Ankündigungsvideo in den sozialen Medien.
Selbstverständlich hatte Danny Foerster im Vorfeld des Probetrainings Anfang Juli angekündigt, dass ein Wechsel möglich sein könnte. „Mir tut das von Herzen leid, dass ich jetzt sagen muss: Hör mal, ich wechsle schon wieder. Der Vorstand tut mir am meisten leid. Norbert Jurczyk ist ein super Typ. Ich habe mich mit ihm super verstanden“, öffnet Foerster seine Gefühlslage gegenüber dem SV Glehn. Andererseits ist der 33-Jährige vorerst für ein Jahr an den Klub von den Balearen gebunden. Eine Rückkehr in den Fußball in Grevenbroich/Neuss wäre mit Sicherheit denkbar.
Am 1. August wird Danny Foerster nach Mallorca fliegen, zwei Tage später starten die ersten Trainingseinheiten. Gespielt werden soll möglichst in der Nähe des Ballermanns, um eben die deutschen Fans, die sich das gesamte Jahr über auf der Insel befinden, für dieses besondere Fußballprojekt zu begeistern. Es steht sogar im Raum, dass der Streamingdienst RTL+ die Spiele übertragen könnte. Jedenfalls hat sich der FC Germania Mallorca mit Danny Foerster einen Mann geschnappt, der weiß wo das Tor steht.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: