Kreisliga Stade: Torfestival in Estebrügge

Auf der einen Seite trauert Bargstedt aufgrund der 3:0-Führung innerhalb von fünf Minuten dem Dreier hinterher, auf der anderen haderte auch der ASC nach guten Möglichkeiten nach dem Comeback mit dem verpassten ersten Saisonsieg.

Ohne ihre beiden Unterschiedsspieler Erhan Danaci und Süleyman Yaman taten sich die Bützflether lange schwer. Die Schlussphase war dann aus fußballerischer Sicht schwer zu ertragen: Hedendorfs Paul Günter sah Rot für ein grobes Foulspiel (85.), eine Tätlichkeit von TuSV-Spieler Burak Cakar blieb zum Entsetzen der VSV-Bank ungeahndet (88.).

Letztlich brachte der Meisterschaftsanwärter den knappen Vorsprung über die Schlussminuten - mit vielen Diskussionen und wenig Fußball.