Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Rolf Schmietow

Die Top-Teams erledigen ihre Aufgaben souverän, Schlusslicht Hammah kritisiert Spitzenreiter Stade, Hagen zittert weiter. So lief der Kreisliga-Spieltag.

Hammah beklagte von den Stadern eine mangelnde Bereitschaft, die Partie verlegen zu wollen. „Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler, der heute bewiesen hat, dass wir nicht aufgeben – egal wie die Situation aussieht“, sagt Trainerin Sarah Meyer. Tore: 0:1 (25.) Lembke, 0:2 (31.) Hartmann, 0:3 (43.) Matthiese, 0:4 (48., Elfm.) Schulze, 0:5 (71.) Schulze, 0:6 (73.) und 0:7 (75.) beide Junge.

Der MTV Himmelpforten zeigt sich beim entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in Torlaune. Bargstedt verpasst wiederum einen Befreiungsschlag. Tore: 0:1 (2.) Neumann, 0:2 (8.) Oehlers, 0:3 (16.) Löh, 0:4 (22.) Jungclaus, 1:4 (33.) und 2:4 (55.) beide Schaerffer, 2:5 (56.) Jungclaus, 2:6 (67.9 Jung, 2:7 (88.) Löh.

Während Bützfleth an Primus Stade dranbleibt und beste Aussichten auf einen Bezirksliga-Aufstieg hat, bleibt der SSV Hagen auf dem ersten Abstiegsplatz gefährdet. Tore: 1:0 (11.) Berliner, 1:1 (42.) Herl, 2:1 (44.) Yaman, 3:1 (45.+2) Henn, 4:1 (74.) Berliner, 5:1 (81.) Savas.

Für beide Teams ist das Aufstiegsrennen abgefahren, die nötigen Punkte für den Ligaverbleib haben beide ebenfalls schon lange. Durch einen späten Ausgleich der Altländer teilen sich die Tabellennachbarn die Punkte. Tore: 0:1 (50.) Endruhn, 1:1 (89.) Özdemir.

Nach dem Seitenwechsel münzte Wiepenkathen seine Dominanz in die nötigen Tore um. „Wir haben eine deutlich bessere Intensität und Konsequenz gezeigt“, lobt Trainer Nils Zielesniak. „Wir brauchen eine Formkurve nach oben, um mit einem guten Gefühl in Richtung Pokalfinale zu gehen – ob sich in der Liga noch was ergibt, entscheiden Stade und Bützfleth.“ Das wiederkehrende Problem: Robert Moisuc brach schon das Aufwärmen ab, Manuel Detje verletzte sich früh am Oberschenkel und auch Jannik Spreckels musste angeschlagen ausgewechselt werden. Tore: 1:0 (6.) Martens, 1:1 (23.) J. Peters, 2:1 (48.) Spreckels, 3:1 (51., ET) L. Ahrens, 4:1 (62.) Duman, 5:1 (67.) Wulff.

Bliedersdorf feiert den Klassenerhalt und durchbrach im zweiten Durchgang Wischhafens Defensiv-Bollwerk nachhaltig. „Wichtige Punkte, ein ungefährdeter Sieg“, sagt Bliedersdorfs Christian Wierzbinski. Tore: 1:0 Cohrs, 2:0 Ehlers, 3:0 Heinsohn, 4:0 Lapenko, 5:0 Pfau.