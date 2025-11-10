Kreisliga Stade: Der 14. Spieltag im Überblick
Erste Niederlage für den Tabellenführer - Estebrügge siegt in Wiepenkathen
Der Spieltag hatte einiges zu bieten. Der Spitzenreiter strauchelt und der Verfolger macht es zweistellig. Vermeintliche Favoriten teilen sich die Punkte.
Nach dem ersten Saisonsieg gerät Hammah wieder deutlich unter die Räder, Mu/Ku rückt Spitzenreiter Wiepenkathen auf die Pelle. Tore: 0:1 (1.) Heitmann, 0:2 (8.) Müller, 0:3 (42.) N. Marzog, 0:4 (49.) und 0:5 (53.) beide F. Marzog, 0:6 (57.) Holst, 0:7 (67.) Delik, 0:8 (76.) Schulz, 0:9 (78.) Heitmann, 0:10 (87.) Delik.
Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
Himmelpforten verteidigte kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche. „Bützfleth kam über ihre Individualität, wir sind als Team aufgetreten“, lobt MTV-Coach Sandro Vollmers. „Ich bin stolz auf die Truppe – ein gerechtes Unentschieden.“ Tore: 1:0 (19., Elfm.) Neumann, 1:1 (44.) Demirelli, 2:1 (53., Elfm.) Neumann, 2:2 (56.) Berliner, 2:3 (60.) H. Yaman, 3:3 (71.) Jungclaus.
Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
A/O-Trainer Tom-Luka Stelling zählte nur sieben Spieler aus seinem eigenen Kader, in der Schlussphase schnürte er aufgrund des personellen Engpasses selbst die Fußballschuhe. „Wenn du kurz vor Schluss der Niederlage entkommst“, sagt Stelling, „fühlt es sich wie ein Punktgewinn an.“ Tore: 0:1 (70.) Adigüzel, 1:1 (90.+2) Bergann.
Mit dem Punkt füttern beide Teams ihr Polster, bei den VSV kamen die beiden Ex-Bezirksliga-Kapitäne Christopher Gorgs und Nico Blohm sowie Jonas Albertz als Ü30-Aushilfen zum Einsatz.
Immenbeck schiebt sich in den Windschatten der Spitzengruppe, Bliedersdorf kommt aus der Ergebniskrise derzeit nicht raus. Tore: 1:0 (16.) von Husen, 2:0 (30.) Poppe, 2:1 (45.) Brandt, 3:1 (48.) Weseloh, 3:2 (53.) Ehlers.
Sa., 08.11.2025, 18:30 Uhr
Mit der ersten Saisonniederlage hat Wiepenkathen in den letzten fünf Spielen neun Punkte liegengelassen. „Wir müssen schauen, was in den letzten Wochen schiefgelaufen ist“, sagt TSV-Trainer Nils Zielesniak. „Unser Tag war gebraucht, Estebrügge war top und hat verdient gewonnen.“ Tore: 1:0 (4.) Wulff, 1:1 (30.) Janssen, 1:2 (34.) Ritscher, 2:2 (67., Elfm.) Detje, 2:3 (82.) Ritscher.
Sa., 08.11.2025, 18:00 Uhr
Mit dem Remis stoppt Wischhafen zumindest die Niederlagenserie von sechs Partien, Spitzenteam Stade ist mit dem Punkt hingegen nicht glücklich. „Es war unsere schwächste Leistung der letzten sechs Wochen“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn. „Wir hatten zwar eine Chancenhoheit, sind aber spielerisch nicht reingekommen – Wischhafen hat kämpferisch dagegengehalten.“ Tore: 1:0 (3.) Lembke, 1:1 (36.) und 1:2 (48.) Schütt, 2:2 (74.) Hartmann.