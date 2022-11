Kreisliga-Ticket für nächste Saison gezogen

Besser hätte der Doppelspieltag unserer Ersten nicht laufen können. Nach dem Sieg in Heede folgte am Montag ein Sieg zuhause gegen Grenzland Twist. Auch auf Grund der günstigen Ergebnisse in den Parallelspielen, kann unsere Mannschaft nicht mehr in die Abstiegsrunde rutschen und hat somit bereits vor der Winterpause das Ticket für die Kreisliga-Saison 2023/24 gebucht!