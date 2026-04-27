Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Torhüter Florian Obst hielt den TSV Wiepenkathen mit starken Paraden im Spiel. Foto: Berlin (Archiv)

Spitzenreiter Stade erleidet einen Dämpfer, Bargstedt schöpft Hoffnung im Kellerduell - und Wiepenkathen wollte im Stader Derby überraschen. So lief der Spieltag.

Die Stader haben in Bliedersdorf einen Dämpfer erlitten, bleiben durch die Niederlage des TuSV Bützfleth aber an der Tabellenspitze.

Tore: 0:1 (44.) Schulze, 1:1 (82. Elfmeter) Höft

Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Hammah hat auch das elfte Spiel in Folge verloren. Bei den Gästen stach Stürmer Henrik Kulcke mit einem Hattrick nach der Pause heraus. Tore: 0:1 (7.) Ritscher, 0:2 (21.) Meyer, 0:3 (28., ET) Roboom, 0:4 (49.), 0:5 (74.), 0:6 (76.) alle Kulcke

Niklas Bergann sorgte lange mit einem Kopfballtor nach einer Ecke für den Unterschied, ehe es in den Schlussminuten nochmal wild wurde. „Meine Jungs haben super gekämpft und dagegengehalten, obwohl uns heute neun Spieler gefehlt haben“, sagt MTV-Coach Sandro Vollmers. „Die Niederlage ist verdient, fällt aber zu hoch aus - jetzt müssen wir für die Spiele gegen Hammah und Bargstedt alle Kräfte mobilisieren.“ A/O macht wiederum einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller Tore: 0:1 (15.) Bergann, 0:2 (83.) Kuse, 1:2 (85.) Puls, 1:3 (85.) Stieglitz, 1:4 (90.+2) Kuse

Eiche Bargstedt hat den Abstand auf die Nicht-Abstiegsränge verkleinert und ist bis auf einen Punkt an Gegner SSV Hagen herangerückt. Tore: 1:0 (25.) Timm, 2:0 (43.) Schaerffer, 3:0 (51.) Meyer, 3:1 (81.) Aust, 4:1 (85.) Meyer

Eigentlich versuchen die Wiepenkathener, das Spiel über Ballbesitz zu kontrollieren. Im Stader Stadtderby wollten sie jedoch mit einer anderen Herangehensweise überraschen: „Wir haben es sehr offensiv und mutig gestaltet und Bützfleth mannorientiert zugestellt, sodass sie keine Optionen hatten“, erklärt TSV-Coach Nils Zielesniak. Außerdem hielt Gäste-Keeper Florian Obst sein Team mit Paraden im Spiel, „die man in der Kreisliga selten sieht“. TuSV-Trainer Can Yildiz hat den Stadtrivalen zuletzt beobachtet und zeigte sich von der Taktik der Gäste nicht wirklich überrascht. Der Knackpunkt sei die erste Halbzeit gewesen, „da waren wir nicht da“, sagt er. „Am Ende hat Wiepenkathen aber verdient gewonnen, auch wenn der Sieg ein, zwei Tore zu hoch war.“ Wiepenkathen rückt bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten Bützfleth heran. Tore: 0:1 (11.) Bardenhagen, 0:2 (35.) Spreckels, 1:2 (45.+2) Diesch, 1:3 (86.) Spreckels, 1:4 (90.+6) Duman