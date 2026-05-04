Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

TuSV-Trainer Can Yildiz freut sich über zwei Auswärtstore: „Wir haben als Mannschaft über 90 Minuten gekämpft.“ Foto: Berlin

Wiepenkathen ist wieder auf Kurs. Aber auch der VfL Güldenstern Stade punktet. So lief der Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

Himmelpforten stellte die Weichen im kleinen Derby schon in den Anfangsminuten und macht einen großen Schritt zum Klassenerhalt.

Mit einem sehenswerten Distanzschuss hatte Yannik Settekorn für den Tabellenführer den Dosenöffner parat. In der Schlussphase holte der VfL Güldenstern die Altländer nach einem Fehlpass im Aufbauspiel zurück in die Partie, brachten ihren Vorsprung aber ins Ziel. „Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen“, sagt Co-Trainer Hauke Dittmer. „Am Ende wollen wir natürlich oben stehen.“ Tore: 1:0 (47.) Settekorn, 2:0 (52.) Mykhno, 2:1 (80.) M. Haase.

„Nach dem 0:2 haben wir auf einmal angefangen Fußball zu spielen und schon war es ein anderes Spiel“, sagt Wischhafens Trainer Norman Pehmüller. „Wir haben das Spiel aber wieder aus der Hand geben müssen, weil dann die Kraft und Konzentration weg waren.“ Die VSV holen drei Big Points für den Klassenerhalt. Tore: 0:1 (5.) Marx, 0:2 (10.) Geisler, 1:2 (23.) Schumacher, 2:2 (30.) Andreas, 3:2 (36.) Schumacher, 3:3 (47.) und 3:4 (67.) Detje, 3:5 (77.) Peters, 4:5 (80.) Schumacher.

Der TSV Wiepenkathen ist wieder auf Kurs und hält den Druck auf das Spitzenduo hoch. Wenn Stades Erste den Landesliga-Klassenerhalt verpasst, würde der TSV nach aktuellem Stand in die Aufstiegsrelegation einziehen. Tore: 1:0 (9.) Junge, 2:0 (66.) Detje, 2:1 (82.) H. Allion, 3:1 (90.) Spreckels, 4:1 (90.+3) Duman.