Kreisliga statt Mallorca: Für Landsbergs Dolle (18) zählt nur Fußball

Luca Dollinger (schwarzes Trikot Mitte) gibt immer Vollgas für den TSV Landsberg. – Foto: Thomas Ernstberger

Zwölf Einsätze hat Luca Dollinger bereits in der Bayernliga absolviert. Seinen Fokus legt der Youngster aber jetzt auf die zweite Mannschaft in der Kreisliga und auf den Aufstieg der A-Jugend.

Landsberg – „Aus Landsberg für Landsberg“ – ein Motto, das auf keinen besser zutrifft als auf Sturm-Youngster Luca Dollinger. Er stammt zwar nicht direkt aus der Kreisstadt, sondern aus Kinsau, aber er gibt alles für seine Landsberger. Und das gleich in drei Mannschaften: „Heute spiel‘ ich in der Ersten, morgen in der A-Jugend und am Sonntag noch in der Zweiten“, erzählte er voller Vorfreude vor dem Bayernliga-Finale gegen Heimstetten. Anfang Januar 18 geworden, ist „Dolle“, wie sie ihn alle nennen, noch ein Fußballer vom alten Schlag – je mehr Einsätze, desto besser. „Er ist einer, der für den Fußball lebt“, sagt sein Jugend-Trainer Muriz Salemovic. Bis Ende 2024 spielte er noch ausschließlich unter ihm in der U19, trainierte aber parallel dazu schon im Bayernliga-Team mit. Seit er volljährig ist, darf er da auch spielen. Zwölfmal kam er in der Rückrunde zum Einsatz – auch wenn ihm in der Ersten noch ein Pflichtspieltor fehlt, gilt das Eigengewächs (nach Anfängen bim SV Kinsau seit sieben Jahren im Verein) als große Zukunftshoffnung.

Dollinger will mit Landsbergs Reserve den Kreisliga-Klassenerhalt und mit der U19 den Aufstieg In der Ersten hat’s (bis auf ein Tor im Test gegen Kempten) noch nicht geklappt, dafür trifft er in den anderen Teams: Zuletzt erst in der A-Jugend (da ist er mit acht Saisontreffern bester Torschütze) und dann in der zweiten Mannschaft, für die er beim 3:1 gegen den MTV Dießen im April sein erstes Tor im Herrenbereich erzielte. Für die nächsten Wochen hat er sich noch einiges vorgenommen: Den Kreisliga-Klassenerhalt mit Landsberg II und den Aufstieg mit der U19, die er zuletzt beim 5:0 in Oberweikertshofen als Kapitän aufs Feld führte.