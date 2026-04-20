Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Immenbeck hat Bargstedt mit 3:1 besiegt. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

Der Tabellenführer aus Stade ackert sich zum Sieg. Immenbeck klettert immer weiter nach oben. So lief die Fußball-Kreisliga am Wochenende.

Weil A/O im ersten Durchgang einige Hochkaräter liegen ließ, wuchs beim abgestiegenen Schlusslicht mit jeder Minute der Glauben an einen Punktgewinn. „Es war ein Spiel auf ein Tor, Hammah hat es aber auch gut gemacht“, sagt A/O-Coach Tom-Luka Stelling. „Wir sind glücklich über die Punkte, die im Abstiegskampf als einziges zählen.“ Tor: 1:0 (51.) Korn.

Immenbeck erobert mit diesem Sieg den fünften Platz und mischt sich heimlich noch mal ins Aufstiegsrennen zurück. Bargstedt verpasst nach dem emotionalen Sieg gegen Wiepenkathen wiederum einen weiteren Befreiungsschlag. Tore: 1:0 (18.) Käske, 1:1 (51.) Timm, 2:1 (72.) Böttcher, 3:1 (90.+5) Immig.

Hagen hatte Vorteile im ersten Durchgang, Himmelpforten fand nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Nach einer Ampelkarte gegen Ewald Stabel (76.) glückte Linus Jungclaus für zehn Himmelpfortner das Goldene Tor. „Insgesamt ein verdienter Sieg, aber sicherlich kein schönes Kreisliga-Spiel“, sagt MTV-Coach Sandro Vollmers. Tor: 0:1 (90.+2) Jungclaus.

ASC-Torjäger Tommi Ritscher brachte die Altländer nicht nur in Führung, sondern beantwortete mit seinem 17. Saisontor in der Nachspielzeit auch alle offenen Fragen. Estebrügge verschafft sich Luft, für Bliedersdorf bleibt es eng. Tore: 1:0 (19.) und 2:0 (90.+2) beide Ritscher.

Stade feiert einen Arbeitssieg, bei dem Hedendorf die Mittel fehlten, den Spitzenreiter im Verwaltungsmodus zu bestrafen. Nachdem der VfL Güldenstern in der Schlussphase seine Matchbälle zunächst ungenutzt ließ, machte Joker Schulze den Deckel drauf. Tore: 1:0 (15.) Matthiesen, 2:0 (90.+1) Schulze.

Als Timo Knitsch in der Nachspielzeit für einen Handelfmeter zum Punkt schritt, behielt er die Nerven und glich für Lühe aus. Mulsum muss hingegen den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Tore: 1:0 (30.) Goosmann, 1:1 (90.+7, HE) Knitsch.