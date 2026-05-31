Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Süleyman Yaman schießt gegen Himmelpforten drei der sechs Bützflether Tore. Foto: Berlin (Archiv)

Bützfleth ist ganz nahe dran am direkten Aufstieg in die Bezirksliga. Aber auch die Verfolger punkten in der Kreisliga. So lief der Spieltag.

Weil Mulsum im ersten Abschnitt gnadenlos acht Treffer erzielte, drohte dem MTV Hammah II ein weitaus schlimmeres Debakel. Nach dem Seitenwechsel ließ das Tabellenschlusslicht aber nur noch zwei weitere Gegentore zu.

Der TuSV Bützfleth unterstreicht einmal mehr seine spielerische Klasse und lässt auch gegen Himmelpforten keine Zweifel am Spielausgang aufkommen. Am letzten Spieltag hat der TuSV in Bargstedt die Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg in der eigenen Hand. Tore: 1:0 (22.) und 2:0 (34.) beide H. Yaman, 3:0 (62.) S. Yaman, 4:0 (80.) H. Yaman, 5:0 (86.) und 6:0 (89.) beide S. Yaman.

In einer torreichen Begegnung macht A/O einen Haken hinter den Ligaverbleib und entledigt sich seiner Abstiegssorgen. Dadurch machen am letzten Spieltag Hagen, Bargstedt und Hedendorf II den letzten Abstiegsplatz unter sich aus. Tore: 0:1 (22.) Kolberg, 1:1 (25.) H. Allion, 1:2 (40.) und 1:3 (44.) bedie Bergann, 2:3 (48.) Maimeskul, 2:4 (54.) Karnstädt, 2:5 (68.) Korn, 3:5 (82.) Maimeskul, 3:6 (84.) Korn, 3:7 (86.) Neumann.

Mit diesem überlebenswichtigen Sieg wahrt der SSV Hagen die Chance auf den Klassenerhalt und legt den Grundstein für einen Showdown am letzten Spieltag. Die Gäste begannen griffig und bestraften die Fehler Hedendorfs zunächst eiskalt, nach dem Seitenwechsel zog sich der SSV in die eigene Hälfte zurück. Die VSV entwickelten zu wenig Torgefahr aus dem Spiel heraus, während Hagen Standard um Standard mit ihrer Lufthoheit wegverteidigte. Hagen braucht allerdings trotzdem auch zum Abschluss gegen Bliedersdorf einen Dreier, um die Chance auf die Kreisliga zu behalten. Den VSV fehlt ein Zähler, den sie bei A/O einfahren wollen. „Die Körpersprache hat gepasst und drei Tore nach 18 Minuten sagen viel aus“, sagt SSV-Coach Roman Rode. „Die Erleichterung ist für den Moment riesengroß, wir haben aber noch nichts gewonnen.“ Tore: 0:1 (5.) Ruiz Cortes, 0:2 (9.) Holysz, 1:2 (14.) Scheppeit, 1:3 (18.) Ruiz Cortes.

Obwohl für beide Teams alle entscheidenden Fragen für die laufende Spielzeit geklärt sind, zeigte Immenbeck nach einem 0:3-Pausenrückstand viel Moral. Insgesamt boten die beiden Teams dem Publikum ein Torspektakel und teilten sich am Ende die Punkte. Tore: 1:0 (3.) Ehlers, 2:0 (10.) Anton, 3:0 (39.) Martens, 3:1 (48., Elfm.) Dietrich, 4:1 (55.) Lapenko, 4:2 (75., Elfm.) Dietrich, 4:3 (84.) und 4:4 (86.) beide Böttcher.

Trotz der Blitzführung durch Torjäger Tommi Ritscher behält Estebrügge keine Punkte im Alten Land. Wiepenkathen drehte die Begegnung und wahrt damit auch die Restchance, am letzten Spieltag noch an die Spitze zu springen. Tore: 1:0 (1.) Ritscher, 1:1 (44.) Martens, 1:2 (60.) Spreckels, 1:3 (73.) Nickel, 2:3 (74.) Haase, 2:4 (81., Elfm.) Martens.