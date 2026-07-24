Kreisliga Süd: Vier geben sich ambitioniert, Rosenberg der Topfavorit

Mit dem TSV Königstein baut sich vor "Liganewcomer" DJK Ensdorf (in Blau) zum Auftakt gleich eine hohe Hürde auf. – Foto: Jonas Löffler

Auf geht´s, hinein in die Spielzeit 2026/27! Auch wenn sich bei den Formulierungen der Saisonziele in der Kreisliga Süd keiner zum "selfmade" Topfavoriten macht, für die meisten Trainer der Liga gibt es ein Team, welches aus ihrer Sicht die Bezeichnung verdient. Nicht unerwartet gibt man sich in Königstein, Rosenberg, Rieden und Freudenberg ambitioniert, wo man sich das Mitspielen im oberen Tabellenbereich vornimmt. Für viele Übungsleiter, Funktionäre oder vermeintliche Experten ist allerdings klar, dass der letztjährige Vizemeister aus der Hüttenstadt Rosenberg wohl der heißeste Kandidat auf Platz 1 in der Endabrechnung ist.

Für fünf Teams hingegen genießt der Klassenerhalt oberste Priorität. Außergewöhnlich: Aufsteiger SG Traßlberg/Poppenricht nennt keinen Tabellenbereich, in dem er landen möchte, die Caliskan-Truppe will an die Leistungen der letzten Spielzeit anknüpfen und weiter hart arbeiten. Völlig bedeckt hält man sich bei Bezirksligaabsteiger SpVgg Schirmitz, traf man doch keine Aussage zu dem, was man sich eine Etage tiefer vorgenommen hat. Werfen wir kurz einen Blick darauf, wie sich das Starterfeld gegenüber der letzten Saison verändert hat. Nicht mehr dabei sind der SV Köfering und der ASV Haselmühl (beide abgestiegen), Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga SV Raigering und die U23 des FC Weiden-Ost, die in den Norden gewechselt ist. Neu sind hingegen Ligawechsler VfB Rothenstadt, Bezirksligaabsteiger SpVgg Schirmitz, Kreisklassenmeister SG „TraPo“ und sein Vizemeister DJK Ensdorf.

In zwei vorgezogenen Partien - der TuS Rosenberg (wie gewohnt sind die Hüttenstädter bei den Eröffnungsspielen dabei) duelliert sich mit dem SV Schmidmühlen und Liganewcomer SG Traßlberg/Poppenricht empfängt den VfB Rothenstadt - fällt am Freitagabend der Startschuß für eine hoffentlich spannende, faire und für alle Vereine möglichst verletzungsarme Spielzeit. Im Überblick die Ansetzungen des ersten Spieltags, an dem man beispielsweise gespannt sein darf, wie sich die Neulinge „TraPo“ und Ensdorf bei ihrer ersten Aufgabe eine Etage höher schlagen, wie Bezirksligaabsteiger Schirmitz startet und ob die oben genannten Teams mit höheren Ansprüchen gleich in die Erfolgsspur kommen.

TraPo-Chefanweiser Ilker Caliskan: "Die Vorbereitung war insgesamt durchwachsen. Wir haben viel ausprobiert, gute Ansätze gesehen, aber auch Fehler erkannt, an denen wir weiter arbeiten müssen. Leider hatten wir immer wieder mit angeschlagenen Spielern zu kämpfen, was sich vor allem in der Mitte der Vorbereitung bemerkbar gemacht hat. Deshalb waren wir mit den Ergebnissen und Leistungen in einigen Testspielen nicht zufrieden. Die Generalprobe gegen SpVgg Trabitz hat jedoch gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn uns in den kommenden Wochen sechs Spieler verletzungsbedingt oder aus diversen anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen, blicken wir positiv auf den Saisonstart. Mit dem VfB Rothenstadt erwartet uns zu Hause eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir wissen, dass es kein einfaches Spiel wird, aber meine Spieler kennen diese Situation und werden als geschlossene Einheit auftreten. Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit einem Sieg in die neue Saison starten." VfB-Spielercoach Manuel Funk: "Unsere Vorbereitung war hinsichtlich der Stimmung und der Weiterentwicklung sehr gut. Es macht richtig Spaß, mit der neuen Truppe zu arbeiten. Die Ergebnisse waren zwar nicht optimal, wir wissen aber, an welcher Stellschraube wir drehen müssen. Wir müssen vor allem unsere Chancenverwertung verbessern, da wir noch zu viele Möglichkeiten liegen lassen. Was das erste Spiel betrifft, freue ich mich, dass der Wettbewerb endlich wieder beginnt. Zum Auftakt treffen wir direkt auf eine wahrscheinlich hochmotivierte Mannschaft, die in der vergangenen Saison den Aufstieg geschafft hat."

Morgen, 16:00 Uhr FC Edelsfeld Edelsfeld DJK Ursensollen DJK Ursensollen 16:00 PUSH

FCE-Chefanweiser Martin Dehling: "Die Trainingsbeteiligung war sehr gut, sodass wir unsere Einheiten und Spiele ohne Einschränkungen absolvieren konnten. Damit sind wir gut gewappnet für die Aufgaben, die auf uns zukommen und freuen uns darauf, dass die Saison endlich beginnt. Bereits am Samstag kommt mit der DJK Ursensollen ein Gegner zu uns, der uns in der Vorsaison zweimal besiegt hat, obwohl die Kotzbauer-Elf in beiden Spielen nicht die bessere Mannschaft war. In der neuen Saison wollen wir in solchen Partien cleverer agieren und die Spiele auf unsere Seite ziehen." DJK-Spielercoach Tom Kotzbauer: "Eine intensive Vorbereitung mit Höhen und Tiefen liegt hinter uns. Aufgrund einiger Ausfälle konnten wir personell nicht immer aus dem Vollen schöpfen, dennoch haben wir die Testspiele gegen höher- und unterklassige Gegner genutzt, um viele Dinge einzustudieren. Der Sieg zum Abschluss in Lauterhofen gibt uns zusätzlich Selbstvertrauen. Wir fühlen uns gerüstet für unsere zweite Kreisliga-Saison. In Edelsfeld erwartet uns gleich eine schwierige Aufgabe. Beim ersten Heimspiel der Saison liegt der Druck sicherlich eher beim Gastgeber. Wir wollen mit Leidenschaft, Mut und vollem Einsatz auftreten und versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen."

Heute, 19:00 Uhr TuS Rosenberg Rosenberg SV Schmidmühlen Schmidmühlen 19:00 PUSH

Dennis Kramer, Spielertrainer beim Gastgeber: "Am Freitagabend geht es wieder los und wir dürfen Schmidmühlen bei uns begrüßen. Auf die Vorbereitung blicken wir sehr positiv zurück, sodass wir bereit für den Start sind. Wir wissen, dass uns ein hartes Stück Arbeit bevorsteht und wir unseren Gegner keinesfalls unterschätzen werden. Aber letztendlich ist es ein Heimspiel, das unsere Saison eröffnet und alle sind heiß, mit 3 Punkten zu starten!" SVS-Spielercoach Alex Greger: "Unsere Vorbereitung war aus verschiedensten Gründen leider sehr wechselhaft und nicht optimal, da immer wieder Spieler nicht zur Verfügung standen. Jetzt aber überwiegt die Vorfreude auf den Saisonstart. In Rosenberg erwartet uns natürlich gleich eine sehr anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Trotzdem wollen alles investieren und versuchen, beim Vorjahreszweiten zu punkten."

Morgen, 15:00 Uhr DJK Ensdorf DJK Ensdorf TSV Königstein Königstein 15:00 PUSH

DJK-Übungsleiter Oliver Eckl: "Nachdem wir die Relegation erfolgreich abgeschlossen haben, war uns klar, dass wir die Vorbereitung etwas kürzen mussten, damit die Spieler zumindest eine kurze Pause haben. Obwohl wir viele Verletzte und angeschlagene Spieler aus dieser Phase zu verzeichnen hatten, war ich anfangs mit den Trainingseinheiten und Spielen zufrieden. 70- Jahrfeier und Kirwa Ensdorf haben dann eher zur guten Simmung beigetragen, zu einer optimalen Vorbereitung eher nicht. Trotzdem gehören auch diese Highlights zu uns, zur DJK. Am Ende haben wir so gut es eben ging die Vorbereitung gemeistert. Nun gilt es, von Beginn dieser Saison an jeden Spieltag zu kämpfen und Punkte zu sammeln, damit wir über dem Strich stehen und den Klassenerhalt feiern können. Wir dürfen Königstein als ersten Gegner bei uns zu Hause begrüßen, eine Mannschaft die immer schon eine gute Rolle in der Kreisliga spielt. Nach sieben Jahren Roland Winkler, der gute Arbeit geleistet hat, steht nun Alex Heldrich an vorderster Front. Eine junge Truppe mit einem guten neuen Trainer also, natürlich wissen wir, dass dies eine schwere Aufgabe wird. Defensiv gut organisiert und offensiv gute Ideen, so hat sich Königstein in der Vergangenheit immer präsentiert. Trotzdem freuen wir uns auf den ersten Test in dieser Kreisligasaison. Mit der Unterstützung der Zuschauer kann uns vielleicht eine Überraschung gelingen." Königsteins neuer Coach Alex Heldrich: "Dem Saisonstart sehe ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits freue ich mich, das die Saison endlich los geht, da die Mannschaft in der Vorbereitung wirklich sehr gut trainiert hat und auch die Trainingsbeteiligung top war. Andererseits erwartet uns im ersten Spiel auswärts beim starken Aufsteiger aus Ensdorf eine ganz schwierige Aufgabe. Das wir aus Verletzungsgründen auf einige absolute Leistungsträger nicht nur zum Saisonstart, sondern leider noch längere Zeit verzichten müssen, macht die Sache nicht einfacher, was auch die doch eher durchwachsenen Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen zeigten. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich alles daran setzen, mit unserer blutjungen Truppe die drei Punkte aus Ensdorf mitzunehmen und somit einen erfolgreichen Start hinzulegen."

FCR-Coach Timo Studtrucker: "Wir im Trainerteam sind mit der Vorbereitung nicht zufrieden, weil wir einfach zu viele Ausfälle während dieser Phase hatten. Immer wieder konnten Spieler wegen Krankheit, Verletzung, Arbeit, Urlaub oder privaten Themen nicht am Training teilnehmen. So war es natürlich schwierig, deiner neuen Mannschaft den Fußball näherzubringen, den du mit ihr spielen möchtest. Vieles war Stückwerk, was auch die Ergebnisse in den Testspielen zeigen. Immer wieder mussten wir bei den Aufstellungen improvisieren, somit wissen wir noch nicht - auch wenn sich die letzten 14 Tage insgesamt positiv entwickelt haben - wo wir stehen in der Liga. Wir könnnen jetzt eigentlich erst einmal nur versuchen, stabil unsere Leistung abzurufen und die Elemente, die sich sehen möchte, auf den Platz zu bringen. Dann hoffen wir, dass der Kader am Wochenende so viel hergibt, dass wir variabel und flexibel sein können. Natürlich wollen wir den ersten Dreier einfahren, gut starten zuhause. Einfach wird es nicht gegen einen Absteiger, der sich personell neu sortieren musste, viele Zu- und Abgänge hatte und der auch keine einfache Vorbereitung hatte, wie die Ergebnisse in den Testpielen belegen. Ich denke, es wird ein Match zweier Mannschaften, die sich erst finden müssen, aber auch am Ende vorne dabei sein wollen. Von dem her wollen wir unser Spiel auf den Platz bringen, die Dinge, die uns in der Saison auszeichnen sollen, müssen wir sehen. Wir gehen positiv ans Werk mit den Spielern die zur Verfügung stehen, ich bin zuversichtlich, dass uns ein erfolgreicher Start gelingt." Gästetrainer Fabian Hirmer: „Unsere Sommervorbereitung verlief unter anderem aufgrund des großen personellen Umbruchs nicht optimal. Nach zahlreichen Abgängen gehen wir mit einem fast vollständig erneuerten Kader in die Saison. Mit Rieden wartet direkt zum Auftakt einer der absoluten Topfavoriten auf uns. Dennoch gilt: Wenn die Einstellung von der ersten Minute an stimmt, ist für uns alles möglich.“

Flo Neiß, Spielertrainer SVF: "Leider waren die letzten beiden Spiele der Vorbereitung schlecht, gegen Grafenwöhr haben wir vieles vermissen lassen. Es kam zwar schon ein bisschen was zusammen mit angeschlagenen Spielern, Urlaubern und so weiter, aber trotzdem darf solch ein Ergebnis nicht zustande kommen. Im ersten Heimspiel der Saison gilt es jetzt schon eine Reaktion zu zeigen. Luhe-Wildenau hat sicherlich mit dem Klassenerhalt in der Relegation einen gewissen Rückenwind, trotzdem ist unser Ziel ganz klar, der erste Dreier der Saison soll eingefahren werden." SC-Trainer Dieter Scheler: "Schwerer Auftakt für meine Mannschaft beim SV Freudenberg. Gegen einen starken und routinierten Gegner müssen wir sofort voll da sein. Wir werden natürlich versuchen zu punkten. Der Start in die Vorbereitung verlief etwas holprig, was wegen der kürzeren Pause aufgrund der Relegation zu erwarten war. In Folge konnten uns aber in der Vorbereitung stetig steigern und freuen uns jetzt auf die neue Saison."