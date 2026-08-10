 2026-08-06T13:32:42.897Z

Spielbericht

Kreisliga Stade im Überblick

Absteiger O/O macht beim SSV Hagen das halbe Dutzend voll

von Tageblatt · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Struwe

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Kreisliga Stade
Deinster SV
FC Oste/Old.
E. Immenbeck
Ahlerstedt/O III

Die Favoriten auf die Meisterschaft haben sich durchgesetzt. So lief der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

Sa., 08.08.2026, 18:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
5
0

„Wir haben das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle gehabt, nach dem 3:0 die Angriffe aber nicht mehr konzentriert genug zu Ende gespielt“, sagt DSV-Trainer Filippo Callerame. „Es ist schön zu sehen, dass wir die defensive Stabilität wiedergefunden haben. Nach den vielen Niederlagen im letzten Jahr tun dieser und der Pokalsieg den Jungs gut.“

Tore: 1:0 (6.) Umland, 2:0 (13.) Glodeck, 3:0 (21.) und 4:0 (82.) beide Nutbohm, 5:0 (87.) Saare.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do
2
1

Immenbeck legte früh mit zwei Treffern vor und stellte den Aufsteiger bei den hohen Temperaturen vor eine Herausforderung. Letztlich kam Agathenburg spät zurück ins Spiel, letztlich aber nicht mehr zu Zählbarem.

Tore: 1:0 (12.) Käske, 2:0 (22.) Weseloh, 2:1 (78.) Warkehr.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
0
1
Abpfiff

Als FSV-Keeper Justin Höft die Gefahr vermeintlich mit dem Kopf bereinigte, bewies Stades Silas Lindenblatt mit seinem Fernschuss auf das verwaiste Tor ein feines Füßchen. „Natürlich sind wir enttäuscht, wir haben es aber auch nicht geschafft, uns ins letzte Drittel zu kombinieren“, sagt Bliedersdorfs Rainer Rambow. „Das müssen wir in den kommenden Wochen verbessern.“

Tor: 0:1 (56.) Lindenblatt.

Gestern, 15:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
6
3
Abpfiff

„Wir wollten Spektakel eigentlich verhindern, können aber doch nicht ohne“, sagt ASC-Coach Sven Hubert. „Hedendorf hatte besser ins Spiel gefunden, am Ende haben wir uns den Sieg aber verdient.“ Nachdem die VSV schnell nach der Pause verkürzten, hatte Maximilian Haase nach einem hohen Ballgewinn die entscheidende Antwort parat. Vor der Begegnung trauerten die Altländer mit einer Schweigeminute um Vereinsikone Georg „Opa“ Schultz, dem das Team die drei Punkte widmete.

Tore: 1:0 (31.) Haase, 2:0 (38.) Winzer, 3:0 (45.+2) Haase, 3:1 (48.) Geisler, 3:2 (53.) Behnke, 4:2 (57.) Ritscher, 5:2 (63.) Meyer, 6:2 (79.) Winzer, 6:3 (90.+3) Kilic.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
4
1
Abpfiff

Ein Rückpass von Kjell Heitmann hoppelte seinem Keeper Hendrik Meyer über den Fuß. Daraufhin bekam Himmelpforten kurz Oberwasser, bis Torjäger Heitmann mit seinem Doppelpack sein Eigentor egalisierte. „Danach hatten wir das Spiel wieder im Griff“, sagt Trainer Sjard Steffens. „Ein verdienter Sieg.“

Tore: 1:0 (22.) Holst, 2:0 (28.) Willenbockel, 2:1 (37., ET) K. Heitmann, 3:1 (63.) und 4:1 (67.) beide K. Heitmann.

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
19:30

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
1
6
Abpfiff
Perfekter Auftakt für den FC Oste/Oldendorf. Der Meisterschaftsanwärter erfüllt seine Hausaufgaben und legte schon zur Pause komfortabel auf dem engen Geläuf in Hagen vor. Aufgrund der sechs erzielten Tore sichert sich O/O vor Mitabsteiger Deinste die erste Kreisliga-Tabellenführung der Saison 2026/27.