Kreisliga Stade: Der 11. Spieltag im Überblick

Stade erholt sich nach einem 0:2-Rückstand gegen den ASC schnell. Der Tabellenführer strauchelt gegen Lühe, bekommt aber zwei Elfmeter. So lief der Kreisliga-Spieltag.

Ein Bargstedter Ballverlust im Mittelfeld ebnete A/O schon nach wenigen Sekunden den Weg zum Derbysieg. „Ich kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagt TuS-Trainer Maik Ohlandt. „Uns fehlen momentan die spielerischen Mittel.“ Für den Aufsteiger wird die Luft nach der vierten Pleite am Stück dünner.

Seit sechs Jahren wartet Hammah auf ein Erfolgserlebnis gegen die Gäste aus Himmelpforten. Auch der sechste Versuch, Punkte zu ergattern, misslang. Himmelpforten verbesserte sich mit diesem Auswärtserfolg auf Rang 10.

Die Gäste-Offensive trifft normalerweise im Schnitt pro Partie mehr als drei Mal. An diesem Wochenende nicht, so dass Platz 2 zwar noch verteidigt werden konnte, es aber nun fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter sind.

Obwohl die Altländer hervorragend in die Partie fanden, bog Stade das Geschehen in nur sieben Minuten um. „Wir sind leider eingebrochen, was nach unserer guten Phase schwer zu erklären ist“, sagt ASC-Coach Sven Hubert. „Es liegt noch viel Arbeit vor uns, eine verdiente Niederlage.“

Die dritte Niederlage in Folge lässt Wischhafen/Dornbusch weiter im Tabellenkeller bleiben. Die Hausherren stabilisieren sich mit dem vierten Saisonerfolg und Platz 9 bei 14 Punkten und positivem Torverhältnis. Tore: 1:0 (63.) Marx, 2:0 (90.) Winkel.

Im Spitzenspiel der Kreisliga konnten die Hausherren eine 2:0-Führung zur Pause nicht bis zur 94. Minute ins Ziel retten. Zwei Tore vom Elfmeterpunkt retteten den Gästen aus Wiepenkathen auch beim Tabellendritten einen Punkt und damit weiter den Platz an der Sonne als Spitzenreiter. Lühe fiel auf Rang 4 ab. Tore: 1:0 (31.) 2:0 (37.) Neufang, 2:1 (49. Elfm.) Bardenhagen, 2:2 (69. Elfm.) Wulff.