Spielbericht
Kreisliga Stade: Der Spieltag im Überblick

Klatsche für Wischhafen - Bützfleth feiert Kantersieg

Der TSV Wiepenkathen hat den FC Wischhafen/Dornbusch abgefertigt. Immerhin: Der Verlierer war darauf eingestellt. Bützfleth bejubelte ebenfalls einen deutlichen Sieg.

Heute, 15:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
5
0
Abpfiff
Mulsum findet mit Dreierpacker Kjell Heitmann eine Antwort auf die Auftaktpleite, Immenbeck bleibt auch am zweiten Spieltag ohne Zählbares. Tore: 1:0 (20.), 2:0 (38.) beide Heitmann, 3:0 (57.) Willenbockel, 4:0 (66.) Heitmann, 5:0 (71.) Marzog.

Heute, 12:30 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
2
1
Abpfiff
Hagen war lange auf Punktekurs, dann markierte Julian Wist für Stade den späten Siegtreffer. Tore: 1:0 (26.) Adil Bebo, 1:1 (65.) Aust, 2:1 (90.) Wist.

Heute, 15:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
1
5
Abpfiff
A/O unterstreicht, auch in diesem Jahr wieder zu den Spitzenteams zu gehören. Der ASC bleibt hingegen nach zwei Partien punktlos. Tore: 0:1 (6.) und 0:2 (32.) beide Kolberg, 0:3 (54., ET), 1:3 (61.) Bronner, 1:4 (68.) Stieglitz, 1:5 (87.) Kuse.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
0
1
Abpfiff
Fehlstart für den Vizemeister! Kurz vor der Pause erzielte MTV-Kapitän Christoph Löh den einzigen Treffer des Nachmittags. Tor: 0:1 (39.) Löh.

Heute, 13:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
2
1
Abpfiff
Die Bargstedter brachten drei Gastgeschenke mit: Eine vermeidbare Ecke brachte die VSV in Front (38.), Angreifer Joshua Zintel beleidigte seinen Gegenspieler und sah Rot (50.). Schließlich bescherte ein Absprachefehler Hedendorf den entscheidenden Schuss auf das leere Tor. Tore: 1:0 (38.) J. Peters, 1:1 (86., FE) Lemmermann, 2:1 (88.) Quadt.

Heute, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
13
0
Abpfiff
Dem MTV Hammah II droht schon nach zwei Spielen eine ganz schwierige Saison. Tore: 1:0 (9.) F. Yaman, 2:0 (17.) Atli, 3:0 (20.) S. Yaman, 4:0 (38.) Berliner, 5:0 (39.) Atli, 6:0 (46.) und 7:0 (56.) beide O. Yaman, 8:0 (64.) S. Yaman, 9:0 (71.) H. Yaman, 10:0 (74.) Berliner, 11:0 (78.) H. Yaman, 12:0 (83.) Cakar, 13:0 (87.) S. Yaman.

Gestern, 18:30 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
0
9
Abpfiff
+Video
Eine Hochzeit und Krankheitsfälle dezimierten die Hausherren, die sich mit Wiepenkathen auf keine Spielverlegung einigen konnten. Nach einer frühen Ampelkarte gegen Alexander Schütt nahm das Unheil aus Wischhafens Sicht seinen Lauf.

„Wir waren darauf eingestellt, dass es deutlich werden könnte“, sagt Trainer Patrick Dittmer. „Wir wissen das einzuordnen, es war kein Vergleich zu letzter Woche.“ Tore: 0:1 (1.) König, 0:2 (25.) Meyer, 0:3 (27., ET) Marchuk, 0:4 (29.) Steffen, 0:5 (63.) Bardenhagen, 0:6 (69.) Saroukhan, 0:7 (76.) Berge, 0:8 (77.) Saroukhan, 0:9 (81.) Duman.

