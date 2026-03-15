Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Ayleen Brüdgam

Nach einem zähen ersten Durchgang legte Stade nach Wiederanpfiff doppelt nach, um die Tabellenführung zu verteidigen. „Wir haben es dann souverän runtergespielt“, resümiert Trainer Christoph Stahn. „Bargstedt war läuferisch dann auch kaputt, nachdem sie am Freitag schon gespielt hatten.“ Tore: 1:0 (35.) Wist, 2:0 (46., ET) Höper, 3:0 (49.) Schulze, 4:0 (82.) Matthiesen.

Himmelpforten sorgt für die Überraschung des Spieltags. Damit stellt der MTV nicht nur Mulsum/Kutenholz im Aufstiegsrennen ein Bein, sondern verschafft sich selbst wichtige Luft im Abstiegskampf. Tore: 1:0 (27.) Schulz, 1:1 (56.) und 1:2 (65.) beide Jungclaus, 1:3 (74.) Brinkmann, 2:3 (86.) Engelken.

Wischhafen hat es verpasst, im Sechs-Punkte-Spiel ein Lebenszeichen zu setzen. „Die Jungs haben aber kämpferisch dagegengehalten und es vor allem in der ersten Halbzeit gut gemacht“, sagt Trainer Norman Pehmüller. „Deswegen dachte ich, dass wir das Spiel noch umbiegen, nach dem 0:2 hat A/O aber seine Klasse ausgespielt.“ Tore: 0:1 (45.) Kolberg, 0:2 (54.) Hagenguth, 0:3 (67.) Nikutowski, 1:3 (68.) Andreas, 1:4 (84.) Kolberg.

Wiepenkathen siegt sich mit viel Spielkontrolle zurück in die Spur und bespielte einen tiefstehenden Gegner konsequent. „Ein ungefährdeter Sieg und eine solide Vorstellung von uns“, sagt Trainer Nils Zielesniak, der sich auch über das Comeback von Marc Meyer freute. „Es ist wichtig für uns, dass die Leute aus dem Lazarett langsam zurückkommen und wir sie ranführen.“ Tore: 1:0 (21.) Duman, 2:0 (40.) Wulff.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzte Dogan Özdemir eine Knitsch-Ecke als Dosenöffner. Nach dem Seitenwechsel legte Jan-Ole Jäger nach einem feinen Spielzug über die rechte Seite ansehnlich nach. Dass die Gäste in der Schlussphase mehrere hundertprozentige Möglichkeiten ungenutzt ließen, konnten die VSV nicht bestrafen. Hedendorfs Vorsprung auf die Abstiegszone schmilzt, Lühe bleibt oben dran. Tore: 0:1 (33.) Özdemir, 0:2 (47.) Jäger.

Mit einem Doppelschlag legte Bützfleth den Grundstein zum Erfolg, Bliedersdorf machte die Begegnung spät noch mal scharf. Letztlich brachte der Favorit seinen Vorsprung über die Zeit und bleibt einer der Aufstiegsanwärter. „In der ersten Halbzeit hätten wir den Sack schon zumachen müssen, dann hat vieles nicht mehr gepasst“, sagt TuSV-Coach Can Yildiz. „Am Ende waren es glückliche drei Punkte für meine Mannschaft.“ Tore: 0:1 (30.) H. Yaman, 0:2 (35.) Atli, 1:2 (83.) Winkelmann.