Spielbericht
– Foto: Ayleen Brüdgam

Kreisliga Stade: Der 7. Spieltag im Überblick

Bützfleth führt, akzeptiert dann eine Ampelkarte nicht und bricht Spiel ab

In Bützfleth kam es zu einem Spielabbruch, weil der Gastgeber sich derart verschaukelt gefühlt hat, dass die Mannschaft nicht weiterspielen wollte. Der ASC feierte im Derby den ersten Sieg

Der 7. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
2
2
Abpfiff
Nach sechs teilweise deutlichen Abreibungen erkämpft sich der MTV Hammah II den ersten Punkt. Für den SSV Hagen ist das Remis im Umkehrschluss viel zu wenig.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
2
0
Abpfiff
Bargstedt nutzte eine Ecke und einen Fernschuss, um mit dem zweiten Heimsieg in Folge auf einen einstelligen Tabellenplatz zu klettern. Wischhafen bleibt trotz der Niederlage knapp über dem Strich. Tore: 1:0 (58.) Werny, 2:0 (67.) Stein.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
0
3
Abpfiff
+Video
Der Spitzenreiter übernahm die Spielkontrolle und sicherte sich gegen personell geschwächte Himmelpfortener den Großteil des Ballbesitzes. „Ich bin trotzdem stolz auf die Jungs, die gut dagegengehalten haben“, sagt MTV-Coach Sandro Vollmers. „Trotzdem müssen wir in den nächsten Wochen wieder punkten.“ Tore: 0:1 (12.) Junge, 0:2 (23.) Moisuc, 0:3 (66.) Berge.

Sa., 20.09.2025, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
2
2
Abpfiff

Ahlerstedt holt im Verfolger-Duell einen 0:2-Rückstand auf, am Ende teilten sich die Kontrahenten die Punkte und bleiben im oberen Tabellenmittelfeld.Tore: 0:1 (3.) Mürmann, 0:2 (18.) Hartig, 1:2 (63.) Papf, 2:2 (70., Elfm.) Kolberg.

Gestern, 12:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
2
0

VSV Hedendorf/Neukloster II – FSV Bliedersdorf/Nottensdorf 2:0.
Die VSV-Defensive hielt leicht überlegenen Bliedersdorfern stand und nutzte schließlich durch Lio Winkel den entscheidenden Fehler aus. „Danach ging es hoch und runter“, sagt VSV-Coach Frank Dorenz. Nach einer Notbremse von Henrik Heinsohn versenkte Björn Peters den folgenden Freistoß in der Nachspielzeit direkt und verschärft die FSV-Krise. Tore: 1:0 (56.) Winkel, 2:0 (90.+8) B. Peters.

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
5
2
Abpfiff

Ausgerechnet im Derby gegen die SG Lühe feiert Estebrügge den wichtigen ersten Saisonsieg. Dass Rik von Ahn und Johann Pien Ausnahmestürmer Mario Scheffler aus dem Spiel nahmen, machten die Altländer als Schlüssel zum Erfolg aus. Der SGL-Torjäger traf trotzdem vom Elfmeterpunkt und spät aus dem Mittelkreis nach dem Anstoß, als die Partie schon entschieden war. „Dass wir nach vorne unsere Qualität haben, wissen wir“, jubelt ASC-Trainer Sven Hubert, der den mit seinem Team den Kontakt zum rettenden Ufer herstellt. „Wir hätten uns letzte Woche gegen Bützfleth schon belohnen müssen und haben es nun nachgeholt, was mit Blick auf die Tabelle sehr wichtig war, um den Fehlstart ein bisschen zu begradigen.“ Tore: 1:0 (39.) Ritscher, 2:0 (52., ET) Burmester, 3:0 (60.) Ritscher, 3:1 (70., Elfm.) Scheffler, 4:1 (85.) und 5:1 (89.) beide Barrasch, 5:2 (90.) Scheffler.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
Abgebrochen
Als Süleyman Yaman für eine vermeintliche Beleidigung die Ampelkarte sah, fühlten sich die Bützflether vom Unparteiischen bewusst benachteiligt. Anschließend sah auch noch Kapitän Erhan Danaci die Rote Karte, sodass sich die Hausherren entschieden, geschlossen und trotz einer 1:0-Führung in die Kabine zu gehen. Daraufhin wurde die zuvor ruhige und faire Begegnung abgebrochen, der TuSV bereitet in den kommenden Tagen eine Stellungnahme vor. Die Stader konnten die Karte an Yaman nicht kommentieren.

