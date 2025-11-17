 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
– Foto: Nils Barrasch

Kreisliga Stade: Der 15. Spieltag im Überblick

Wiepenkathen gewinnt Spitzenspiel

Der 15. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:

Gestern, 14:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
5
1
Abpfiff
Mit einem Doppelpack brach Kjell Heitmann den Bann, sodass Mulsum/Kutenholz an Primus Wiepenkathen dranbleibt. Tore: 1:0 (35.), 2:0 (45.+3) beide Heitmann, 3:0 (51., ET) Mahler, 4:0 (81.) Heitmann, 4:1 (87.) Schütt, 5:1 (89.) Goosmann.

Sa., 15.11.2025, 20:00 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
0
3
Abpfiff
Dass Stades Dominic Tauber zu einer Notbremse griff, verschaffte Wiepenkathen den entscheidenden Vorteil im Spitzenspiel zur Herbstmeisterschaft. „Der Gegner hatte dann sicherlich die reifere Spielanlage“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn, der beim Spielstand von 0:1 vergeblich auf die Anerkennung eines Abseitstores hoffte. „Die Niederlage ist verdient, fällt aber zu hoch aus.“ Tore: 0:1 (52.) Wulff, 0:2 (75.) Meyer, 0:3 (89.) Duman.

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
2
1
Weil der ASC über die komplette Spielzeit seine Chancenverwertung bemängelte, musste Torhüter Oliwier Pocelujko spät den Ausgleich verhindern. „Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg“, sagt Trainer Sven Hubert. „Es freut mich für die junge Mannschaft und dass der Sieg in Wiepenkathen keine Eintagsfliege war.“ Tore: 1:0 (7.) von Ahn, 2:0 (66.) Kulcke, 2:1 (88., Elfm.) Dietrich.

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
2
1
Abpfiff
Einen Schönheitspreis verlangen die Bliedersdorfer für diesen Arbeitssieg nicht, dafür taten sich die Hausherren nach einer Ampelkarte gegen Jonas Georgi wegen Meckerns (20.) vor allem in der zweiten Halbzeit zu schwer. „Wir sind erleichtert“, sagt Trainer Rainer Rambow. „Natürlich hoffen wir jetzt darauf, dass der Sieg als Brustlöser dient und wir weiter rankommen.“ Tore: 1:0 (6.) Martens, 1:1 (64.) Ohm, 2:1 (86.) Görgens.

Gestern, 12:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
1
1
Abpfiff
Hedendorf begann konzentriert, verlor nach dem Seitenwechsel aber ein wenig den Faden. „In Anbetracht beider Halbzeiten geht das Unentschieden in Ordnung“, sagt VSV-Trainer Frank Dorenz. „Ich bin stolz auf die Truppe für diese Hinrunde, das wollen wir weiter bestätigen.“ Tore: 1:0 (25.) J. Peters, 1:1 (61.) Stieglitz.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
1
1
Abpfiff
Nach einer Ampelkarte gegen Daniel Jankowski (51.) erbeutete die SG Lühe in Unterzahl zumindest einen Zähler. Tore: 1:0 (13.) Adigüzel, 1:1 (22.) Elfers.

Gestern, 14:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
2
1
Abpfiff
Bützfleth dreht das Spiel in der Schlussphase, für Bargstedt wird die Luft mit der sechsten Niederlage in den letzten sieben Spielen dünner. Tore: 0:1 (10., Elfm.) Peplies, 1:1 (74.) S. Yaman, 2:1 (88.) Görüm.

