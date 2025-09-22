Kreisliga Stade: Der 7. Spieltag im Überblick

In Bützfleth kam es zu einem Spielabbruch, weil der Gastgeber sich derart verschaukelt gefühlt hat, dass die Mannschaft nicht weiterspielen wollte. Der ASC feierte im Derby den ersten Sieg
Der 7. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:
Ahlerstedt holt im Verfolger-Duell einen 0:2-Rückstand auf, am Ende teilten sich die Kontrahenten die Punkte und bleiben im oberen Tabellenmittelfeld.Tore: 0:1 (3.) Mürmann, 0:2 (18.) Hartig, 1:2 (63.) Papf, 2:2 (70., Elfm.) Kolberg.
VSV Hedendorf/Neukloster II – FSV Bliedersdorf/Nottensdorf 2:0.
Die VSV-Defensive hielt leicht überlegenen Bliedersdorfern stand und nutzte schließlich durch Lio Winkel den entscheidenden Fehler aus. „Danach ging es hoch und runter“, sagt VSV-Coach Frank Dorenz. Nach einer Notbremse von Henrik Heinsohn versenkte Björn Peters den folgenden Freistoß in der Nachspielzeit direkt und verschärft die FSV-Krise. Tore: 1:0 (56.) Winkel, 2:0 (90.+8) B. Peters.
Ausgerechnet im Derby gegen die SG Lühe feiert Estebrügge den wichtigen ersten Saisonsieg. Dass Rik von Ahn und Johann Pien Ausnahmestürmer Mario Scheffler aus dem Spiel nahmen, machten die Altländer als Schlüssel zum Erfolg aus. Der SGL-Torjäger traf trotzdem vom Elfmeterpunkt und spät aus dem Mittelkreis nach dem Anstoß, als die Partie schon entschieden war. „Dass wir nach vorne unsere Qualität haben, wissen wir“, jubelt ASC-Trainer Sven Hubert, der den mit seinem Team den Kontakt zum rettenden Ufer herstellt. „Wir hätten uns letzte Woche gegen Bützfleth schon belohnen müssen und haben es nun nachgeholt, was mit Blick auf die Tabelle sehr wichtig war, um den Fehlstart ein bisschen zu begradigen.“ Tore: 1:0 (39.) Ritscher, 2:0 (52., ET) Burmester, 3:0 (60.) Ritscher, 3:1 (70., Elfm.) Scheffler, 4:1 (85.) und 5:1 (89.) beide Barrasch, 5:2 (90.) Scheffler.