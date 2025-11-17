Kreisliga Stade: Der 15. Spieltag im Überblick

– Foto: Nils Barrasch

Der 15. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:

Gestern, 14:00 Uhr FC Mulsum/Kutenholz Mulsum/Kut. FC Wischhafen/Dornbusch Wischh./Dorn 5 1 Abpfiff Mit einem Doppelpack brach Kjell Heitmann den Bann, sodass Mulsum/Kutenholz an Primus Wiepenkathen dranbleibt. Tore: 1:0 (35.), 2:0 (45.+3) beide Heitmann, 3:0 (51., ET) Mahler, 4:0 (81.) Heitmann, 4:1 (87.) Schütt, 5:1 (89.) Goosmann. Sa., 15.11.2025, 20:00 Uhr VfL Güldenstern Stade Stade II TSV Wiepenkathen Wiepenkathen 0 3 Abpfiff Dass Stades Dominic Tauber zu einer Notbremse griff, verschaffte Wiepenkathen den entscheidenden Vorteil im Spitzenspiel zur Herbstmeisterschaft. „Der Gegner hatte dann sicherlich die reifere Spielanlage“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn, der beim Spielstand von 0:1 vergeblich auf die Anerkennung eines Abseitstores hoffte. „Die Niederlage ist verdient, fällt aber zu hoch aus.“ Tore: 0:1 (52.) Wulff, 0:2 (75.) Meyer, 0:3 (89.) Duman.