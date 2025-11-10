– Foto: Ayleen Brüdgam

Kreisliga Stade: Der 14. Spieltag im Überblick Erste Niederlage für den Tabellenführer - Estebrügge siegt in Wiepenkathen Verlinkte Inhalte Kreisliga Stade E. Immenbeck Mulsum/Kut. Wiepenkathen Ahlerstedt/O III + 11 weitere