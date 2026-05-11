 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Wiepenkathen dreht nach der Pause auf - Hat aber personelle Sorgen

von Tageblatt · Heute, 04:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rolf Schmietow

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Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Die Top-Teams erledigen ihre Aufgaben souverän, Schlusslicht Hammah kritisiert Spitzenreiter Stade, Hagen zittert weiter. So lief der Kreisliga-Spieltag.

Gestern, 15:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
5
2

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
0
7
Abpfiff
Hammah beklagte von den Stadern eine mangelnde Bereitschaft, die Partie verlegen zu wollen. „Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler, der heute bewiesen hat, dass wir nicht aufgeben – egal wie die Situation aussieht“, sagt Trainerin Sarah Meyer. Tore: 0:1 (25.) Lembke, 0:2 (31.) Hartmann, 0:3 (43.) Matthiese, 0:4 (48., Elfm.) Schulze, 0:5 (71.) Schulze, 0:6 (73.) und 0:7 (75.) beide Junge.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
2
7
Abpfiff
Der MTV Himmelpforten zeigt sich beim entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in Torlaune. Bargstedt verpasst wiederum einen Befreiungsschlag. Tore: 0:1 (2.) Neumann, 0:2 (8.) Oehlers, 0:3 (16.) Löh, 0:4 (22.) Jungclaus, 1:4 (33.) und 2:4 (55.) beide Schaerffer, 2:5 (56.) Jungclaus, 2:6 (67.9 Jung, 2:7 (88.) Löh.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
5
1
Während Bützfleth an Primus Stade dranbleibt und beste Aussichten auf einen Bezirksliga-Aufstieg hat, bleibt der SSV Hagen auf dem ersten Abstiegsplatz gefährdet. Tore: 1:0 (11.) Berliner, 1:1 (42.) Herl, 2:1 (44.) Yaman, 3:1 (45.+2) Henn, 4:1 (74.) Berliner, 5:1 (81.) Savas.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
1
1
Abpfiff
Für beide Teams ist das Aufstiegsrennen abgefahren, die nötigen Punkte für den Ligaverbleib haben beide ebenfalls schon lange. Durch einen späten Ausgleich der Altländer teilen sich die Tabellennachbarn die Punkte. Tore: 0:1 (50.) Endruhn, 1:1 (89.) Özdemir.

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
5
1
Abpfiff
+Video
Nach dem Seitenwechsel münzte Wiepenkathen seine Dominanz in die nötigen Tore um. „Wir haben eine deutlich bessere Intensität und Konsequenz gezeigt“, lobt Trainer Nils Zielesniak. „Wir brauchen eine Formkurve nach oben, um mit einem guten Gefühl in Richtung Pokalfinale zu gehen – ob sich in der Liga noch was ergibt, entscheiden Stade und Bützfleth.“

Das wiederkehrende Problem: Robert Moisuc brach schon das Aufwärmen ab, Manuel Detje verletzte sich früh am Oberschenkel und auch Jannik Spreckels musste angeschlagen ausgewechselt werden. Tore: 1:0 (6.) Martens, 1:1 (23.) J. Peters, 2:1 (48.) Spreckels, 3:1 (51., ET) L. Ahrens, 4:1 (62.) Duman, 5:1 (67.) Wulff.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
5
0
Abpfiff
Bliedersdorf feiert den Klassenerhalt und durchbrach im zweiten Durchgang Wischhafens Defensiv-Bollwerk nachhaltig. „Wichtige Punkte, ein ungefährdeter Sieg“, sagt Bliedersdorfs Christian Wierzbinski. Tore: 1:0 Cohrs, 2:0 Ehlers, 3:0 Heinsohn, 4:0 Lapenko, 5:0 Pfau.