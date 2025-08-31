Kreisliga Stade: Torfestival in Estebrügge

Lühe ist mit zwei Siegen in vier Tagen in der Liga angekommen. Der ASC muss sich nach einem großen Comeback und trotz vieler Chancen mit dem ersten Punkt zufriedengeben.
In der Nachspielzeit machte Kjell Heitmann für Mulsum den Deckel drauf, Mu/Ku setzt sich damit in die Verfolger-Position und überholt A/O. Die Gäste mussten sich in ihrem dritten Spiel nach zwei Startsiegen erstmals geschlagen geben.
Tore: 1:0 (8.) F. Marzog, 1:1 (31.) Hagenguth, 2:1 (68.) Müller, 3:1 (90.+4) Heitmann.
Auf der einen Seite trauert Bargstedt aufgrund der 3:0-Führung innerhalb von fünf Minuten dem Dreier hinterher, auf der anderen haderte auch der ASC nach guten Möglichkeiten nach dem Comeback mit dem verpassten ersten Saisonsieg.
Ohne ihre beiden Unterschiedsspieler Erhan Danaci und Süleyman Yaman taten sich die Bützflether lange schwer. Die Schlussphase war dann aus fußballerischer Sicht schwer zu ertragen: Hedendorfs Paul Günter sah Rot für ein grobes Foulspiel (85.), eine Tätlichkeit von TuSV-Spieler Burak Cakar blieb zum Entsetzen der VSV-Bank ungeahndet (88.).
Letztlich brachte der Meisterschaftsanwärter den knappen Vorsprung über die Schlussminuten - mit vielen Diskussionen und wenig Fußball.
Die Leistungssteigerung des MTV Hammah II reicht nicht, um die Rote Laterne mit den ersten Punkten abzugeben, weil Frederik Schindler mit einem Doppelschlag der SG Lühe den zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen bescherte.
Mit der nächsten Machtdemonstration verteidigt der TSV Wiepenkathen die Tabellenführung, Immenbeck steht nach dem schweren Auftaktprogramm nur knapp über dem Strich.
Schon unter der Woche kostete die Schlussphase Wischhafen einen Zähler, dieses Mal war es sogar die Nachspielzeit. Hagen reicht die dritte Führung, um den Dreier zu entführen und das Konto auf sieben Zähler aufzufüllen. Matchwinner war Neuzugang Can Aust mit seinem dritten und vierten Saisontor.