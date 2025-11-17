Kreisliga Stade: Der 15. Spieltag im Überblick
Wiepenkathen gewinnt Spitzenspiel
Der 15. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:
Mit einem Doppelpack brach Kjell Heitmann den Bann, sodass Mulsum/Kutenholz an Primus Wiepenkathen dranbleibt. Tore: 1:0 (35.), 2:0 (45.+3) beide Heitmann, 3:0 (51., ET) Mahler, 4:0 (81.) Heitmann, 4:1 (87.) Schütt, 5:1 (89.) Goosmann.
Sa., 15.11.2025, 20:00 Uhr
Dass Stades Dominic Tauber zu einer Notbremse griff, verschaffte Wiepenkathen den entscheidenden Vorteil im Spitzenspiel zur Herbstmeisterschaft. „Der Gegner hatte dann sicherlich die reifere Spielanlage“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn, der beim Spielstand von 0:1 vergeblich auf die Anerkennung eines Abseitstores hoffte. „Die Niederlage ist verdient, fällt aber zu hoch aus.“ Tore: 0:1 (52.) Wulff, 0:2 (75.) Meyer, 0:3 (89.) Duman.
Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
Weil der ASC über die komplette Spielzeit seine Chancenverwertung bemängelte, musste Torhüter Oliwier Pocelujko spät den Ausgleich verhindern. „Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg“, sagt Trainer Sven Hubert. „Es freut mich für die junge Mannschaft und dass der Sieg in Wiepenkathen keine Eintagsfliege war.“ Tore: 1:0 (7.) von Ahn, 2:0 (66.) Kulcke, 2:1 (88., Elfm.) Dietrich.
Einen Schönheitspreis verlangen die Bliedersdorfer für diesen Arbeitssieg nicht, dafür taten sich die Hausherren nach einer Ampelkarte gegen Jonas Georgi wegen Meckerns (20.) vor allem in der zweiten Halbzeit zu schwer. „Wir sind erleichtert“, sagt Trainer Rainer Rambow. „Natürlich hoffen wir jetzt darauf, dass der Sieg als Brustlöser dient und wir weiter rankommen.“ Tore: 1:0 (6.) Martens, 1:1 (64.) Ohm, 2:1 (86.) Görgens.
Hedendorf begann konzentriert, verlor nach dem Seitenwechsel aber ein wenig den Faden. „In Anbetracht beider Halbzeiten geht das Unentschieden in Ordnung“, sagt VSV-Trainer Frank Dorenz. „Ich bin stolz auf die Truppe für diese Hinrunde, das wollen wir weiter bestätigen.“ Tore: 1:0 (25.) J. Peters, 1:1 (61.) Stieglitz.
Nach einer Ampelkarte gegen Daniel Jankowski (51.) erbeutete die SG Lühe in Unterzahl zumindest einen Zähler. Tore: 1:0 (13.) Adigüzel, 1:1 (22.) Elfers.
Bützfleth dreht das Spiel in der Schlussphase, für Bargstedt wird die Luft mit der sechsten Niederlage in den letzten sieben Spielen dünner. Tore: 0:1 (10., Elfm.) Peplies, 1:1 (74.) S. Yaman, 2:1 (88.) Görüm.