Kreisliga-Topteam Kranzberg verpasst Pokalcoup gegen SE Freising

Mit einem 2:1-Erfolg in allerletzter Sekunde hat der SE Freising ein Elfmeterschießen im Viertelfinale des Totopokals beim SV Kranzberg gerade noch verhindert.

Kranzberg – Der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Und auch beim Kreispokal hätten diese am Dienstagabend beinahe wieder gegolten. Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising mussten sich beim aktuellen Kreisliga-Spitzenreiter SV Kranzberg schlussendlich gehörig strecken – und am Ende auch ein wenig zittern. Doch letztlich setzte sich der Favorit knapp mit 2:1 (0:0) durch. Damit stehen die Gelb-Schwarzen nun im Halbfinale des Kreises Donau/Isar.

Kreisligist gegen Bezirksligist– da scheinen die Fronten zunächst klar zu sein. Freising rannte zwar an und war anfangs das bessere Team, der SV Kranzberg wehrte sich aber nach Kräften, stellte sich gut an und hielt deswegen auch verdient das torlose Remis. Sowohl der SEF als auch die Hausherren schonten zunächst einige Stammkräfte und gaben Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeiten.

Nach dem Seitentausch schien die Partie dann in die Freisinger Richtung zu kippen. Nach einem Pass ins Zentrum versprang einem Kranzberger Akteur das Leder, Marzuk Shaban ging clever auf den zweiten Ball und traf zur Führung (57.). In der Folge verpassten es die Gäste dann, das 2:0 nachzulegen. Möglichkeiten wären ausreichend da gewesen.

Und so blieben die Hausherren im Spiel, und es kam, wie es fast kommen musste: Kranzberg gelang der verdiente Ausgleich. Nach einem flachen Pass in den Strafraum war Freisings Defensive ziemlich unsortiert, Eron Hasani dagegen blieb eiskalt und schuss relativ unbedrängt ein (83.).

Und dann gab es den vielzitierten Lucky Punch

Doch vorbei war die Partie noch nicht. Sieben Minuten plus Nachspielzeit trennten den SVK noch vom Elfmeterschießen. Darauf hatten die Domstädter wenig Lust. Mit dem vielzitierten Lucky Punch in allerletzter Sekunde sicherten sich die Gäste dann doch noch den Sieg: Eine Ecke konnte Kranzberg zunächst klären, der zweite Ball landete dann aber wieder auf der rechten Seite. Den folgenden Schuss konnte SVK-Keeper Devid Kerciku nur nach vorne abtropfen lassen, wo Sebastian Thalhammer aus fünf Metern blitzschnell reagierte und das Leder per Seitfallzieher sehenswert über die Linie beförderte (90.+6).

Natürlich waren die Hausherren am Ende enttäuscht, hatten sie den Favoriten schließlich zumindest am Rande eines Elfmeterschießens. „Aber dennoch können wir mit unserer Leistung heute zufrieden sein“, zeigte Spielertrainer Dennis Hammerl auf. Freisings Coach Heiko Baumgärtner hatte ebenfalls eine Portion Lob für seine Elf: Stark sei es gewesen, mit einer jungen Truppe gegen den Tabellenführer der Kreisliga so dagegen zu halten. Und auch wenn das 2:1 erst spät gefallen sei, „haben wir verdient gewonnen“.