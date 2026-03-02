Kreisliga Stade im Überblick

 2026-02-20T12:29:42.904Z

Bliedersdorf setzt sich im Kellerduell der Kreisliga durch

Bliedersdorf geht in Bargstedt früh in Führung. Stade legt im Kampf um die Meisterschaft vor, Wiepenkathen legt nach. So lief der Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

Der Favorit brauchte einen Strafstoß von Top-Torjäger Fabian Wulff, um das Tabellenschlusslicht zu knacken. Daraufhin gelang den Hausherren ein souveräner Heimerfolg, um wieder zurück an die Spitze zu ziehen.

Tore:1:0 (34,) Wulff, 2:0 (37.) Duwe, 3:0 (53.) Duchow, 4:0 und 5:0 (60., 71.) beide Wulff.

Mit zwei Siegen hatte sich Bliedersdorf in die Winterpause verabschiedet, nun legte der Vizemeister im Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren Dreier im Sechs-Punkte-Spiel gegen Bargstedt nach. Damit steht der FSV vier Zähler vor dem direkten Konkurrenten und somit einem Abstiegsplatz.

Tore: 0:1 (4.) Borchard, 0:2 (64.) Anton, 1:2 (83.) J. Schaerffer, 1:3 (87.) Ohloff.

Den Altländern half ein frühes Tor, um sich das nötige Selbstvertrauen zu erarbeiten. Nachdem die Gäste aus einer Abseitsposition irregulär ausglichen, legte Estebrügge mit einem Doppelschlag noch vor der Pause zum richtigen Zeitpunkt nach.

„Wenn unsere Offensive mal ins Rollen kommt“, sagt Trainer Sven Hubert, „dann wird es für den Gegner schwer.“ Sein Team arbeitet sich weiter ins obere Tabellendrittel vor, während der MTV als Neunter die Augen im Rückspiegel behalten muss.

Tore: 1:0 (12.) Kulcke, 2:0 (37.) und 3:0 (44.) beide M. Haase, 4:0 (46.) Ritscher, 5:0 (51.) Kulcke, 6:0 (52.) Ritscher, 7:0 (65.) Haase, 8:0 (72.) und 9:0 (77.) Kulcke.

Die Stader nutzten ruhende Bälle, um spielstarken Gegnern im ersten Durchgang den Zahn zu ziehen. „Von den Spielanteilen war es sicherlich ein glücklicher Sieg“, sagt VfL-Trainer Christoph Stahn. „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und gekämpft - den Sieg nehmen wir gerne mit.“

In der Blitztabelle kletterte Stade sogar an die Tabellenspitze, ehe Wiepenkathen am Sonntag zurückschlug, A/O bleibt in der gefährdeten Zone.

Tore: 1:0 (11.) Peike, 2:0 (16.) Zersch, 3:0 (31.) N. Junge, 4:0 (43.) Lembke, 4:1 (77.) Nissen, 4:2 (85.) Stieglitz.

Mulsum bleibt ein heißer Anwärter auf die Meisterschaft, mit einem Doppelpack kürte sich Knipser Kjell Heitmann einmal mehr zum Matchwinner. Hagen bleibt im Tabellenmittelfeld und ist in der kommenden Woche wieder gefordert, wenn Kellerkind Wischhafen zu Gast ist.

Tore: 1:0 (9.) Müller, 2:0 (18.) Heitmann, 2:1 (52.) Ruiz Cortes, 3:1 (73.) Heitmann.