Kreisliga-Torjäger Jahic wechselt in die Bayernliga: „Will um Platz in der Mannschaft kämpfen“

Der SV Kirchanschöring rüstet weiter auf. Mit Fikret Jahic wechselt der junge Torschützenkönig aus der Kreisliga Inn/Salzach 1 zu den Gelb-Schwarzen.

Kirchanschöring - Seit nun guten drei Wochen befindet sich der SV Kirchanschöring, so wie die meisten Bayernligisten, in der wohlverdienten Sommerpause. Hinter den Kulissen wird aber fleißig am Kader der Zukunft gefeilt. Immerhin acht Abgänge muss der SVK bis dato kompensieren. Sechs Neuzugänge stehen auf der anderen Seite - einer davon ein junger Goalgetter.

SV Kirchanschöring: Torschützenkönig der Kreisliga Inn/Salzach 1 kommt

Und zwar wird Fikret Jahic von SB DJK Rosenheim nach Kirchanschöring wechseln. Der 22-Jährige durchlief die Rosenheimer Jugend und durfte schon Bezirksliga-Erfahrung sammeln. Mit den Rosenheimern stieg Jahic die abgelaufene Saison als Meister in die Bezirksliga auf. Einen großen Anteil hatte er, denn mit 22 Treffern in 24 Spielen wurde er Kreisliga-Torschützenkönig.

„Es ist natürlich eine große Sache, wenn ein Bayernligist bei einem anfragt“, so Jahic im Gespräch mit Fupa Oberbayern/Fussball Vorort. „Seit dem Angebot habe ich mich über Kirchanschöring erkundigt und nur gute Sachen über den Verein gehört. Das hat meine Entscheidung sehr beeinflusst.“

Anfang April sei das erste Telefonat zwischen SVK und Jahic geführt worden. Im ersten vereinbarten Gespräch war die Sache dann klar und der Goalgetter gab seine Zusage. „Die haben mich überzeugt. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das machen“ sagt der 22-Jährige.

Fikret Jahic: „Ich will mich so gut wie möglich integrieren“

„Ein bisschen traurig ist man“, sagt Jahic zum Abschied seines Heimatvereins. „Aber im Großen und Ganzen bin ich glücklich, in diesen zwölf Jahren bei Rosenheim lauter geile Typen kennengelernt zu haben. Und wir haben diese schöne Zeit zum Schluss mit einer Meisterschaft gekrönt. Das hat die Mannschaft und der Verein mehr als verdient. Ich werde alle vermissen, das war eine sehr, sehr geile Zeit.“

Zukünftig will Jahic mit dem SV Kirchanschöring oben mitspielen. „Ich will mich so gut wie möglich in die Mannschaft integrieren und um meinen Platz in der Mannschaft kämpfen.“ Zudem spielt der im Jahr 2003 geborene Stürmer seit letzter Saison in der Futsal Bundesliga. Für die Beton Boys kam er in acht Spielen auf sechs Treffer und zwei Assists. Wie sich Futsal und Bayernliga vereinbaren lassen, wird sich rausstellen.