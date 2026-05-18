 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick:

Hattrick von Yaman: TuSV Bützfleth schießt sich an die Tabellenspitze

von Tageblatt · Heute, 05:40 Uhr · 0 Leser
Süleyman Yaman schoss alle Bützflether Tore beim 3:0-Sieg gegen A/O II. Foto: Berlin
Süleyman Yaman schoss alle Bützflether Tore beim 3:0-Sieg gegen A/O II. Foto: Berlin

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Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

In Hagen zittern sie um den Klassenerhalt. So liefen die Spiele in den Kreisligen Stade und Hamburg.Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
5
0
Abpfiff

Bargstedt erfüllt die Pflichtaufgabe und macht einen großen Schritt zum Klassenerhalt. Damit beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone fünf Zähler.

Tore: 1:0 (18.) Ponremcke, 2:0 (49.) und 3:0 (61.) beide Werny, 4:0 (68.) Zintel, 5:0 (88.) Meier.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
2
1
Abpfiff

Trotz der zwischenzeitlichen Führung verliert der VfL Güldenstern Stade II die Tabellenführung an Bützfleth. Mulsum verschoss sogar noch einen Strafstoß durch Niklas Gerken (59.), doch Kjell Heitmann glückte mit seinem 20. Saisontor der Siegtreffer.

Tore: 0:1 (28.) Schulze, 1:1 (32.) N. Marzog, 2:1 (75.) Heitmann.

Mi., 13.05.2026, 19:45 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
2
7

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
4
2
Abpfiff
+Video

Wiepenkathen hält den Druck auf Bützfleth und Stade hoch. Weil sich die Klassenerhaltshoffnungen der VfL-Landesliga-Mannschaft langsam auflösen, ist der TSV auf Relegationskurs. Ab Blierdersdorf als Tabellenneunter sind alle Teams nun auch rechnerisch gerettet.

Tore: 1:0 (3.) Duman, 1:1 (6.) Görgens, 2:1 (22.) Berge, 3:1 (56.) Wulff und 4:2 (82.) Wulff, 4:2 (90.+2) Cohrs.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
3
1
Abpfiff

Während Immenbeck dank eines Doppelpacks von Ray Böttcher den Klassenerhalt feiert, müssen die VSV um den Ligaverbleib zittern. Immerhin steht nach Pfingsten das direkte Aufeinandertreffen mit dem SSV Hagen an.

Tore: 1:0 (37.) Johannsen, 1:1 (54.) J. Peters, 2:1 (57., 61.) beide Böttcher.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
2
3
Abpfiff
Trotz zweier Führungstreffer verpasst Hagen ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Damit hat der SSV ein erstes Endspiel gegen Hedendorf, um noch eine Restchance auf den Ligaverbleib zu wahren. Hagen muss aber beide ausstehenden Partien gewinnen, um bei entsprechender Schützenhilfe noch über den Strich zu klettern.

Sa., 16.05.2026, 13:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
0
3
Abpfiff
A/O stand zunächst sattelfest und setzte Nadelstiche. Bützfleth bediente sich seiner individuellen Qualität, durch die Süleyman Yaman den Favoriten mit einem Hattrick der Bezirksliga näherschoss. „Wir haben ihnen sonst kaum Torchancen gegeben“, sagt Ahlerstedts Trainer Tom-Luka Stelling. „Nächste Woche gegen Lühe soll der entscheidende Dreier für den Klassenerhalt her.“

Tore: 0:1 (48.), 0:2 (62.) und 0:3 (90.+3) alle S. Yaman.