Kreisliga Stade im Überblick

Bliedersdorf geht in Bargstedt früh in Führung. Stade legt im Kampf um die Meisterschaft vor, Wiepenkathen legt nach. So lief der Spieltag in der Fußball-Kreisliga.
Der Favorit brauchte einen Strafstoß von Top-Torjäger Fabian Wulff, um das Tabellenschlusslicht zu knacken. Daraufhin gelang den Hausherren ein souveräner Heimerfolg, um wieder zurück an die Spitze zu ziehen.
Tore:1:0 (34,) Wulff, 2:0 (37.) Duwe, 3:0 (53.) Duchow, 4:0 und 5:0 (60., 71.) beide Wulff.
Tore: 0:1 (4.) Borchard, 0:2 (64.) Anton, 1:2 (83.) J. Schaerffer, 1:3 (87.) Ohloff.
„Wenn unsere Offensive mal ins Rollen kommt“, sagt Trainer Sven Hubert, „dann wird es für den Gegner schwer.“ Sein Team arbeitet sich weiter ins obere Tabellendrittel vor, während der MTV als Neunter die Augen im Rückspiegel behalten muss.
Tore: 1:0 (12.) Kulcke, 2:0 (37.) und 3:0 (44.) beide M. Haase, 4:0 (46.) Ritscher, 5:0 (51.) Kulcke, 6:0 (52.) Ritscher, 7:0 (65.) Haase, 8:0 (72.) und 9:0 (77.) Kulcke.
Die Stader nutzten ruhende Bälle, um spielstarken Gegnern im ersten Durchgang den Zahn zu ziehen. „Von den Spielanteilen war es sicherlich ein glücklicher Sieg“, sagt VfL-Trainer Christoph Stahn. „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und gekämpft - den Sieg nehmen wir gerne mit.“
In der Blitztabelle kletterte Stade sogar an die Tabellenspitze, ehe Wiepenkathen am Sonntag zurückschlug, A/O bleibt in der gefährdeten Zone.
Tore: 1:0 (11.) Peike, 2:0 (16.) Zersch, 3:0 (31.) N. Junge, 4:0 (43.) Lembke, 4:1 (77.) Nissen, 4:2 (85.) Stieglitz.
Mulsum bleibt ein heißer Anwärter auf die Meisterschaft, mit einem Doppelpack kürte sich Knipser Kjell Heitmann einmal mehr zum Matchwinner. Hagen bleibt im Tabellenmittelfeld und ist in der kommenden Woche wieder gefordert, wenn Kellerkind Wischhafen zu Gast ist.
Tore: 1:0 (9.) Müller, 2:0 (18.) Heitmann, 2:1 (52.) Ruiz Cortes, 3:1 (73.) Heitmann.