Kreisliga-Spitzenteam präsentiert spannenden Wintertransfer

– Foto: Verein

Bei Kreisligist gibt es in der Winterpause einen spannenden Wintertransfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

TSG Reutlingen verpflichtet Angelo Patri

Die TSG Reutlingen hat mit Angelo Patri einen vielseitigen Offensivspieler verpflichtet. Der 20-jährige Italiener ist Linksfuß, 1,76 Meter groß und flexibel auf den Außenbahnen, im Sturm oder auf der Zehnerposition einsetzbar.

Patri kehrt damit an den Ringelbach zurück, wo er bereits in seiner Jugend für die TSG Young Boys Reutlingen aktiv war und unter anderem mit seinen heutigen Teamkollegen Imil Zamilov, Tiziano Messina und Hassan Ramozusammenspielte. Weitere Stationen waren die U17- und U19-Verbandsstaffel des VfL Pfullingen, wo er auf hohem Niveau überzeugte, sowie die Young Boys U23 und Anadolu Reutlingen.

Der Kontakt kam auf Hinweis von TSG-Spielleiter Sascha Olbrich zustande, der Angelo noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfL Pfullingen kannte und den Verein auf den vereinslosen Offensivspieler aufmerksam machte.

Im Testspiel gegen Neuhausen unterstrich Patri seine Qualitäten bereits mit zwei Vorlagen und einem Treffer.

Sportlicher Leiter Tomislav Tadić sagt:

„Mit Angelo gewinnen wir einen sehr versierten Offensivspieler, der uns mit Tempo, Technik und Abschlussstärke in der Rückrunde verstärken wird.“

Angelo Patri selbst freut sich über die Rückkehr:

„Es ist schön, wieder am Ringelbach zu sein. Ich freue mich auf die neue Aufgabe.“