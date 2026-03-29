 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Sechstorespektakel: Tabellenführer Stade II und Bützfleth lassen es krachen

von Tageblatt · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

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Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Beste Unterhaltung bot das Topspiel von Stade II gegen Bützfleth, bei dem der Tabellenführer einen 0:3-Rückstand noch spät egalisierte. Auf- und Abstiegskampf bleiben spannend.

Heute, 15:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
2
0
Abpfiff
Nach dem Remis im Hinspiel erledigt Hagen die Pflichtaufgabe und landet einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Tore: 1:0 (8.) Herl, 2:0 (57.) Offermann.

Gestern, 18:30 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
1
2
Abpfiff
Während für Wischhafen die Aussichten auf den Klassenerhalt schwinden, arbeitet sich Bargstedt weiter in Richtung des rettenden Ufers. „Es war Abstiegskampf pur mit vielen Nickligkeiten – wir haben alles probiert und nach vorne geschmissen“, resümiert W/D-Trainer Norman Pehmüller. „Wir haben uns mehr erhofft und sind enttäuscht – unser Spiel nach vorne findet aber leider nicht statt.“ Tore: 0:1 (52.) Timm, 0:2 (78.) Werny, 1:2 (90.) Stachs.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
0
1
Abpfiff
+Video
Erst Flipper im Mittelfeld, dann ein Steckpass auf Linus Jungclaus, der cool vollstreckt. Damit sicherte sich Himmelpforten einen wichtigen Dreier, um die Abstiegszone auf Distanz zu halten. Wiepenkathen taumelt wiederum weiter im Aufstiegsrennen.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
3
1
Abpfiff
Immenbeck biegt einen Rückstand um und verschärft Ahlerstedts Abstiegssorgen. A/O hat nur noch einen Vorsprung von fünf Zählern auf die bedrohte Zone. Tore: 0:1 (45., ET), 1:1 Schwarzer, 2:1 Aydin, 3:1 Dietrich.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
1
4
Abpfiff
Dass Bliedersdorf die Anfangsphase verschlief, wussten die VSV durch Edel-Aushilfe Jan-Hendrik Scheppeit und Top-Scorer Lio Winkel zu bestrafen. Weil Jonas Höft mit einer schweren Knieverletzung vom Krankenwagen abtransportiert wurde und Robbie Johnson sowie Marlon Dorenz spät Rot und Gelb-Rot sahen, war der Sieg für Hedendorf aber teuer erkauft. Tore: 0:1 (1.) Winkel, 0:2 (3.) Scheppeit, 0:3 (17.) Scheppeit, 1:3 (29.) Winkelmann, 1:4 (68.) Winkel.

Heute, 15:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
1
2
Abpfiff
In einem umkämpften Derby dreht der ASC das Spiel und saugt sich bis auf sechs Zähler an den Rivalen heran. Lühe verpasst wiederum einen Schritt zurück ins Aufstiegsrennen. Tore: 1:0 (5.) Tamcke, 1:1 (26.) Winzer, 1:2 (37.) Pien.

Heute, 12:30 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
3
3
Nach dem Spielabbruch im Hinspiel lieferte die Begegnung vor allem im zweiten Durchgang das erhoffte Topspiel-Spektakel. „Bis zur 85 Minute hat Bützfleth mehr Biss gehabt und hätte auch nicht ganz unverdient gewonnen“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn. „Dann haben wir festgestellt, dass wir mehr wollen als das Spiel 0:3 zu verlieren. Joker Mattes Wittig stach doppelt, Daniel Meisner hatte mit einem Traumtor das Schlusswort. Tore: 0:1 (53.) Cakar, 0:2 (59.) Berliner, 0:3 (74.) Cakar, 1:3 (86.) und 2:3 (90.+4) beide Wittig, 3:3 (90.+8) Meisner.