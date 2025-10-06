Kreisliga Stade: Der 9. Spieltag im Überblick

Das Tabellenschlusslicht stemmte sich mit Sarah Meyer als neuer Cheftrainerin bis in die Nachspielzeit gegen die Niederlage, doch A/O setzte spät den Lucky Punch. „Das tut mir unheimlich leid für die Mannschaft, die auch schon in den letzten Wochen alles getan hat“, sagt der Sportliche Leiter Heiko Reinboth.

Beim vorherigen Coach Khalid Anuali seien die Akkus leer gewesen, sodass künftig nun Meyer in erster Reihe die Verantwortung übernimmt. „Wir messen uns nicht an Ergebnissen, sondern wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen.“

Tore: 0:1 (8.) Hagenguth, 0:2 (15.) Nikutowski, 1:2 (18.) Puschmann, 1:3 (23.) Butschkadoff, 2:3 (24.), 3:3 (28.) beide Funke, 3:4 (90.+3) Neumann.