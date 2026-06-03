Kreisliga statt Oberliga: Stürmer wird neuer Spielertrainer

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Der TB Beinstein bekommt zur kommenden Saison einen Spielertrainer mit besonderer Verbindung zum Verein. Gianni Mollo kehrt zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück und übernimmt künftig Verantwortung auf und neben dem Platz. Der gebürtige Waiblinger bringt Erfahrung aus der Oberliga Baden-Württemberg und eine spannende Ausbildung mit.

Mollo durchlief in seiner Jugend unter anderem Stationen beim TB Beinstein, dem FSV Waiblingen und dem 1. FC Heidenheim. Dort spielte er in der U17- und U19-Bundesliga und sammelte wertvolle Erfahrungen in einem professionellen Nachwuchsumfeld. Später stand er auch im Kader des 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga, ehe sein Weg zur TSG Backnang führte. Für Backnang absolvierte er in der Oberliga Baden-Württemberg 63 Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

Insgesamt stehen in seiner Laufbahn 120 dokumentierte Spiele, 16 Tore und zehn Assists. Diese Erfahrung soll er nun beim TB Beinstein einbringen. Für den Verein ist die Rückkehr nicht nur sportlich interessant, sondern auch emotional. Mollo kennt die Strukturen, den Ort und die Mentalität. Als Spielertrainer soll er frische Impulse setzen, auf dem Platz vorangehen und gleichzeitig an der Seitenlinie Verantwortung übernehmen.