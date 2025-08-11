 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht
– Foto: Albrecht

Kreisliga Stade: Der 1. Spieltag

Nach Kantersieg: Einstiges Kellerkind führt jetzt die Liga an

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Stade
E. Immenbeck
Mulsum/Kut.
Wiepenkathen
Ahlerstedt/O III

Der Fußball rollt wieder in der Kreisliga: Absteiger Wiepenkathen setzt ein Ausrufezeichen. Und in Wischhafen feiert ein neuer Trainer einen Auftakt nach Maß.

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
0
6
Abpfiff
Der perfekte Einstand für Wischhafens neuen Trainer Patrick Dittmer. Nach der Halbzeit platzte beim letztjährigen Kellerkind der Knoten, das nun der erste Kreisliga-Primus ist. Tore: 0:1 (52.) Schumacher, 0:2 (58.) und 0:3 (64.) beide Schütt, 0:4 (66.) Bahr, 0:5 (83.) A. Hatecke, 0:6 (90.) Jäger.

Do., 28.08.2025, 20:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
20:00live

Fr., 08.08.2025, 20:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf.
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
1
1
Abpfiff
Himmelpforten war bis zur Führung überlegen, danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Geschehen. Beim Fernschuss von Lio Winkel half MTV-Keeper Lukas Harder zur leistungsgerechten Punkteteilung mit. Tore: 1:0 (18.) Borwieck, 1:1 (51.) Winkel.

Sa., 09.08.2025, 18:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
3
4
Abpfiff
Beide Abwehrreihen boten dem Publikum ein unterhaltsames Fußballspiel. A/O ließ Bliedersdorf am Leben, dessen Comeback unvollendet blieb. Tore: 0:1 (2.) Kolberg, 0:2 (30.) Korn, 0:3 (45.+2) Struve, 0:4 (48.) Wahlers, 1:4 (54.) Hellwege, 2:4 (63.) Borchard, 3:4 (77.) Mar. Böhn.

Do., 07.08.2025, 20:15 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
3
2
Abpfiff

Der SSV Hagen hat die Kreisliga-Saison 2025/26 am Donnerstagabend mit einem späten Heimsieg eröffnet. In einer offenen Schlussphase gelang Zugang Can Aust (SV Agathenburg/Dollern II) der späte Siegtreffer. „Das war ein perfekter Einstand für ihn“, freut sich Trainer Roman Rode.

  • Tore: 0:1 (12.) Ritscher, 1:1 (24.) Nagel, 2:1 (49.) Dose, 2:2 (76.) Hollmann, 3:2 (87.) Aust.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
1
2
Abpfiff
In einer engen Partie bei Immenbecks Neuanfang bog Stade das Spiel spät auf seine Seite. Tore: 1:0 (11.) Poppe, 1:1 (32.) Allion, 1:2 (88.) Settekorn.

Fr., 08.08.2025, 20:00 Uhr
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
4
0
Abpfiff
Der TSV Wiepenkathen setzt im Absteigerduell ein fettes Ausrufezeichen und festigt seinen Ruf als Meisterschaftsaspirant. Tore: 1:0 (24.) Junge, 2:0 (58.) und 3:0 (72.) beide Wulff, 4:0 (90.+2) Meyer.

Aufrufe: 011.8.2025, 07:00 Uhr
TageblattAutor