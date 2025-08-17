Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Mulsum findet mit Dreierpacker Kjell Heitmann eine Antwort auf die Auftaktpleite, Immenbeck bleibt auch am zweiten Spieltag ohne Zählbares. Tore: 1:0 (20.), 2:0 (38.) beide Heitmann, 3:0 (57.) Willenbockel, 4:0 (66.) Heitmann, 5:0 (71.) Marzog.
Hagen war lange auf Punktekurs, dann markierte Julian Wist für Stade den späten Siegtreffer. Tore: 1:0 (26.) Adil Bebo, 1:1 (65.) Aust, 2:1 (90.) Wist.
A/O unterstreicht, auch in diesem Jahr wieder zu den Spitzenteams zu gehören. Der ASC bleibt hingegen nach zwei Partien punktlos. Tore: 0:1 (6.) und 0:2 (32.) beide Kolberg, 0:3 (54., ET), 1:3 (61.) Bronner, 1:4 (68.) Stieglitz, 1:5 (87.) Kuse.
Fehlstart für den Vizemeister! Kurz vor der Pause erzielte MTV-Kapitän Christoph Löh den einzigen Treffer des Nachmittags. Tor: 0:1 (39.) Löh.
Die Bargstedter brachten drei Gastgeschenke mit: Eine vermeidbare Ecke brachte die VSV in Front (38.), Angreifer Joshua Zintel beleidigte seinen Gegenspieler und sah Rot (50.). Schließlich bescherte ein Absprachefehler Hedendorf den entscheidenden Schuss auf das leere Tor. Tore: 1:0 (38.) J. Peters, 1:1 (86., FE) Lemmermann, 2:1 (88.) Quadt.
Dem MTV Hammah II droht schon nach zwei Spielen eine ganz schwierige Saison. Tore: 1:0 (9.) F. Yaman, 2:0 (17.) Atli, 3:0 (20.) S. Yaman, 4:0 (38.) Berliner, 5:0 (39.) Atli, 6:0 (46.) und 7:0 (56.) beide O. Yaman, 8:0 (64.) S. Yaman, 9:0 (71.) H. Yaman, 10:0 (74.) Berliner, 11:0 (78.) H. Yaman, 12:0 (83.) Cakar, 13:0 (87.) S. Yaman.
Eine Hochzeit und Krankheitsfälle dezimierten die Hausherren, die sich mit Wiepenkathen auf keine Spielverlegung einigen konnten. Nach einer frühen Ampelkarte gegen Alexander Schütt nahm das Unheil aus Wischhafens Sicht seinen Lauf.
„Wir waren darauf eingestellt, dass es deutlich werden könnte“, sagt Trainer Patrick Dittmer. „Wir wissen das einzuordnen, es war kein Vergleich zu letzter Woche.“ Tore: 0:1 (1.) König, 0:2 (25.) Meyer, 0:3 (27., ET) Marchuk, 0:4 (29.) Steffen, 0:5 (63.) Bardenhagen, 0:6 (69.) Saroukhan, 0:7 (76.) Berge, 0:8 (77.) Saroukhan, 0:9 (81.) Duman.