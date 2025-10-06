Kreisliga Stade: Der 9. Spieltag im Überblick

Der 9. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:
Beim vorherigen Coach Khalid Anuali seien die Akkus leer gewesen, sodass künftig nun Meyer in erster Reihe die Verantwortung übernimmt. „Wir messen uns nicht an Ergebnissen, sondern wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen.“
Tore: 0:1 (8.) Hagenguth, 0:2 (15.) Nikutowski, 1:2 (18.) Puschmann, 1:3 (23.) Butschkadoff, 2:3 (24.), 3:3 (28.) beide Funke, 3:4 (90.+3) Neumann.
Nach der 0:8-Pleite in Wiepenkathen bleibt Immenbeck im sechsten Pflichtspiel am Stück ungeschlagen. Aufsteiger Bargstedt bleibt knapp über dem Strich.
Tore: 0:1 (3.) Poppe, 0:2 (27.) Weseloh, 1:2 (78.) Meier, 1:3 (83.) Weseloh, 1:4 (87.) von Husen.
In einem umkämpften Kellerduell teilen sich die Duellanten die Punkte. Obwohl Bliedersdorf mit dem einen Zähler sogar Wischhafen überholt und auch der ASC im vierten Pflichtspiel am Stück ungeschlagen bleibt, hilft der Punkt beiden nur bedingt weiter.
Tore: 1:0 (2.) Ehlers, 1:1 (16.) Backhaus, 1:2 (36.) Ritscher, 2:2 (59.) Lapenko.
Stade legte nach einem ruhenden Ball vor, danach bekamen die Zuschauer viel Leerlauf geboten. Nachdem Fabian Blank per direktem Freistoß ausglich, gelang Joker Joel Hartmann mit einem Doppelpack die schnelle Kurskorrektur. „Entscheidend war, dass wir die Bälle nicht gut verarbeitet haben“, sagt VSV-Coach Frank Dorenz. „Am Ende machen wir auf und kassieren das dritte Tor.“
Tore: 0:1 (6.) Junge, 1:1 (67.) Blank, 1:2 (71.), 1:3 (89.) beide Hartmann.
Ein Dreierpack von Bennet Wittig und eine 3:1-Führung reicht der SG Lühe nicht, um das Verfolgerduell für sich zu entscheiden. Mulsum dreht spät das Spiel und ist fünf Punkte hinter Wiepenkathen Zweiter.
Tore: 1:0 (8.) Wittig, 1:1 (16.) Klintworth, 2:1 (53.), 3:1 (67.) beide Wittig, 3:2 (77.), 3:3 (89.) beide Martens, 3:4 (90.) Heitmann.
Bützfleth schießt sich den Frust der vergangenen Wochen von der Seele, Wischhafen rutscht auf den vorletzten Platz ab.
Tore: 1:0 (2.) Savas, 2:0 (18.) Berliner, 3:0 (25.) Cakar, 4:0 (34.) S. Yaman, 5:0 (38.) Demirelli, 6:0 (50.) H. Yaman, 7:0 (54.) Berliner, 8:0 (66.) S. Yaman, 9:0 (79.) Stange, 10:0 (81.) Demirelli.