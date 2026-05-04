 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

„Reaktion gezeigt“: Bützfleth bricht die starker Immenbecker Serie

von Tageblatt · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
TuSV-Trainer Can Yildiz freut sich über zwei Auswärtstore: „Wir haben als Mannschaft über 90 Minuten gekämpft.“ Foto: Berlin
TuSV-Trainer Can Yildiz freut sich über zwei Auswärtstore: „Wir haben als Mannschaft über 90 Minuten gekämpft.“ Foto: Berlin

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Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Wiepenkathen ist wieder auf Kurs. Aber auch der VfL Güldenstern Stade punktet. So lief der Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
7
0
Abpfiff
+Video

Himmelpforten stellte die Weichen im kleinen Derby schon in den Anfangsminuten und macht einen großen Schritt zum Klassenerhalt.

Tore: 1:0 (2.) Oehlers, 2:0 (13.) Neumann, 3:0 (26.) Jung, 4:0 (30.) Junglcaus, 5:0 (33.) Oehlers, 6:0 (43.) Jungclaus, 7:0 (83.) Elfers.

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
0
2

Gestern, 12:30 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
2
1
Abpfiff

Mit einem sehenswerten Distanzschuss hatte Yannik Settekorn für den Tabellenführer den Dosenöffner parat. In der Schlussphase holte der VfL Güldenstern die Altländer nach einem Fehlpass im Aufbauspiel zurück in die Partie, brachten ihren Vorsprung aber ins Ziel. „Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen“, sagt Co-Trainer Hauke Dittmer. „Am Ende wollen wir natürlich oben stehen.“

Tore: 1:0 (47.) Settekorn, 2:0 (52.) Mykhno, 2:1 (80.) M. Haase.

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
2
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
4
5
Abpfiff

„Nach dem 0:2 haben wir auf einmal angefangen Fußball zu spielen und schon war es ein anderes Spiel“, sagt Wischhafens Trainer Norman Pehmüller. „Wir haben das Spiel aber wieder aus der Hand geben müssen, weil dann die Kraft und Konzentration weg waren.“ Die VSV holen drei Big Points für den Klassenerhalt.

Tore: 0:1 (5.) Marx, 0:2 (10.) Geisler, 1:2 (23.) Schumacher, 2:2 (30.) Andreas, 3:2 (36.) Schumacher, 3:3 (47.) und 3:4 (67.) Detje, 3:5 (77.) Peters, 4:5 (80.) Schumacher.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
4
1
Abpfiff
+Video

Der TSV Wiepenkathen ist wieder auf Kurs und hält den Druck auf das Spitzenduo hoch. Wenn Stades Erste den Landesliga-Klassenerhalt verpasst, würde der TSV nach aktuellem Stand in die Aufstiegsrelegation einziehen.

Tore: 1:0 (9.) Junge, 2:0 (66.) Detje, 2:1 (82.) H. Allion, 3:1 (90.) Spreckels, 4:1 (90.+3) Duman.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
1
2
Abpfiff

Der TuSV Bützfleth bricht die Serie der Eintracht und hält einen direkten Mitbewerber auf Abstand. „Es war das schwere Auswärtsspiel, das wir erwartet haben“, sagt TuSV-Trainer Can Yildiz. „Wir haben als Mannschaft über 90 Minuten gekämpft - ein Riesenlob an die Mannschaft, die eine Reaktion auf das Wiepenkathen-Spiel gezeigt hat.“

Tore: 0:1 (14.) H. Yaman, 1:1 (34.) Weseloh, 1:2 (54.) Henn.