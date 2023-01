Kreisliga-Torjäger und Hankofen-Rückkehrer: Bad Kötzting holt Duo Dem Landesliga-Dritten vom Roten Steg glückt die Verpflichtung der Offensivleute Lukas Schleich und Dominik Hanninger

„Wir gehen damit weiter unseren Weg, Talente aus der Region an den Roten Steg zu holen. Es freut uns sehr, dass das Umfeld und die Fans diesen Weg positiv mitgehen“, lässt sich Bad Kötztings Sportdirektor Marco Dellnitz in einer Mitteilung des Vereins zitieren.



Trainer Erich Hartl verleiht gegenüber FuPa seiner Hoffnung Ausdruck, „dass sie mit ihrem Tempo und ihrer Torgefahr für uns wichtige Spieler in der Rückrunde werden“. Dass beide Spieler charakterlich super in die Mannschaft hineinpassen werden, da ist sich Hartl „hundertprozentig“ sicher. Rückkehrer Dominik Hanninger hätte das ja ohnehin bereits bewiesen.



Hanningers Wunsch nach erneuter Veränderung verwundert nicht, kam er doch bei Hankofen nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers heraus. Nur drei Kurzeinsätze in der Regionalliga sind nicht das, was sich der 22-Jährige bei seinem Wechsel im Sommer erhofft hatte. Jetzt geht es für Hanninger, der beim ASV Cham und der SpVgg Deggendorf ausgebildet wurde, zurück zu Bad Kötzting – seiner vergangenen sportlichen Heimat für zweieinhalb Jahre (insgesamt zwölf Ligatore). „Mit Dominik ist der Kontakt nie abgerissen. Da sein Bruder Tobias ebenso bei uns spielt, war er immer über viele Dinge gut informiert. Als er auf uns zugekommen ist, dass er sich gerne verändern möchte, haben wir uns zusammengesetzt und den Wechsel fix gemacht“, erklärt Marco Dellnitz.



Bad Kötztings Sportchef verrät außerdem, dass man den zweiten Neuzugang Lukas Schleich schon länger auf dem Radar gehabt habe. Nun also klappte es mit der Verpflichtung. „Er ist ein aufgeweckter junger Bursche, der talentiert ist und sich höherklassig beweisen will. Die Gespräche waren sehr gut. Er will bei uns die Chance nutzen“, klingt Dellnitz durchaus hoffnungsfroh. Der 20-jährige Stürmer hatte schon während seiner Jugendzeit beim SSV Schorndorf Tore am Fließband geschossen und machte damit Zeit seines Vorstoßes in den Seniorenbereich nahtlos weiter. 22 Buden in 18 Spielen gelangen Schleich während der laufenden Runde für den Kreisligisten und schon in der Vorsaison hatte er mit 28 Saisontoren großen Anteil am Schorndorfer Aufstieg.



Im Gegenzug dazu spielt Philipp Berzl (22) künftig nicht mehr unter Erich Hartl beim 1. FC Bad Kötzting, worauf sich beide Seiten nach „ehrlichen Gesprächen“ verständigt hätten. Denn der Spieler möchte den Landesliga-Aufwand nicht mehr leisten, zumal ihn in der Vergangenheit immer wieder Verletzungen zurückwarfen. Berzls Wechsel zur DJK Arnschwang steht seit einigen Tagen fest.