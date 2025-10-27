 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
– Foto: Schmietow

Kreisliga Stade: Der 12. Spieltag im Überblick

Wiepenkathen holt erneut nur Remis – VSV haben Unterschiedsspieler

Der Spitzenreiter hat Mühe in Hedendorf, ein Lühe-Knipser erzielt einen Viererpack und der BSV baut seinen Vorsprung an der Spitze aus – so lief der Kreisliga-Spieltag.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
5
1

Mit einem souveränen Heimsieg verkürzt Mulsum den Rückstand auf die Tabellenspitze auf drei Zähler. Der ASC muss mit der zweiten deutlichen Niederlage am Stück den Blick wieder in den Rückspiegel werfen.

  • Tore: 1:0 (22.) Heitmann, 2:0 (45.) F. Marzog, 3:0 (49.) Müller, 4:0 (75.) Heitmann, 5:0 (77.) F. Marzog, 5:1 (84.) Meyer.

Gestern, 11:30 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
9
1
Abpfiff

Nach dem Blitz-Rückstand tat sich Stade schwer, legte aber nach der Pause die nötige Dominanz an den Tag. „Es war nicht schön, aber erfolgreich“, sagt VfL-Trainer Christoph Stahn, dessen Team mit dem Sieg am Grünen Tisch gegen Bützfleth ganz oben mitmischt.

  • Tore: 0:1 (2.) Hoffmann, 1:1 (21.) Schulze, 2:1 (28., ET) Bardenhagen, 3:1 (45.) Hartmann, 4:1 (48.) Zersch, 5:1 (64.) Hartmann, 6:1 (67.) Schulze, 7:1 (73.) Peike, 8:1 (85.) Schulze, 9:1 (89.) Wittig.

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
2
3
Abpfiff
+Video

Himmelpforten muss den Blick wieder nach unten richten, Aufsteiger Bargstedt verschärft mit dem Sieg die Sorgen des breiten Tabellenmittelfelds. „Wir haben gut angefangen“, sagt MTV-Coach Sandro Vollmers. „Nach dem Platzverweis gegen Fabi Seifert ist uns dann so gar nichts Zwingendes mehr eingefallen.“

  • Tore: 1:0 (12.) Neumann, 1:1 (30.), 1:2 (32.) beide Werny, 2:2 (41., Elfm.) Neumann, 2:3 (45., ET) Borwieck.

Gestern, 14:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
2
5
Abpfiff

Nachdem Lühe-Knipser Mario Scheffler mit einer Kreuzbandverletzung langfristig ausfällt, bewirbt sich Lars Neufang mit einem Viererpack für die neue Torjäger-Rolle bei den Altländern. Mit dem Sieg im Verfolgerduell bleibt Lühe im Windschatten der Spitzengruppe.

  • Tore: 0:1 (12.), 0:2 (13.) beide Neufang, 1:2 (34.) Schwarzer, 1:3 (37.) Neufang, 1:4 (54.) Neufang, 2:4 (76.) Hartig, 2:5 (90.) Voss.

Gestern, 12:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
3
3

Ein Dreierpack von VSV-Unterschiedsspieler Lio Winkel brachte Wiepenkathen an den Rand der ersten Niederlage. „Unser Matchplan ist aufgegangen“, sagt VSV-Trainer Frank Dorenz. „Ich bin stolz auf die Jungs.“ Der Tabellenführer holte zwar den 1:3-Rückstand auf, teilt sich aber zum dritten Mal in Folge die Punkte.

  • Tore: 0:1 (22.) Duman, 1:1 (34.), 2:1 (35.), 3:1 (48.) alle Winkel, 3:2 (65.) Detje, 3:3 (86.) Schlimm.

Morgen, 20:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
20:00

