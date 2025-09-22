Kreisliga-Spitzenreiter Kranzberg mit „Kampfsieg“ – Schlusslicht Kirchdorf sendet Lebenszeichen

Eintracht Berglern – FCA Unterbruck 1:5 (1:2). 15 Minuten etwa konnten die Berglerner Kicker hoffen, etwas zu holen, dann machten die Gäste aus Unterbruck ernst – und zerlegten die Eintracht nahezu in ihre Einzelteile. Mit etwas mehr Konzentration wäre der Sieg sogar noch deutlicher ausgefallen. „Das war auch in der Höhe verdient“, urteilte deswegen Spartenchef Christian Stanglmeir. „Wir können uns aktuell nicht beschweren.“

Berglern gab nur in der Anfangsphase Vollgas und führte deswegen auch 1:0. Nach einer Ecke stand Spielertrainer Michael Faltlhauser goldrichtig und nickte zur Führung ein (6.). Doch dann übernahmen die Rot-Weißen immer mehr das Zepter. Nach einem Steckpass egalisierte Linus Hayer zunächst (20.), ehe Andi Pallauf zur Führung traf (21.). Endgültig gelesen war die Messe, als Matthias Hayer einen Alleingang veredelte, Berglerns Keeper Florian Ganslmeier ausspielte und dann souverän abschloss (58.). Joker Daniel Nefzger gelang noch ein Doppelpack zum 5:1 (69./78.).

FC Eitting – TSV Allershausen 0:3 (0:0). Die besten Teams aus Landkreis-Sicht kommen derzeit aus dem Ampertal. Und so untermauerte auch die Stiller-Elf mit einem deutlichen Sieg ihre aktuellen Ambitionen. Jedoch mussten sich die Gäste mächtig strecken. „Wir haben uns lange schwergetan, unsere Überlegenheit auch umzumünzen“, resümierte Spartenchef Philipp Jordan den Auftritt. Nach einer guten Stunde hatte Eitting einige dicke Chance, Keeper Marcel Zach parierte aber bärenstark (65.), Dann bröckelte die Gegenwehr der Gastgeber aber, und der TSV kam zu Toren: Erst reagierte Paulo Just, nachdem FC-Torsteher Quirin Fendt nur hatte tropfen lassen können, am schnellsten und staubte ab (80.). Dann lenkte Johannes Lenz eine Flanke von David Raabe ins eigene Tor (86.), ehe Florian Augscheller auf Zuspiel von Maurice Snip den Ball zum 3:0 über die Linie drückte (89.).

FC Moosburg – FC Moosinning II 2:1 (2:0). Die Mannen aus der Dreirosenstadt mussten das Fehlen von Spielertrainer Flo Bittner (private Gründe) kompensieren, lieferten aber dennoch eine bärenstarken erste Halbzeit. Beim 1:0 war allerdings viel Zufall im Spiel: Nach einem weiten Abstoß von Johannes Groitl wurde das Spielgerät per Flugball verlängert, Karlo Rimac roch den Braten und lief zum 1:0 davon (21.). Marke „Tor des Monats“ war schließlich das 2:0: Mihai Raducanu hatte von der Mittellinie einfach mal draufgehalten, Keeper David Auerweck stand etwas zu weit draußen, und schon zappelte das Leder im Netz (36.). Nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker und kamen zum 2:1: Maxi Reisinger hatte aus 20 Metern draufgehalten (61.). Zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Fazit von Moosburgs Co-Trainer Roger El-Hourani: „Am Ende war’s ein absolut verdienter Sieg.“

SC Moosen – SV Kranzberg 2:3 (1:3). Weiter auf der Welle des Erfolgs reitet der Tabellenführer aus Kranzberg – auch dank einiger Gastgeschenke. Vor dem 0:1 durch Spielertrainer Dennis Hammerl, nach einer Ecke, war Keeper Lukas Mabey ausgerutscht. Zudem gingen zwei Verteidiger nur halbherzig hin, sodass Hammerl einnicken konnte (7.). Das 0:2 ging ebenfalls auf die SC-Kappe: Breu selbst hatte einen katastrophalen Rückpass gespielt, Markus Kratz ging dazwischen (8.). Doch der Sportclub schüttelte sich und verkürzte (11.). Noch vor der Pause sorgte Stefan Schleypen mit einem Schuss ins Kreuzeck wieder für den Zwei-Tore-Vorsprung (32.). Nach dem Seitenwechsel kam Moosen dann viel besser rein in die Partie, mehr als das 2:3 durch Stefan Denk war aber nicht mehr drin. „Am Ende war’s dann aber eher ein Kampfsieg“, analysierte Hammerl.

SC Kirchdorf – FC Finsing 2:1 (1:0). Vier Spiele lang musste man sich beinahe Sorgen um die Kirchdorfer Kicker machen, die ohne Sieg in den Tabellenkeller gestürzt waren. Nun gelang der Apold-Elf gegen Finsing aber der erste Dreifacherfolg der Saison. „Das war absolut verdient“, jubelte Trainer Andi Apold „Wir wussten aber, dass das ein dreckiger Dreier wird.“ Die Weichen auf Sieg stellte Emircan Tiryaki, der eine Hereingabe von Bastian Winklhofer verwertete (32.). Für die Vorentscheidung sorgte Kirchdorf kurz vor Schluss, nach einem Steckpass von Samuel Nierhaus blieb Thomas Hadler ruhig und zog flach ins Eck ab (85.). Doch Finsing kam noch einmal heran: In der Nachspielzeit zirkelte Christian Rickhoff einen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel (90.+7).