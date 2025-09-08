 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielbericht
– Foto: Rolf Schmietow

Kreisliga Stade: Der 5. Spieltag im Überblick:

Wiepenkathen zieht den Verfolgern davon - Immenbeck macht es zweistellig

A/O II und Immenbeck feiern Kantersiege. Das Maß aller Dinge bleibt weiterhin der TSV Wiepenkathen. Bliedersdorf kann es auch verkatert.

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
0
10
Abpfiff
Für den punktlosen MTV Hammah II ist es die zweite zweistellige Pleite im fünften Spiel, Immenbeck klettert mit dem zweiten Saisonsieg hingegen ins Mittelfeld. Tore: 0:1 (9.) Hartig, 0:2 (19.) Wurzel, 0:3 (24.) und 0:4 (26.) beide Hartig, 0:5 (28.) von Husen, 0:6 (30.) Wurzel, 0:7 (38.) von Husen, 0:8 (51.) Schwarzer, 0:9 (62.) Slama, 0:10 (73.) Wurzel.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
2
1
Abpfiff
Mit einem Doppelpack lässt Torjäger Joshua Zintel den TuS „Eiche“ Bargstedt den ersten Saisonsieg feiern und auf den zehnten Platz springen. Stade muss sich wiederum spät mit der ersten Niederlage abfinden. Tore: 1:0 (44.) Zintel, 1:1 (82.) Junge, 2:1 (90.+1) Zintel.

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
0
3
Abpfiff
Mu/Ku festigt seinen Platz in der Spitzengruppe. Himmelpforten verpasste es, seine Chancen nach dem Rückstand für Zählbares zu nutzen. „Das Ergebnis ist zu hoch“, sagt MTV-Coach Sandro Vollmers. „Mu/Ku hat in der zweiten Halbzeit auf Konter gespielt und die Möglichkeiten eiskalt genutzt.“ Tore: 0:1 (23.) und 0:2 (63.) beide F. Marzog, 0:3 (90.+3) Qasemi.

Sa., 06.09.2025, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
7
0
Abpfiff
A/O verpasst Wischhafens letztem Aufgebot eine ordentliche Packung und schließt sich der Spitzengruppe an. Für die Gäste geht der Blick wie im Vorjahr in Richtung Keller. Tore: 1:0 (20.) Haas, 2:0 (24.) Kolberg, 3:0 (37.) Wiebusch, 4:0 (40.) Haas, 5:0 (45.) und 6:0 (78.) Kolberg, 7:0 (90.) Wahlers.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
0
4
Abpfiff
Wiepenkathen bleibt das Maß aller Dinge in der Kreisliga Stade und führt nach fünf Spieltagen, als letztes Team ohne Punktverlust, die Tabelle an.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
1
0
Abpfiff
Einmal mehr machte Mario Scheffler zum dritten Zu-Null-Sieg der Altländer am Stück den Unterschied. Hedendorfs Kampf in Unterzahl, nach einer Ampelkarte gegen Lars Ahrens (59.), wurde nicht belohnt. Tor: 1:0 (57.) Scheffler.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
3
3
Abpfiff
Nachdem FSV-Kapitän Mika Döffinger am Vorabend seine Hochzeit feierte, kamen die zum Großteil verkaterten Bliedersdorfer mit geringen Erwartungen nach Bützfleth. Schließlich schnupperten die Gäste, nach einer Notbremse von Keeper Berkan Yaman in Überzahl (15.), aber sogar am Sieg, Dreierpacker Süleyman Yaman verhinderte die erste Pleite des TuSV. Tore: 1:0 (5.) S. Yaman, 1:1 (10.) Blohm, 1:2 (29.) Lapenko, 2:2 (62.) S. Yaman, 2:3 (76.) Cohrs, 3:3 (78.) S. Yaman.

Aufrufe: 08.9.2025, 11:30 Uhr
