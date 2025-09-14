Kreisliga Stade: Der 6. Spieltag im Überblick

Wiepenkathen unterstreicht seine Meisterschaftsambitionen, Estebrügge ist weiterhin sieglos, der BSV gewinnt gegen Harburg. So lief der Kreisliga-Spieltag.
Der 6. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:
Mulsum startete im ersten Abschnitt feldüberlegen, traf im eigenen Ballbesitz aber zu viele falsche Entscheidungen. Bargstedt strahlte über Umschaltmomente Gefahr aus, ohne daraus zu nennenswerten Abschlüssen zu kommen.
„In der zweiten Halbzeit“, sagt Mu/Ku-Coach Sjard Steffens, „hätten wir aber, wenn wir es konsequenter ausspielen, das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können.“
Der ASC schnupperte am ersten Saisonsieg, steht am Ende aber doch mit leeren Händen und als Vorletzter da. Die hochveranlagten Bützflether schlagen hingegen in der Nachspielzeit zu und bleiben Wiepenkathens erster Verfolger.
Trotz Unterzahl verschärft die SG Lühe die Startkrise der Bliedersdorfer. Aus FSV-Sicht war das Comeback von Leistungsträger Jan Ehlers, der nach dem rotwürdigen Handspiel von Dogan Özdemir den fälligen Strafstoß zum Anschluss verwandelte, der Lichtblick des Nachmittags.
Von der ersten Minute gab es keinen Zweifel über den Ausgang der Partie. Für die VSV gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht ein wichtiger Sieg, um sich im ausgeglichenen Tabellenmittelfeld nach oben zu arbeiten.
Mit einem Dreifachschlag legte Immenbeck den Grundstein zum dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Hagen arbeitete sich zwar mühsam zurück, musste sich im Mittelfeldduell aber mit der Niederlage abfinden.
In einem körperbetonten Spiel hatte Himmelpforten Ball- und Feldvorteile, Wischhafen verteidigte die Bemühungen der Gäste aber aufmerksam. „Insgesamt das glücklichere Ergebnis für uns, das sicherlich aber auch nicht unverdient ist“, sagt Trainer Patrick Dittmer.