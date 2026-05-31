 2026-05-29T11:52:36.002Z

Spielbericht

Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Noch ein Sieg für die Meisterschaft: Bützfleth schießt sich warm

von Tageblatt · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser
Süleyman Yaman schießt gegen Himmelpforten drei der sechs Bützflether Tore. Foto: Berlin (Archiv)
Süleyman Yaman schießt gegen Himmelpforten drei der sechs Bützflether Tore. Foto: Berlin (Archiv)

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Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Bützfleth ist ganz nahe dran am direkten Aufstieg in die Bezirksliga. Aber auch die Verfolger punkten in der Kreisliga. So lief der Spieltag.

Heute, 15:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
10
0
Abpfiff

Weil Mulsum im ersten Abschnitt gnadenlos acht Treffer erzielte, drohte dem MTV Hammah II ein weitaus schlimmeres Debakel. Nach dem Seitenwechsel ließ das Tabellenschlusslicht aber nur noch zwei weitere Gegentore zu.

Tore: 1:0 (3.) Höck, 2:0 (4.) F. Marzog, 3:0 (10.) und 4:0 (11.) beide Heitmann, 5:0 (24.) N. Gerken, 6:0 (38.) und 7:0 (40.) Heitmann, 8:0 (40.) S. Gerken, 9:0 (67.) Schulz, 10:0 (70.).

Heute, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
6
0
Abpfiff

Der TuSV Bützfleth unterstreicht einmal mehr seine spielerische Klasse und lässt auch gegen Himmelpforten keine Zweifel am Spielausgang aufkommen. Am letzten Spieltag hat der TuSV in Bargstedt die Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg in der eigenen Hand.

Tore: 1:0 (22.) und 2:0 (34.) beide H. Yaman, 3:0 (62.) S. Yaman, 4:0 (80.) H. Yaman, 5:0 (86.) und 6:0 (89.) beide S. Yaman.

Heute, 15:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
3
7
Abpfiff

In einer torreichen Begegnung macht A/O einen Haken hinter den Ligaverbleib und entledigt sich seiner Abstiegssorgen. Dadurch machen am letzten Spieltag Hagen, Bargstedt und Hedendorf II den letzten Abstiegsplatz unter sich aus.

Tore: 0:1 (22.) Kolberg, 1:1 (25.) H. Allion, 1:2 (40.) und 1:3 (44.) bedie Bergann, 2:3 (48.) Maimeskul, 2:4 (54.) Karnstädt, 2:5 (68.) Korn, 3:5 (82.) Maimeskul, 3:6 (84.) Korn, 3:7 (86.) Neumann.

Gestern, 15:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
1
3
Mit diesem überlebenswichtigen Sieg wahrt der SSV Hagen die Chance auf den Klassenerhalt und legt den Grundstein für einen Showdown am letzten Spieltag. Die Gäste begannen griffig und bestraften die Fehler Hedendorfs zunächst eiskalt, nach dem Seitenwechsel zog sich der SSV in die eigene Hälfte zurück.

Die VSV entwickelten zu wenig Torgefahr aus dem Spiel heraus, während Hagen Standard um Standard mit ihrer Lufthoheit wegverteidigte. Hagen braucht allerdings trotzdem auch zum Abschluss gegen Bliedersdorf einen Dreier, um die Chance auf die Kreisliga zu behalten. Den VSV fehlt ein Zähler, den sie bei A/O einfahren wollen.

„Die Körpersprache hat gepasst und drei Tore nach 18 Minuten sagen viel aus“, sagt SSV-Coach Roman Rode. „Die Erleichterung ist für den Moment riesengroß, wir haben aber noch nichts gewonnen.“

Tore: 0:1 (5.) Ruiz Cortes, 0:2 (9.) Holysz, 1:2 (14.) Scheppeit, 1:3 (18.) Ruiz Cortes.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
4
4
Abpfiff
Obwohl für beide Teams alle entscheidenden Fragen für die laufende Spielzeit geklärt sind, zeigte Immenbeck nach einem 0:3-Pausenrückstand viel Moral. Insgesamt boten die beiden Teams dem Publikum ein Torspektakel und teilten sich am Ende die Punkte.

Tore: 1:0 (3.) Ehlers, 2:0 (10.) Anton, 3:0 (39.) Martens, 3:1 (48., Elfm.) Dietrich, 4:1 (55.) Lapenko, 4:2 (75., Elfm.) Dietrich, 4:3 (84.) und 4:4 (86.) beide Böttcher.

Heute, 15:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
2
4
Abpfiff

Trotz der Blitzführung durch Torjäger Tommi Ritscher behält Estebrügge keine Punkte im Alten Land. Wiepenkathen drehte die Begegnung und wahrt damit auch die Restchance, am letzten Spieltag noch an die Spitze zu springen.

Tore: 1:0 (1.) Ritscher, 1:1 (44.) Martens, 1:2 (60.) Spreckels, 1:3 (73.) Nickel, 2:3 (74.) Haase, 2:4 (81., Elfm.) Martens.

Heute, 15:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
0
3
Abpfiff

Wischhafen hielt in seinem vorerst vorletzten Kreisliga-Spiel die Begegnung lange offen. Erst in der Schlussphase schraubte der VfL Güldenstern Stade II das Ergebnis in die Höhe und hat noch Hoffnungen auf die Kreismeisterschaft.

Tore: 0:1 (21.) Settekorn, 0:2 (90.+1) Schulze, 0:3 (90.+3) Mykhno.