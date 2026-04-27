Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Spitzenreiter Stade erleidet einen Dämpfer, Bargstedt schöpft Hoffnung im Kellerduell - und Wiepenkathen wollte im Stader Derby überraschen. So lief der Spieltag.
Die Stader haben in Bliedersdorf einen Dämpfer erlitten, bleiben durch die Niederlage des TuSV Bützfleth aber an der Tabellenspitze.
Tore: 0:1 (44.) Schulze, 1:1 (82. Elfmeter) Höft
Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Hammah hat auch das elfte Spiel in Folge verloren. Bei den Gästen stach Stürmer Henrik Kulcke mit einem Hattrick nach der Pause heraus.
Tore: 0:1 (7.) Ritscher, 0:2 (21.) Meyer, 0:3 (28., ET) Roboom, 0:4 (49.), 0:5 (74.), 0:6 (76.) alle Kulcke
„Die Niederlage ist verdient, fällt aber zu hoch aus - jetzt müssen wir für die Spiele gegen Hammah und Bargstedt alle Kräfte mobilisieren.“ A/O macht wiederum einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller
Tore: 0:1 (15.) Bergann, 0:2 (83.) Kuse, 1:2 (85.) Puls, 1:3 (85.) Stieglitz, 1:4 (90.+2) Kuse
Eiche Bargstedt hat den Abstand auf die Nicht-Abstiegsränge verkleinert und ist bis auf einen Punkt an Gegner SSV Hagen herangerückt.
Tore: 1:0 (25.) Timm, 2:0 (43.) Schaerffer, 3:0 (51.) Meyer, 3:1 (81.) Aust, 4:1 (85.) Meyer
TuSV-Trainer Can Yildiz hat den Stadtrivalen zuletzt beobachtet und zeigte sich von der Taktik der Gäste nicht wirklich überrascht. Der Knackpunkt sei die erste Halbzeit gewesen, „da waren wir nicht da“, sagt er. „Am Ende hat Wiepenkathen aber verdient gewonnen, auch wenn der Sieg ein, zwei Tore zu hoch war.“ Wiepenkathen rückt bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten Bützfleth heran.
Tore: 0:1 (11.) Bardenhagen, 0:2 (35.) Spreckels, 1:2 (45.+2) Diesch, 1:3 (86.) Spreckels, 1:4 (90.+6) Duman
Lange stand es 0:0. Erst Mitte der zweiten Halbzeit leitete Jan-Ole Jäger mit einem Hattrick den Sieg der SG Lühe gegen den Vorletzten ein. Die Gastgeber klettern auf Platz fünf.
Tore: 1:0 (69.), 2:0 (77.), 3:0 (79.) alle Jäger, 4:0 (86.) Ossenbrügge, 5:0 (87.) Adigüzel