Kreisliga-Stürmer wechselt in Duisburger Bezirksliga

Die GSG Duisburg hat sich in der laufenden Saison stark verändert, dafür reicht der Blick auf die gesamten Transfers 2025/26 (siehe unten). Im Winter kommt ein spannender Stürmer zum Kellerkind der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5. Edis Junuzovic soll beim Klassenerhalt helfen.
Die Tabelle sieht in der Winterpause vermutlich niemand gern bei der GSG, doch großen Grund zur Sorge gibt es eigentlich noch nicht: Als Tabellensechster fehlen den Duisburgern lediglich drei Punkte zu einem Nichtabstiegsplatz. Der Klassenerhalt liegt also in der eigenen Hand, weshalb Winter-Transfers auch helfen können - und müssen. Mit nur 23 erzielten Toren stellt die Großenbaumer Sport-Gemeinschaft die schwächste Angriffsreihe der gesamten Liga.
Junuzovic wechselte erst im vergangenen Sommer innerhalb der Kreisliga A Moers von Concordia Rheinberg zum Büdericher SV, bei dem er seine ordentliche Torquote bestätigt hat. Der Angreifer erzielte in 16 Partien neun Tore und vier Vorlagen, zuvor kam er in Rheinberg auf 18 Tore und zehn Vorlagen in 39 Partien.
GSG Duisburg
Trainer: Alessandro Vergaro
Zugänge: Zgjim Dautaj (), Eren Ates (Duisburger FV 08), Mohamed Magassouba (VfB Uerdingen), Mamadou Billo Kante (VfB Uerdingen), Aykut Kaynar (VfB Uerdingen), Milan Macar (VfL Repelen), Leonard Omaj (Duisburger FV 08 II), Florian Gashi (SV Orsoy), Agon Shabanaj (Rumelner TV III), Elias Peitz (TuS Baerl), Philipp Bruns (Viktoria Buchholz II), Robin Hochmuth (Rumelner TV III), Stephen yaw Nkrumah (A-Jugend), Armin Alihodzic (VfB Speldorf), Arda Keskin (VfB Uerdingen), Adil Can Büyükimdat (FC Sterkrade 72), Kayodie Jacob Eniola (FC Moers-Meerfeld), Obed Okyere Boateng (DJK Lösort Meiderich), Alessandro Vergaro (SV Schwafheim), Ceyhun Dagdemir (SV Budberg), Luis Miguel Hoffart (FC Kray), Heiko Holznagel (), Hayato Takei (Duisburger SV 1900), Bryan Noah Prince Agbodjan (Duisburger FV 08 II), Philipp Asamoah (Duisburger FV 08), Musafi Shehu (), Karim Ikebaben (1. FC Lintfort III), Danijel Arsenovic (VfB Speldorf), Luis Holznagel (VfB Speldorf), Luan Petsch (Mülheimer FC 97), Edis Junuzovic (Büdericher SV), Jasin El Ouarti (), Nils Wolf (Viktoria Buchholz)
Abgänge: Abdul Afiz Tholley (DJK Arminia Klosterhardt), Yannik Schürmann (DSC Preußen), Marvin Pape (OSV Meerbusch), Prince Chigamezu Igbozuruike (VfB Frohnhausen), Emir Karabegovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Tim Füten (VfB Speldorf), Leandro Petric (Duisburger FV 08), Joel Grzeskowiak (SV 08/29 Friedrichsfeld), Kai-Stefan Neul (SV Duissern), Konstantin Nedic (Spvgg Meiderich 06/95), Kevin Hesse (SV Duissern), Claudio Bemba (1. FC Spich), Callistus Chima Ojukwu (Fatihspor Essen 2001), Noah Donai (SuS 09 Dinslaken), Mehmet Coskun (TuS Asterlagen), Karlen Nikoyan (Eintracht Walsum), Batuhan Boydas (GSG Duisburg II), Zgjim Dautaj (Rücktritt), Colin Figura (), Obed Okyere Boateng (), Kayodie Jacob Eniola (), Moritz Dohmen (), Thanh Nguyen (), Arda Keskin (), Aykut Kaynar (VfB Uerdingen), Elyesa Aydin (Duisburger FV 08 II)