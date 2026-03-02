Kreisliga Stade im Überblick

Mit zwei Siegen hatte sich Bliedersdorf in die Winterpause verabschiedet, nun legte der Vizemeister im Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren Dreier im Sechs-Punkte-Spiel gegen Bargstedt nach. Damit steht der FSV vier Zähler vor dem direkten Konkurrenten und somit einem Abstiegsplatz.

Den Altländern half ein frühes Tor, um sich das nötige Selbstvertrauen zu erarbeiten. Nachdem die Gäste aus einer Abseitsposition irregulär ausglichen, legte Estebrügge mit einem Doppelschlag noch vor der Pause zum richtigen Zeitpunkt nach.

„Wenn unsere Offensive mal ins Rollen kommt“, sagt Trainer Sven Hubert, „dann wird es für den Gegner schwer.“ Sein Team arbeitet sich weiter ins obere Tabellendrittel vor, während der MTV als Neunter die Augen im Rückspiegel behalten muss.

Tore: 1:0 (12.) Kulcke, 2:0 (37.) und 3:0 (44.) beide M. Haase, 4:0 (46.) Ritscher, 5:0 (51.) Kulcke, 6:0 (52.) Ritscher, 7:0 (65.) Haase, 8:0 (72.) und 9:0 (77.) Kulcke.