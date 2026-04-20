 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Mischt sich Immenbeck noch ins Aufstiegsrennen der Kreisliga ein?

von Tageblatt · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Immenbeck hat Bargstedt mit 3:1 besiegt. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)
Immenbeck hat Bargstedt mit 3:1 besiegt. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

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Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Der Tabellenführer aus Stade ackert sich zum Sieg. Immenbeck klettert immer weiter nach oben. So lief die Fußball-Kreisliga am Wochenende.

Sa., 18.04.2026, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
1
0
Abpfiff
Weil A/O im ersten Durchgang einige Hochkaräter liegen ließ, wuchs beim abgestiegenen Schlusslicht mit jeder Minute der Glauben an einen Punktgewinn. „Es war ein Spiel auf ein Tor, Hammah hat es aber auch gut gemacht“, sagt A/O-Coach Tom-Luka Stelling. „Wir sind glücklich über die Punkte, die im Abstiegskampf als einziges zählen.“ Tor: 1:0 (51.) Korn.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
3
1
Abpfiff
Immenbeck erobert mit diesem Sieg den fünften Platz und mischt sich heimlich noch mal ins Aufstiegsrennen zurück. Bargstedt verpasst nach dem emotionalen Sieg gegen Wiepenkathen wiederum einen weiteren Befreiungsschlag. Tore: 1:0 (18.) Käske, 1:1 (51.) Timm, 2:1 (72.) Böttcher, 3:1 (90.+5) Immig.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
0
1
Abpfiff
Hagen hatte Vorteile im ersten Durchgang, Himmelpforten fand nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Nach einer Ampelkarte gegen Ewald Stabel (76.) glückte Linus Jungclaus für zehn Himmelpfortner das Goldene Tor. „Insgesamt ein verdienter Sieg, aber sicherlich kein schönes Kreisliga-Spiel“, sagt MTV-Coach Sandro Vollmers. Tor: 0:1 (90.+2) Jungclaus.

Gestern, 15:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
2
0
Abpfiff
ASC-Torjäger Tommi Ritscher brachte die Altländer nicht nur in Führung, sondern beantwortete mit seinem 17. Saisontor in der Nachspielzeit auch alle offenen Fragen. Estebrügge verschafft sich Luft, für Bliedersdorf bleibt es eng. Tore: 1:0 (19.) und 2:0 (90.+2) beide Ritscher.

Gestern, 12:30 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
2
0
Abpfiff
Stade feiert einen Arbeitssieg, bei dem Hedendorf die Mittel fehlten, den Spitzenreiter im Verwaltungsmodus zu bestrafen. Nachdem der VfL Güldenstern in der Schlussphase seine Matchbälle zunächst ungenutzt ließ, machte Joker Schulze den Deckel drauf. Tore: 1:0 (15.) Matthiesen, 2:0 (90.+1) Schulze.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
1
1
Abpfiff
Als Timo Knitsch in der Nachspielzeit für einen Handelfmeter zum Punkt schritt, behielt er die Nerven und glich für Lühe aus. Mulsum muss hingegen den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Tore: 1:0 (30.) Goosmann, 1:1 (90.+7, HE) Knitsch.

Morgen, 20:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
20:00