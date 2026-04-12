 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Kreisliga Stade im Überblick

Topspiele enden remis – Abstiegskandidat feiert Wahnsinnssieg

von FuPa Lüneburg · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Tabellenführer Stade II und Verfolger Bützfleth kamen im Fernduell nicht über ein Remis hinaus. Der Titelkampf bleibt so spannend. Foto: Struwe (Archiv)
Tabellenführer Stade II und Verfolger Bützfleth kamen im Fernduell nicht über ein Remis hinaus. Der Titelkampf bleibt so spannend. Foto: Struwe (Archiv)

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Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

An der Tabellenspitze müssen die Topfavoriten Stade II und Bützfleth mit Punkteteilungen begnügen. Wiepenkathen schenkt gegen Abstiegskandidat Bargstedt ein 3:0 her. Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
4
1
Abpfiff

Hagen operierte mit langen Bällen zunächst erfolgreich, nach dem Seitenwechsel gegen den Wind aber nicht mehr mit der vorherigen Durchschlagskraft. „Das war ein großer Vorteil für uns“, sagt A/O-Trainer Tom-Luka Stelling nach dem Befreiungsschlag im Abstiegskampf. „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung.“ Tore: 0:1 (36.) Dose, 1:1 (37.) Korn, 2:1 (61.) Suhr, 3:1 (76.) Neumann, 4:1 (90.+1, Elfm.) Karnstädt.

Gestern, 19:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
0
1
Abpfiff
+Video

Mit einem Heber macht Mirco Poppe für effektive Immenbecker den Unterschied. Himmelpforten sah auf seinem Chancenzettel im ersten Durchgang gute, aber ungenutzte Möglichkeiten. „Das Sechs-Punkte-Spiel gegen Hagen nächste Woche müssen wir gewinnen“, sagt MTV-Trainer Sandro Vollmers. Tor: 0:1 (68.) Poppe.


Heute, 12:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
4
1
Abpfiff

Hedendorf feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, der ASC ließ sich vor der Pause zu leicht überlaufen. „Wir haben eine Reaktion auf das Pokal-Aus gezeigt“, sagt VSV-Coach Frank Dorenz. „Wir wollten ballsicher sein und unseren Teamgeist zeigen – das ist uns gelungen.“ Tore: 1:0 (30., Elfm.) Günter, 2:0 (39.) J. Peters, 3:0 (42.) und 4:0 (54.) beide Geisler, 4:1 (80.) Ritscher.

Heute, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
0
4
Abpfiff

Bliedersdorf meistert die Pflichtaufgabe und klettert mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen auf den achten Platz. Tore: 0:1 (20.) und 0:2 (27.) beide J. Ehlers, 0:3 (49.) Cohrs, 0:4 (90.+1) J. Ehlers.

Heute, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
2
2
Abpfiff

Die beiden Duellanten lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem Bützfleth lange aufgrund einer Ampelkarte gegen Marek Zint in Unterzahl agierte. Kemal Savas brachte die Hausherren mit zwei Strafstößen zwischenzeitlich sogar in Führung, doch am Ende teilten sich die Top-Teams die Punkte. Tore: 0:1 (47.) Heitmann, 1:1 (55., Elfm.) und 2:1 (59. Elfm.) beide Savas, 2:2 (62.) Höck.


Heute, 15:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
1
1
Abpfiff

Lühe überließ Stade den Ball und konzentrierte sich auf eine kompakte Grundordnung. „Wir wollten tief stehen und haben Stade damit zur Verzweiflung gebracht“, sagt Lühes Trainer Steffen Wilkens. „Am Ende geht der Punkt in Ordnung, mit dem wir zufrieden sind.“ Tore: 1:0 (7.) Hennrich, 1:1 (33.) Wist.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
4
3
Abpfiff

Fußball-Wahnsinn in Bargstedt. Der TSV Wiepenkathen schien nach seinem fulminanten Pokalfinaleinzug wieder in die Spur zu finden und machte damit zunächst auch in Bargstedt weiter. Die Hausherren legten aber ein unglaubliches Comeback hin und bogen einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg um. Damit bleibt der Abstiegskampf in der Kreisliga hart umkämpft. Tore: 0:1 (7.) Martens, 0:2 (18.) und 0:3 (33.) beide Spreckels, 1:3 (45.+5, Elfm.) Peplies, 2:3 (61., Elfm.) Lemmermann, 3:3 (74.) Höper, 4:3 (90.+5) Werny.