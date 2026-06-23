Kreisliga statt 3. Liga: Defensivtalent kehrt in die Heimat zurück

– Foto: Verein

Die Spvgg Rommelshausen aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall begrüßt einen Rückkehrer mit besonderer Vita. Hugo Kretschmar, früherer Jugendspieler der Römer, kommt von der SG Sonnenhof Großaspach zurück zu seinem Heimatverein. Der 20-jährige Defensivspieler sammelte zuletzt Regionalliga-Erfahrung und entscheidet sich nun für den Schritt zurück nach Rommelshausen.

Kretschmar durchlief in seiner Ausbildung mehrere namhafte Stationen. Nach seiner Zeit bei der Spvgg Rommelshausen führte ihn der Weg über den FSV Waiblingen, den VfB Stuttgart und die SG Sonnenhof Großaspach. Beim VfB Stuttgart sammelte er Einsätze in der U17-Bundesliga Süd/Südwest, ehe er in Großaspach weitere Schritte im Leistungsbereich machte. Für die SG Sonnenhof kam Kretschmar in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg sowie später auch im Aktivenbereich zum Einsatz.

In der Saison 2024/25 absolvierte der Verteidiger sechs Spiele für Großaspach in der Oberliga Baden-Württemberg und sammelte zudem weitere Minuten in der A-Jugend. In der abgelaufenen Spielzeit folgten fünf Einsätze in der Regionalliga Südwest. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Bilanz 56 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage und eine Nominierung für die Elf der Woche.