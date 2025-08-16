Kreisliga-Start überschattet von schwerer Verletzung

Der Auftakt in die Kreisliga 6 zwischen dem Hoisbütteler SV und dem SV West-Eimsbüttel nahm am Freitagabend ein abruptes Ende. Nach einer turbulenten Anfangsphase mit vier Toren in den ersten 40 Minuten verletzte sich ein Gästespieler nach einem Zusammenprall mit einem Geländer am Spielfeldrand schwer. Schiedsrichter Jacob Marquardt brach die Partie beim Stand von 2:2 kurz vor der Pause ab.