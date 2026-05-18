Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick:

Süleyman Yaman schoss alle Bützflether Tore beim 3:0-Sieg gegen A/O II. Foto: Berlin

In Hagen zittern sie um den Klassenerhalt. So liefen die Spiele in den Kreisligen Stade und Hamburg.Der Spieltag im Überblick:

Bargstedt erfüllt die Pflichtaufgabe und macht einen großen Schritt zum Klassenerhalt. Damit beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone fünf Zähler.

Trotz der zwischenzeitlichen Führung verliert der VfL Güldenstern Stade II die Tabellenführung an Bützfleth. Mulsum verschoss sogar noch einen Strafstoß durch Niklas Gerken (59.), doch Kjell Heitmann glückte mit seinem 20. Saisontor der Siegtreffer. Tore: 0:1 (28.) Schulze, 1:1 (32.) N. Marzog, 2:1 (75.) Heitmann.

Wiepenkathen hält den Druck auf Bützfleth und Stade hoch. Weil sich die Klassenerhaltshoffnungen der VfL-Landesliga-Mannschaft langsam auflösen, ist der TSV auf Relegationskurs. Ab Blierdersdorf als Tabellenneunter sind alle Teams nun auch rechnerisch gerettet. Tore: 1:0 (3.) Duman, 1:1 (6.) Görgens, 2:1 (22.) Berge, 3:1 (56.) Wulff und 4:2 (82.) Wulff, 4:2 (90.+2) Cohrs.

Während Immenbeck dank eines Doppelpacks von Ray Böttcher den Klassenerhalt feiert, müssen die VSV um den Ligaverbleib zittern. Immerhin steht nach Pfingsten das direkte Aufeinandertreffen mit dem SSV Hagen an. Tore: 1:0 (37.) Johannsen, 1:1 (54.) J. Peters, 2:1 (57., 61.) beide Böttcher.

Trotz zweier Führungstreffer verpasst Hagen ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Damit hat der SSV ein erstes Endspiel gegen Hedendorf, um noch eine Restchance auf den Ligaverbleib zu wahren. Hagen muss aber beide ausstehenden Partien gewinnen, um bei entsprechender Schützenhilfe noch über den Strich zu klettern.