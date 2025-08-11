Kreisliga Stade: Der 1. Spieltag

Der Fußball rollt wieder in der Kreisliga: Absteiger Wiepenkathen setzt ein Ausrufezeichen. Und in Wischhafen feiert ein neuer Trainer einen Auftakt nach Maß.

Der perfekte Einstand für Wischhafens neuen Trainer Patrick Dittmer. Nach der Halbzeit platzte beim letztjährigen Kellerkind der Knoten, das nun der erste Kreisliga-Primus ist. Tore: 0:1 (52.) Schumacher, 0:2 (58.) und 0:3 (64.) beide Schütt, 0:4 (66.) Bahr, 0:5 (83.) A. Hatecke, 0:6 (90.) Jäger.

Himmelpforten war bis zur Führung überlegen, danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Geschehen. Beim Fernschuss von Lio Winkel half MTV-Keeper Lukas Harder zur leistungsgerechten Punkteteilung mit. Tore: 1:0 (18.) Borwieck, 1:1 (51.) Winkel.

Beide Abwehrreihen boten dem Publikum ein unterhaltsames Fußballspiel. A/O ließ Bliedersdorf am Leben, dessen Comeback unvollendet blieb. Tore: 0:1 (2.) Kolberg, 0:2 (30.) Korn, 0:3 (45.+2) Struve, 0:4 (48.) Wahlers, 1:4 (54.) Hellwege, 2:4 (63.) Borchard, 3:4 (77.) Mar. Böhn.