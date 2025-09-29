Kreisliga Süd: Punktgleiches Dreigestirn nun vorne

Nach den Ergebnissen der Runde 10 der Kreisliga Süd führt nun ein punktgleiches Trio die Tabelle an, zudem ist die aus ingesamt sechs Mannschaften bestehende Spitzengruppe der Liga näher zusammengerückt. Im Einzelnen: Während sich der TSV Königstein (1./22 - 0:0 gegen Schmidmühlen) und die DJK Ursensollen (2./22 - 1:1 in Hirschau) mit einer Punkteteilung begnügen mussten, nutzte der in den letzten Wochen so auftrumpfende SV Raigering (3./22 - 2:1 gegen Vilseck) die Gunst der Stunde, um mit den beiden Mitstreitern nach Punkten gleichzuziehen. Dicht dahinter folgen die drei schärfsten Verfolger des Dreigestirns, nämlich der TuS Rosenberg (4./20 - 5:1 in Freundenberg), eben die zum zweiten Mal in Folge hoch verlierende Bauer-Truppe (5./19) und schließlich der letztjährige Vizemeister 1. FC Rieden (5./18 - 2:1 gegen Weiden-Ost II).

Kurzer Blick noch in die Region, in der die "Sorgenkinder" der Liga zuhause sind: Da dürfen sich der TuS WE Hirschau (12./8 - 1:1 in Ursensollen) und der FC Edelsfeld (11./9 - 3:1 in Oberwildenau) über wichtiges, am Wochenende ergattertes Punktegut freuen, haben doch beide damit den Abstand zum gesicherten Mittelfeld verkürzen können. Das ultimative, mit Spannung erwartete Kellerduell des zehnten Spieltags zwischen dem SV Köfering (13./3) und dem ASV Haselmühl (14./3) findet ja erst am morgigen Dienstag statt.

Doch ein wenig überraschend, allerdings hochverdient knöpften die Kaolinstädter dem bislang so auftrumpfenden Liganeuling einen Zähler ab. Die favorisierten Gäste fanden eigentlich über die gesamte Distanz nicht in ihr gewohntes Spiel, vor allem in Halbzeit 1 hatten sie auch das notwendige Quäntchen Glück, dass die Heimelf sich bietende Chancen nicht in Zählbares verwandelte. Dennoch ging der Spitzenreiter in Front und schien bis hinein in die Schlußphase einem "dreckigen" Sieg entgegenzusteuern, ehe sich die Heimelf für ihren couragierten, im Abstiegskampf Mut machenden Auftritt noch mit dem Ausgleich belohnte. "Vor dem Spiel war aufgrund der Tabellensituation klar, dass Ursensollen als Favorit in dieses Spiel geht. Ich muss meiner Mannschaft heute allerdings ein Kompliment machen, denn wir hatten das Spiel im ersten Spielabschnitt voll im Griff und haben keine Torchancen des Tabellenführers zugelassen. Man hat überhaupt keinen Unterschied zwischen einer Spitzenmannschaft und uns gesehen. Im Gegenteil - in der ersten Halbzeit waren wir spielerisch die klar bestimmte Mannschaft. Wir hatten mehrere Chancen, welche wir leider nicht verwertet haben. So wie es im Fußball nunmal ist, wenn man seine Torchancen vorne nicht macht, kassiert man hinten ein Gegentor. Und ein solches kassiert eben auch nur, wenn es bei der einen Mannschaft läuft und die andere Mannschaft gegen den Abstieg spielt. In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Wir konnten uns noch mit dem mehr als verdienten Ausgleich belohnen. Zum Schluss kann man sagen, dass heute auch noch mehr als ein Punkt drin gewesen wäre. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, auf die wir die nächsten Wochen aufbauen und mit Zuversicht die nächsten Aufgaben angehen können", so ein zufriedener TuS-Coach Andreas Meyer. Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer hingegen war nicht unbedingt zufrieden, wichtig war, nicht verloren zu haben: "Heute war das von uns insgesamt zu wenig. Uns haben Ideen, Tempo und die nötige Griffigkeit gefehlt. Wir konnten unser Spiel nicht wie geplant auf den Platz bringen. Dennoch nehmen wir einen Punkt aus Hirschau mit - auch solche Spiele gehören dazu. Jetzt heißt es, das Gezeigte sachlich aufzuarbeiten, den Fokus zu schärfen und kommende Woche wieder mit klarer Ausrichtung und neuer Energie anzugreifen." Tore: 0:1 Dumitru Melenciuc (35.), 1:1 Marco Horn (87.) - Schiedsrichterin: Marieka Meier - Zuschauer: 100