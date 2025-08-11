Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreisliga Stade: Der 1. Spieltag
Nach Kantersieg: Einstiges Kellerkind führt jetzt die Liga an
Der perfekte Einstand für Wischhafens neuen Trainer Patrick Dittmer. Nach der Halbzeit platzte beim letztjährigen Kellerkind der Knoten, das nun der erste Kreisliga-Primus ist. Tore: 0:1 (52.) Schumacher, 0:2 (58.) und 0:3 (64.) beide Schütt, 0:4 (66.) Bahr, 0:5 (83.) A. Hatecke, 0:6 (90.) Jäger.
Himmelpforten war bis zur Führung überlegen, danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Geschehen. Beim Fernschuss von Lio Winkel half MTV-Keeper Lukas Harder zur leistungsgerechten Punkteteilung mit. Tore: 1:0 (18.) Borwieck, 1:1 (51.) Winkel.
Der SSV Hagen hat die Kreisliga-Saison 2025/26 am Donnerstagabend mit einem späten Heimsieg eröffnet. In einer offenen Schlussphase gelang Zugang Can Aust (SV Agathenburg/Dollern II) der späte Siegtreffer. „Das war ein perfekter Einstand für ihn“, freut sich Trainer Roman Rode.