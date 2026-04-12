Kreisliga Stade im Überblick

Tabellenführer Stade II und Verfolger Bützfleth kamen im Fernduell nicht über ein Remis hinaus. Der Titelkampf bleibt so spannend. Foto: Struwe (Archiv)

An der Tabellenspitze müssen die Topfavoriten Stade II und Bützfleth mit Punkteteilungen begnügen. Wiepenkathen schenkt gegen Abstiegskandidat Bargstedt ein 3:0 her. Der Spieltag im Überblick:

Hagen operierte mit langen Bällen zunächst erfolgreich, nach dem Seitenwechsel gegen den Wind aber nicht mehr mit der vorherigen Durchschlagskraft. „Das war ein großer Vorteil für uns“, sagt A/O-Trainer Tom-Luka Stelling nach dem Befreiungsschlag im Abstiegskampf. „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung.“ Tore: 0:1 (36.) Dose, 1:1 (37.) Korn, 2:1 (61.) Suhr, 3:1 (76.) Neumann, 4:1 (90.+1, Elfm.) Karnstädt.

Mit einem Heber macht Mirco Poppe für effektive Immenbecker den Unterschied. Himmelpforten sah auf seinem Chancenzettel im ersten Durchgang gute, aber ungenutzte Möglichkeiten. „Das Sechs-Punkte-Spiel gegen Hagen nächste Woche müssen wir gewinnen“, sagt MTV-Trainer Sandro Vollmers. Tor: 0:1 (68.) Poppe.





Hedendorf feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, der ASC ließ sich vor der Pause zu leicht überlaufen. „Wir haben eine Reaktion auf das Pokal-Aus gezeigt“, sagt VSV-Coach Frank Dorenz. „Wir wollten ballsicher sein und unseren Teamgeist zeigen – das ist uns gelungen.“ Tore: 1:0 (30., Elfm.) Günter, 2:0 (39.) J. Peters, 3:0 (42.) und 4:0 (54.) beide Geisler, 4:1 (80.) Ritscher.

Bliedersdorf meistert die Pflichtaufgabe und klettert mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen auf den achten Platz. Tore: 0:1 (20.) und 0:2 (27.) beide J. Ehlers, 0:3 (49.) Cohrs, 0:4 (90.+1) J. Ehlers.

Die beiden Duellanten lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem Bützfleth lange aufgrund einer Ampelkarte gegen Marek Zint in Unterzahl agierte. Kemal Savas brachte die Hausherren mit zwei Strafstößen zwischenzeitlich sogar in Führung, doch am Ende teilten sich die Top-Teams die Punkte. Tore: 0:1 (47.) Heitmann, 1:1 (55., Elfm.) und 2:1 (59. Elfm.) beide Savas, 2:2 (62.) Höck.



Lühe überließ Stade den Ball und konzentrierte sich auf eine kompakte Grundordnung. „Wir wollten tief stehen und haben Stade damit zur Verzweiflung gebracht“, sagt Lühes Trainer Steffen Wilkens. „Am Ende geht der Punkt in Ordnung, mit dem wir zufrieden sind.“ Tore: 1:0 (7.) Hennrich, 1:1 (33.) Wist.