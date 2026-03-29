Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Jörg Struwe

Beste Unterhaltung bot das Topspiel von Stade II gegen Bützfleth, bei dem der Tabellenführer einen 0:3-Rückstand noch spät egalisierte. Auf- und Abstiegskampf bleiben spannend.

Nach dem Remis im Hinspiel erledigt Hagen die Pflichtaufgabe und landet einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Tore: 1:0 (8.) Herl, 2:0 (57.) Offermann.

Während für Wischhafen die Aussichten auf den Klassenerhalt schwinden, arbeitet sich Bargstedt weiter in Richtung des rettenden Ufers. „Es war Abstiegskampf pur mit vielen Nickligkeiten – wir haben alles probiert und nach vorne geschmissen“, resümiert W/D-Trainer Norman Pehmüller. „Wir haben uns mehr erhofft und sind enttäuscht – unser Spiel nach vorne findet aber leider nicht statt.“ Tore: 0:1 (52.) Timm, 0:2 (78.) Werny, 1:2 (90.) Stachs.

Erst Flipper im Mittelfeld, dann ein Steckpass auf Linus Jungclaus, der cool vollstreckt. Damit sicherte sich Himmelpforten einen wichtigen Dreier, um die Abstiegszone auf Distanz zu halten. Wiepenkathen taumelt wiederum weiter im Aufstiegsrennen.

Immenbeck biegt einen Rückstand um und verschärft Ahlerstedts Abstiegssorgen. A/O hat nur noch einen Vorsprung von fünf Zählern auf die bedrohte Zone. Tore: 0:1 (45., ET), 1:1 Schwarzer, 2:1 Aydin, 3:1 Dietrich.

Dass Bliedersdorf die Anfangsphase verschlief, wussten die VSV durch Edel-Aushilfe Jan-Hendrik Scheppeit und Top-Scorer Lio Winkel zu bestrafen. Weil Jonas Höft mit einer schweren Knieverletzung vom Krankenwagen abtransportiert wurde und Robbie Johnson sowie Marlon Dorenz spät Rot und Gelb-Rot sahen, war der Sieg für Hedendorf aber teuer erkauft. Tore: 0:1 (1.) Winkel, 0:2 (3.) Scheppeit, 0:3 (17.) Scheppeit, 1:3 (29.) Winkelmann, 1:4 (68.) Winkel.

In einem umkämpften Derby dreht der ASC das Spiel und saugt sich bis auf sechs Zähler an den Rivalen heran. Lühe verpasst wiederum einen Schritt zurück ins Aufstiegsrennen. Tore: 1:0 (5.) Tamcke, 1:1 (26.) Winzer, 1:2 (37.) Pien.

Nach dem Spielabbruch im Hinspiel lieferte die Begegnung vor allem im zweiten Durchgang das erhoffte Topspiel-Spektakel. „Bis zur 85 Minute hat Bützfleth mehr Biss gehabt und hätte auch nicht ganz unverdient gewonnen“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn. „Dann haben wir festgestellt, dass wir mehr wollen als das Spiel 0:3 zu verlieren. Joker Mattes Wittig stach doppelt, Daniel Meisner hatte mit einem Traumtor das Schlusswort. Tore: 0:1 (53.) Cakar, 0:2 (59.) Berliner, 0:3 (74.) Cakar, 1:3 (86.) und 2:3 (90.+4) beide Wittig, 3:3 (90.+8) Meisner.