Kreisliga Stade im Überblick

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Die Favoriten auf die Meisterschaft haben sich durchgesetzt. So lief der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

„Wir haben das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle gehabt, nach dem 3:0 die Angriffe aber nicht mehr konzentriert genug zu Ende gespielt“, sagt DSV-Trainer Filippo Callerame. „Es ist schön zu sehen, dass wir die defensive Stabilität wiedergefunden haben. Nach den vielen Niederlagen im letzten Jahr tun dieser und der Pokalsieg den Jungs gut.“

Immenbeck legte früh mit zwei Treffern vor und stellte den Aufsteiger bei den hohen Temperaturen vor eine Herausforderung. Letztlich kam Agathenburg spät zurück ins Spiel, letztlich aber nicht mehr zu Zählbarem. Tore: 1:0 (12.) Käske, 2:0 (22.) Weseloh, 2:1 (78.) Warkehr.

Als FSV-Keeper Justin Höft die Gefahr vermeintlich mit dem Kopf bereinigte, bewies Stades Silas Lindenblatt mit seinem Fernschuss auf das verwaiste Tor ein feines Füßchen. „Natürlich sind wir enttäuscht, wir haben es aber auch nicht geschafft, uns ins letzte Drittel zu kombinieren“, sagt Bliedersdorfs Rainer Rambow. „Das müssen wir in den kommenden Wochen verbessern.“ Tor: 0:1 (56.) Lindenblatt.

„Wir wollten Spektakel eigentlich verhindern, können aber doch nicht ohne“, sagt ASC-Coach Sven Hubert. „Hedendorf hatte besser ins Spiel gefunden, am Ende haben wir uns den Sieg aber verdient.“ Nachdem die VSV schnell nach der Pause verkürzten, hatte Maximilian Haase nach einem hohen Ballgewinn die entscheidende Antwort parat. Vor der Begegnung trauerten die Altländer mit einer Schweigeminute um Vereinsikone Georg „Opa“ Schultz, dem das Team die drei Punkte widmete. Tore: 1:0 (31.) Haase, 2:0 (38.) Winzer, 3:0 (45.+2) Haase, 3:1 (48.) Geisler, 3:2 (53.) Behnke, 4:2 (57.) Ritscher, 5:2 (63.) Meyer, 6:2 (79.) Winzer, 6:3 (90.+3) Kilic.

Ein Rückpass von Kjell Heitmann hoppelte seinem Keeper Hendrik Meyer über den Fuß. Daraufhin bekam Himmelpforten kurz Oberwasser, bis Torjäger Heitmann mit seinem Doppelpack sein Eigentor egalisierte. „Danach hatten wir das Spiel wieder im Griff“, sagt Trainer Sjard Steffens. „Ein verdienter Sieg.“ Tore: 1:0 (22.) Holst, 2:0 (28.) Willenbockel, 2:1 (37., ET) K. Heitmann, 3:1 (63.) und 4:1 (67.) beide K. Heitmann.

Morgen, 19:30 Uhr TuS Eiche Bargstedt Bargstedt SG Lühe SG Lühe 19:30 PUSH

Perfekter Auftakt für den FC Oste/Oldendorf. Der Meisterschaftsanwärter erfüllt seine Hausaufgaben und legte schon zur Pause komfortabel auf dem engen Geläuf in Hagen vor. Aufgrund der sechs erzielten Tore sichert sich O/O vor Mitabsteiger Deinste die erste Kreisliga-Tabellenführung der Saison 2026/27.