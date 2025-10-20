 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
Kreisliga Stade: Der 11. Spieltag im Überblick

Stades starken sieben Minuten im Alten Land

Stade erholt sich nach einem 0:2-Rückstand gegen den ASC schnell. Der Tabellenführer strauchelt gegen Lühe, bekommt aber zwei Elfmeter. So lief der Kreisliga-Spieltag.

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
1
3
Abpfiff

Seit sechs Jahren wartet Hammah auf ein Erfolgserlebnis gegen die Gäste aus Himmelpforten. Auch der sechste Versuch, Punkte zu ergattern, misslang. Himmelpforten verbesserte sich mit diesem Auswärtserfolg auf Rang 10.

Tore: 0:1 (32.) Neumann, 0:2 (50.) Elfers, 0:3 (57.) Neumann, 1:3 (61.) Funke.

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
1
3
Abpfiff

Ein Bargstedter Ballverlust im Mittelfeld ebnete A/O schon nach wenigen Sekunden den Weg zum Derbysieg. „Ich kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagt TuS-Trainer Maik Ohlandt. „Uns fehlen momentan die spielerischen Mittel.“ Für den Aufsteiger wird die Luft nach der vierten Pleite am Stück dünner.

  • Tore: 0:1 (1.) Stieglitz, 0:2 (67.) Kuse, 1:2 (75.) Timm, 1:3 (83.) John.

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
3
6
Abpfiff

Obwohl die Altländer hervorragend in die Partie fanden, bog Stade das Geschehen in nur sieben Minuten um. „Wir sind leider eingebrochen, was nach unserer guten Phase schwer zu erklären ist“, sagt ASC-Coach Sven Hubert. „Es liegt noch viel Arbeit vor uns, eine verdiente Niederlage.“

  • Tore: 1:0 (4.) Bronner, 2:0 (18., ET) Legies, 2:1 (30.) Junge, 2:2 (34.) Hartmann, 2:3 (37.), 2:4 (54.) beide Schulze, 2:5 (56.) Pannekamp, 2:6 (63.) Schulze, 3:6 (85.) Ritscher.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
2
2
Abpfiff

Die Gäste-Offensive trifft normalerweise im Schnitt pro Partie mehr als drei Mal. An diesem Wochenende nicht, so dass Platz 2 zwar noch verteidigt werden konnte, es aber nun fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter sind.

Tore: 1:0 (10.) Ehlers, 1:1 (35.) Marzog, 1:2 (60.) Willenbockel, 2:2 (84.) Cohrs.

Gestern, 13:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
2
0
Abpfiff

Die dritte Niederlage in Folge lässt Wischhafen/Dornbusch weiter im Tabellenkeller bleiben. Die Hausherren stabilisieren sich mit dem vierten Saisonerfolg und Platz 9 bei 14 Punkten und positivem Torverhältnis.

Tore: 1:0 (63.) Marx, 2:0 (90.) Winkel.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
2
2
Abpfiff

Im Spitzenspiel der Kreisliga konnten die Hausherren eine 2:0-Führung zur Pause nicht bis zur 94. Minute ins Ziel retten. Zwei Tore vom Elfmeterpunkt retteten den Gästen aus Wiepenkathen auch beim Tabellendritten einen Punkt und damit weiter den Platz an der Sonne als Spitzenreiter. Lühe fiel auf Rang 4 ab.

Tore: 1:0 (31.) 2:0 (37.) Neufang, 2:1 (49. Elfm.) Bardenhagen, 2:2 (69. Elfm.) Wulff.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
2
1
Abpfiff

Erst auf der Zielgeraden zehn Minuten vor Schluss bekamen die Bützflether die Partie noch gedreht und rückten damit auf Rang 3 vor. Bützfleth hat die erste Saisonschlappe verdaut und markierte Sieg Nummer 6.

Tore: 0:1 (39.) Schwarzer, 1:1 (55.) Cakar, 2:1 (80.) Berliner.

