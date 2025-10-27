Kreisliga Stade: Der 12. Spieltag im Überblick

Der Spitzenreiter hat Mühe in Hedendorf, ein Lühe-Knipser erzielt einen Viererpack und der BSV baut seinen Vorsprung an der Spitze aus – so lief der Kreisliga-Spieltag.
Mit einem souveränen Heimsieg verkürzt Mulsum den Rückstand auf die Tabellenspitze auf drei Zähler. Der ASC muss mit der zweiten deutlichen Niederlage am Stück den Blick wieder in den Rückspiegel werfen.
Nach dem Blitz-Rückstand tat sich Stade schwer, legte aber nach der Pause die nötige Dominanz an den Tag. „Es war nicht schön, aber erfolgreich“, sagt VfL-Trainer Christoph Stahn, dessen Team mit dem Sieg am Grünen Tisch gegen Bützfleth ganz oben mitmischt.
Himmelpforten muss den Blick wieder nach unten richten, Aufsteiger Bargstedt verschärft mit dem Sieg die Sorgen des breiten Tabellenmittelfelds. „Wir haben gut angefangen“, sagt MTV-Coach Sandro Vollmers. „Nach dem Platzverweis gegen Fabi Seifert ist uns dann so gar nichts Zwingendes mehr eingefallen.“
Nachdem Lühe-Knipser Mario Scheffler mit einer Kreuzbandverletzung langfristig ausfällt, bewirbt sich Lars Neufang mit einem Viererpack für die neue Torjäger-Rolle bei den Altländern. Mit dem Sieg im Verfolgerduell bleibt Lühe im Windschatten der Spitzengruppe.
Ein Dreierpack von VSV-Unterschiedsspieler Lio Winkel brachte Wiepenkathen an den Rand der ersten Niederlage. „Unser Matchplan ist aufgegangen“, sagt VSV-Trainer Frank Dorenz. „Ich bin stolz auf die Jungs.“ Der Tabellenführer holte zwar den 1:3-Rückstand auf, teilt sich aber zum dritten Mal in Folge die Punkte.