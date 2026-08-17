 2026-08-17T04:56:09.060Z

Spielbericht

Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Die Defensive steht: Bargstedt schlägt Mulsum/Kutenholz

von Tageblatt · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rolf Schmietow

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Kreisliga Stade
Deinster SV
FC Oste/Old.
E. Immenbeck
Ahlerstedt/O III

In der vergangenen Saison knapp dem Abstieg entgangen, startet Bargstedt jetzt offenbar durch. So lief der Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
2
1
Abpfiff
Bargstedt glich vor der Pause nach einer Ecke aus und nahm den Schwung mit in die zweite Halbzeit. „Mu/Ku hat uns hinten reingedrückt, wir haben aber gut verteidigt“, erklärt Trainer Thomas Lamann. „Wieder ein sehr umkämpfter Sieg.“ Tore: 0:1 (43.) Holst, 1:1 (45.+3) Durdel, 2:1 (46.) Meyer.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
0
0
Abpfiff
Himmelpforten zählte zwei Aluminiumtreffer und weitere Hochkaräter. „Das sind leider zwei verlorene Punkte“, sagt Trainer Sandro Vollmers. „Bis auf eine Aktion kurz vor Schluss hatten wir ihre Offensive gut im Griff.“

Gestern, 12:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
3
2
Als FSV-Mittelfeldspieler Marcel Böhn mit einer schweren Knieverletzung vom Krankenwagen abgeholt wurde, beschworen sich die Gäste für ihren Teamkollegen die Partie zu drehen. Bliedersdorf kam tatsächlich zum Ausgleich und drängte auf den Sieg, doch Hedendorf setzte den Lucky-Punch. „Eine tolle Moral“, jubelt VSV-Coach Frank Dorenz. „Ich komme selbst aus Bliedersdorf, weswegen mir dieser Derbysieg nochmal mehr bedeutet.“ Tore: 1:0 (21.) Marx, 2:0 (32.) Behnke, 2:1 (65.) Ohloff, 2:2 (70.) Wilkens, 3:2 (86.) Fürste.

Gestern, 12:30 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
0
0
Abpfiff
Stade bleibt wieder ohne Gegentor, teilt sich aber die Punkte. „In der ersten Halbzeit hatten wir ein klares Chancenplus“, sagt VfL-Coach Lars Neufang. „Nach der Pause wurde es hitziger und wir haben uns davon ein wenig anstecken lassen.“

Gestern, 15:00 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
2
2
Abpfiff
Agathenburg bekam nach zwei Ampelkarten in doppelter Unterzahl ihren Vorsprung nicht ins Ziel gerettet. „Wir müssen einfach cleverer sein“, sagt Trainer Carsten Junge. „Dann ist der Ausgleich am Ende auch nicht unverdient.“ Tore: 1:0 (43.) Paruzel, 1:1 (46.) Ruiz Cortes, 2:1 (50.) Becker, 2:2 (90.+10, FE) Schulz.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
3
1
Abpfiff
Im ersten Durchgang hatte O/O noch Mühe mit der Robustheit der Ahlerstedter. „Wir waren zu passiv und zu brav“, erklärt Trainer Bernd Meyer. „Danach haben wir dagegengehalten und verdient gewonnen.“ Tore: 1:0 (37.) Duhn, 1:1 (39.) Hagenguth, 2:1 (55., FE) Jarczinski, 3:1 (88.) Duhn.

Gestern, 15:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
3
2
Abpfiff
Im ersten Abschnitt musste die SG Lühe der Möglichkeit auf das zweite Tor nachtrauern, nach dem Seitenwechsel erhöhte Deinste den Druck. „Wir haben eine ganz andere Intensität auf den Platz gebracht“, lobt DSV-Coach Filippo Callerame. „Toller Charakter von meiner Mannschaft.“ Tore: 0:1 (10.) Schönn, 1:1 (49.) Wilkens, 1:2 (65.) Böse, 2:2 (80.) Magdanz, 3:2 (85.) Glodeck.