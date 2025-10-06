 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht
– Foto: Berlin

Kreisliga Stade: Der 9. Spieltag im Überblick

Sechster Sieg: Eintracht Immenbeck auf der Überholspur

Der 9. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
3
4
Das Tabellenschlusslicht stemmte sich mit Sarah Meyer als neuer Cheftrainerin bis in die Nachspielzeit gegen die Niederlage, doch A/O setzte spät den Lucky Punch. „Das tut mir unheimlich leid für die Mannschaft, die auch schon in den letzten Wochen alles getan hat“, sagt der Sportliche Leiter Heiko Reinboth.

Beim vorherigen Coach Khalid Anuali seien die Akkus leer gewesen, sodass künftig nun Meyer in erster Reihe die Verantwortung übernimmt. „Wir messen uns nicht an Ergebnissen, sondern wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen.“

Tore: 0:1 (8.) Hagenguth, 0:2 (15.) Nikutowski, 1:2 (18.) Puschmann, 1:3 (23.) Butschkadoff, 2:3 (24.), 3:3 (28.) beide Funke, 3:4 (90.+3) Neumann.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
1
4
Abpfiff

Nach der 0:8-Pleite in Wiepenkathen bleibt Immenbeck im sechsten Pflichtspiel am Stück ungeschlagen. Aufsteiger Bargstedt bleibt knapp über dem Strich.

Tore: 0:1 (3.) Poppe, 0:2 (27.) Weseloh, 1:2 (78.) Meier, 1:3 (83.) Weseloh, 1:4 (87.) von Husen.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
1
1
Abpfiff
Himmelfporten stoppt nach vier Niederlagen den Negativtrend, Hagen wahrt den Vorsprung auf die Abstiegsplätze als Tabellensiebter.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
2
2
Abpfiff

In einem umkämpften Kellerduell teilen sich die Duellanten die Punkte. Obwohl Bliedersdorf mit dem einen Zähler sogar Wischhafen überholt und auch der ASC im vierten Pflichtspiel am Stück ungeschlagen bleibt, hilft der Punkt beiden nur bedingt weiter.

Tore: 1:0 (2.) Ehlers, 1:1 (16.) Backhaus, 1:2 (36.) Ritscher, 2:2 (59.) Lapenko.

Gestern, 12:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
1
3
Abpfiff

Stade legte nach einem ruhenden Ball vor, danach bekamen die Zuschauer viel Leerlauf geboten. Nachdem Fabian Blank per direktem Freistoß ausglich, gelang Joker Joel Hartmann mit einem Doppelpack die schnelle Kurskorrektur. „Entscheidend war, dass wir die Bälle nicht gut verarbeitet haben“, sagt VSV-Coach Frank Dorenz. „Am Ende machen wir auf und kassieren das dritte Tor.“

Tore: 0:1 (6.) Junge, 1:1 (67.) Blank, 1:2 (71.), 1:3 (89.) beide Hartmann.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
3
4
Abpfiff

Ein Dreierpack von Bennet Wittig und eine 3:1-Führung reicht der SG Lühe nicht, um das Verfolgerduell für sich zu entscheiden. Mulsum dreht spät das Spiel und ist fünf Punkte hinter Wiepenkathen Zweiter.

Tore: 1:0 (8.) Wittig, 1:1 (16.) Klintworth, 2:1 (53.), 3:1 (67.) beide Wittig, 3:2 (77.), 3:3 (89.) beide Martens, 3:4 (90.) Heitmann.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
10
0

Bützfleth schießt sich den Frust der vergangenen Wochen von der Seele, Wischhafen rutscht auf den vorletzten Platz ab.

Tore: 1:0 (2.) Savas, 2:0 (18.) Berliner, 3:0 (25.) Cakar, 4:0 (34.) S. Yaman, 5:0 (38.) Demirelli, 6:0 (50.) H. Yaman, 7:0 (54.) Berliner, 8:0 (66.) S. Yaman, 9:0 (79.) Stange, 10:0 (81.) Demirelli.

