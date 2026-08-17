Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Rolf Schmietow

In der vergangenen Saison knapp dem Abstieg entgangen, startet Bargstedt jetzt offenbar durch. So lief der Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

Bargstedt glich vor der Pause nach einer Ecke aus und nahm den Schwung mit in die zweite Halbzeit. „Mu/Ku hat uns hinten reingedrückt, wir haben aber gut verteidigt“, erklärt Trainer Thomas Lamann. „Wieder ein sehr umkämpfter Sieg.“ Tore: 0:1 (43.) Holst, 1:1 (45.+3) Durdel, 2:1 (46.) Meyer.

Himmelpforten zählte zwei Aluminiumtreffer und weitere Hochkaräter. „Das sind leider zwei verlorene Punkte“, sagt Trainer Sandro Vollmers. „Bis auf eine Aktion kurz vor Schluss hatten wir ihre Offensive gut im Griff.“

Als FSV-Mittelfeldspieler Marcel Böhn mit einer schweren Knieverletzung vom Krankenwagen abgeholt wurde, beschworen sich die Gäste für ihren Teamkollegen die Partie zu drehen. Bliedersdorf kam tatsächlich zum Ausgleich und drängte auf den Sieg, doch Hedendorf setzte den Lucky-Punch. „Eine tolle Moral“, jubelt VSV-Coach Frank Dorenz. „Ich komme selbst aus Bliedersdorf, weswegen mir dieser Derbysieg nochmal mehr bedeutet.“ Tore: 1:0 (21.) Marx, 2:0 (32.) Behnke, 2:1 (65.) Ohloff, 2:2 (70.) Wilkens, 3:2 (86.) Fürste.

Stade bleibt wieder ohne Gegentor, teilt sich aber die Punkte. „In der ersten Halbzeit hatten wir ein klares Chancenplus“, sagt VfL-Coach Lars Neufang. „Nach der Pause wurde es hitziger und wir haben uns davon ein wenig anstecken lassen.“

Agathenburg bekam nach zwei Ampelkarten in doppelter Unterzahl ihren Vorsprung nicht ins Ziel gerettet. „Wir müssen einfach cleverer sein“, sagt Trainer Carsten Junge. „Dann ist der Ausgleich am Ende auch nicht unverdient.“ Tore: 1:0 (43.) Paruzel, 1:1 (46.) Ruiz Cortes, 2:1 (50.) Becker, 2:2 (90.+10, FE) Schulz.

Im ersten Durchgang hatte O/O noch Mühe mit der Robustheit der Ahlerstedter. „Wir waren zu passiv und zu brav“, erklärt Trainer Bernd Meyer. „Danach haben wir dagegengehalten und verdient gewonnen.“ Tore: 1:0 (37.) Duhn, 1:1 (39.) Hagenguth, 2:1 (55., FE) Jarczinski, 3:1 (88.) Duhn.

Im ersten Abschnitt musste die SG Lühe der Möglichkeit auf das zweite Tor nachtrauern, nach dem Seitenwechsel erhöhte Deinste den Druck. „Wir haben eine ganz andere Intensität auf den Platz gebracht“, lobt DSV-Coach Filippo Callerame. „Toller Charakter von meiner Mannschaft.“ Tore: 0:1 (10.) Schönn, 1:1 (49.) Wilkens, 1:2 (65.) Böse, 2:2 (80.) Magdanz, 3:2 (85.) Glodeck.