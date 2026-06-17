Kreisliga Süd-Mitte 2026/27: Das Teilnehmerfeld steht fest

Die Kreisliga Süd-Mitte geht mit einem attraktiven Teilnehmerfeld in die Saison 2026/27. Neben bekannten Gesichtern dürfen sich die Fußballfans auf vier neue Mannschaften freuen. Mit dem SV Lengerich-Handrup stößt ein Absteiger aus der Emslandliga zur Liga, während BW Lünne, Holthausen-Biene II und die SG Osterbrock/Geeste den Sprung aus den Kreisklassen geschafft haben.

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Damit stehen die 14 Mannschaften für die kommende Spielzeit fest:

SV Germania Twist

SC Osterbrock

SV Holthausen-Biene II

SV Voran Brögbern

ASV Altenlingen II

SuS Darme

SV Olympia Laxten II

SV Dalum II

SV Lengerich-Handrup

SG Bramsche

BW Lünne

SV Varenrode

SC Spelle-Venhaus III

SG Osterbrock/Geeste

Besonders spannend dürfte die Saison aufgrund der zahlreichen Lokalduelle werden. Im Lingener Raum treffen mit Voran Brögbern, Altenlingen II, Darme, Laxten II und Holthausen-Biene II gleich mehrere Nachbarn aufeinander. Auch im südlichen Kreisgebiet versprechen die Duelle zwischen BW Lünne, Varenrode, Bramsche und Spelle-Venhaus III viel Brisanz.

Mit dem SV Lengerich-Handrup kommt zudem ein Verein in die Liga, der nach dem Abstieg aus der Emslandliga den direkten Wiederaufstieg anstreben dürfte. Die Blau-Weißen bringen reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit und zählen schon jetzt zu den interessantesten Teams der neuen Saison.

Für Blau-Weiß Lünne endet dagegen eine erfolgreiche Aufstiegssaison mit der Rückkehr in die Kreisliga. Die Mannschaft setzte sich in der Relegation durch und will nun beweisen, dass sie auch eine Liga höher bestehen kann. Holthausen-Biene II und die SG Osterbrock/Geeste gehen mit viel Euphorie in ihre neue Herausforderung und werden versuchen, sich schnell in der Liga zu etablieren.

Auf dem Papier verspricht die Kreisliga Süd-Mitte 2026/27 damit eine Mischung aus etablierten Kreisligisten, ambitionierten Reserveteams, einem Emslandliga-Absteiger und drei Aufsteigern. Die Voraussetzungen für eine spannende Saison mit vielen Derby-Highlights sind jedenfalls gegeben.