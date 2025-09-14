 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielbericht
– Foto: Rolf Schmietow

Kreisliga Stade: Der 6. Spieltag im Überblick

Wiepenkathen deklassiert A/O III

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Wiepenkathen unterstreicht seine Meisterschaftsambitionen, Estebrügge ist weiterhin sieglos, der BSV gewinnt gegen Harburg. So lief der Kreisliga-Spieltag.

Der 6. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
4
0
Abpfiff

Mulsum startete im ersten Abschnitt feldüberlegen, traf im eigenen Ballbesitz aber zu viele falsche Entscheidungen. Bargstedt strahlte über Umschaltmomente Gefahr aus, ohne daraus zu nennenswerten Abschlüssen zu kommen.

„In der zweiten Halbzeit“, sagt Mu/Ku-Coach Sjard Steffens, „hätten wir aber, wenn wir es konsequenter ausspielen, das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können.“

  • Tore: 1:0 (9.) Willenbockel, 2:0 (36.) Goosmann, 3:0 (55.) Müller, 4:0 (82.) Hinck.

Heute, 15:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
2
4
Abpfiff

Der ASC schnupperte am ersten Saisonsieg, steht am Ende aber doch mit leeren Händen und als Vorletzter da. Die hochveranlagten Bützflether schlagen hingegen in der Nachspielzeit zu und bleiben Wiepenkathens erster Verfolger.

  • Tore: 1:0 (12.) Kulcke, 1:1 (28.) Demirelli, 2:1 (72.) F. Meyer, 2:2 (86.) H. Yaman, 2:3 (90.+3) Demirelli, 2:4 (90.+5) Görüm.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
1
5
Abpfiff

Trotz Unterzahl verschärft die SG Lühe die Startkrise der Bliedersdorfer. Aus FSV-Sicht war das Comeback von Leistungsträger Jan Ehlers, der nach dem rotwürdigen Handspiel von Dogan Özdemir den fälligen Strafstoß zum Anschluss verwandelte, der Lichtblick des Nachmittags.

  • Tore: 0:1 (34.) Rühle, 0:2 (45.) Scheffler, 1:2 (56.) Ehlers, 1:3 (60.) Scheffler, 1:4 (73.) Imamoglu, 1:5 (77.) Scheffler.

Heute, 13:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
7
0

Von der ersten Minute gab es keinen Zweifel über den Ausgang der Partie. Für die VSV gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht ein wichtiger Sieg, um sich im ausgeglichenen Tabellenmittelfeld nach oben zu arbeiten.

  • Tore: 1:0 (5.) Geisler, 2:0 (25.) Winkel, 3:0 (27.), 4:0 (46.) beide J. Peters, 5:0 (56.) Johnson, 6:0 (61., FE) Blank, 7:0 (71.) Dammann.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
4
2
Abpfiff

Mit einem Dreifachschlag legte Immenbeck den Grundstein zum dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Hagen arbeitete sich zwar mühsam zurück, musste sich im Mittelfeldduell aber mit der Niederlage abfinden.

  • Tore: 1:0 (12.) von Husen, 2:0 (16.), 3:0 (18.) beide Wurzel, 3:1 (23.) Offermann, 3:2 (72.) Ventzke, 4:2 (85.) Endruhn.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
6
0
Abpfiff
+Video
Wiepenkathen fügt einem seiner ärgsten Verfolger die zweite Saisonniederlage zu und untermauert die Meisterschaftsansprüche mit einer weiteren Machtdemonstration. Tore: 1:0 (8.), 2:0 (9.), 3:0 (47.) alle Wulff, 4:0 (55.) Martens, 5:0 (74.) Duman, 6:0 (78.) König.

Gestern, 18:30 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
1
0
Abpfiff

In einem körperbetonten Spiel hatte Himmelpforten Ball- und Feldvorteile, Wischhafen verteidigte die Bemühungen der Gäste aber aufmerksam. „Insgesamt das glücklichere Ergebnis für uns, das sicherlich aber auch nicht unverdient ist“, sagt Trainer Patrick Dittmer.

  • Tor: 1:0 (45.+1) Just.
Aufrufe: 014.9.2025, 19:00 Uhr
TageblattAutor