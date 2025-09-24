Kreisliga-Spieltags-Übersicht -Alle Spiele -alle Infos - alle Stimmen

Im Topspiel am Mittwochabend gewann der TUS Hilter nach früher Führung und ab der 70. Spielminute in Überzahl am Ende souverän mit 4:1 gegen den letztjährigen Vizemeister VFL Kloster Oesede und setzt seine Höhenflug fort. Drei Tore von Torjäger Kevin Schmidt - der sein Torkonto auf 12 Treffer schraubte - und ein später Treffer von Abedlgader Elzawas sicherten dem SC Lüstringen gegen den SuS Buer einen deutlichen Sieg und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Mit einem Doppelpack des früheren Torjäger des SV Kosova Patriot Hajdinaj drehte der SV Hellern den 0:1-Rückstand zum 2:1-Erfolg gegen den noch punktlosen SV Kosova, der in der Schlußphase noch eine gelb-rote Karte kassierte. In der zweiten englischen Woche in Folge ging der Spvg Niedermark bei der 0:3-Niederlage beim starken BSV Holzhausen etwas die Luft aus. Der SV Bad Rothenfelde II zeigte gegen den TV Wellingholzhausen in der Offensive erneut eine Glanzleistung und gewann am Ende deutlich mit 6:2 Toren.

TUS Glane - RW Sutthausen 1:4 (0:2)

"Heute ein überzeugender Sieg bei dem wir effizient unsere Chancen, vor allem via Standards, nutzen konnten. Insgesamt eine sehr gute Teamleistung, an die wir Sonntag gegen Niedermark anknüpfen wollen,“ zog Dominik Witte (RW Sutthausen) sein Fazit zum Spiel.

SC Lüstringen - SuS Buer 4:0 (2:0)

"Nach dem letzten Spiel gegen Buer, in dem es einige strittige Themen gab, hatten wir als Mannschaft das Gefühl, noch eine Rechnung offen zu haben. Heute haben wir diese Aufgabe angenommen, das Spiel komplett kontrolliert und uns verdient die drei Punkte geholt. Der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Allein im September bestreiten wir acht Spiele in 28 Tagen. Das geht natürlich an die Substanz und deshalb möchte ich meinen Jungs ein großes Kompliment machen, wie sie diese Phase annehmen und gemeinsam durchstehen,“ sagte uns Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).

SV Hellern - SV Kosova 2:1 (0:0)

Bes. Vorkommnis: 90. Min. gelb-rote Karte gg Iancu Virgel-Stefan (SV Kosova)

"Wir haben sehr stark gekämpft und kaum etwas zugelassen. Dann sind wir in Führung gegangen, haben aber am Ende mit viel Pech verloren. Trotz der Niederlage war es unsere bisher beste Saisonleistung,“ sagte uns Festim Beqiri (SV Kosova).

"So ist der Fußball manchmal: Wir hatten Chance um Chance, nutzen sie nicht – und der Gegner macht aus zwei Möglichkeiten ein Tor, unter anderem durch einen Elfmeter. Plötzlich liegst du hinten. Aber was die Mannschaft danach gezeigt hat, war stark: viel Moral, unkonventionelles Spiel, voller Einsatz – und wir drehen das Spiel. Am Ende zählen die drei Punkte, und die haben wir uns verdient,“ meinte Coach Felix Zimmermann (SV Hellern).

VFL Kloster Oesede - TUS Hilter 1:4 (1:1)

Bes. Vorkommnis: 71. Min. gelb-rote Karte gg VFL Kloste Oesede

"Sehr gute Reaktion auf die Niederlage in Wellingholzhausen gezeigt. In der ersten Halbzeit viele gute Aktionen und Abschlüsse ohne das wir uns belohnt haben und aus dem nichts den Ausgleich kassiert. Anfang der zweiten Halbzeit hätten wir auch in Rückstand geraten können, jedoch mit der gelb-roten Karte für Kloster hatten wir wieder mehr Kontrolle im Spiel und haben letztendlich verdient gewonnen,“ lautet das Statement von Patrick van der Sanden (TUS Hilter).

Erfolgscoach Patrick van der Sanden - Siegt bei Kloster 4:1 – Foto: Matthias Conrad

BSV Holzhausen - Spvg Niedermark 3:0 (2:0)

"Allmählich ernten wir Früchte vom konzentrierten Arbeiten in der Woche. Wir kommen erneut sehr gut ins Spiel. Haben dann eine Druckphase in der wir das 2:0 oder das 3:0 machen müssen. Dann gibt es eine Phase in der wir uns das Leben schwer machen. Unser Keeper aber die Null hält. Dann vor der Pause machen wir dann endlich das 2:0. Nach der Pause haben wir einige Chancen in der wir es zu genau machen wollen. Ansonsten lassen wir aber keine Torchance in 45 Minuten zu. Nach dem 3:0 war dann die Messe gelesen,“ freute sich Trainer Michael Brand über die gute Leistung seines Teams.

SV Bad Rothenfelde - TV Wellingholzhausen 6:2 (2:1)

Bes. Vorkommnis: 70. Min. rote Karte Fabian Kansteiner (TV Wellingholzhausen)

„In der ersten Halbzeit hatte Welling viel mehr vom Spiel und auch die klaren Torchancen. Einen Ball haben wir auf der Linie geklärt und ein Tor wurde abgepfiffen. Trotzdem gehen wir mit einer 2:1-Führung, sehr glücklich, in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und hatten dann auch mehr vom Spiel. Die rote Karte wegen Notbremse hat uns natürlich dabei geholfen. Am Ende nutzen wir unsere Chancen eiskalt. Der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient,“ lautet das Statement von Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

"Im heutigen Ligaspiel gegen Bad Rothenfelde will unsere Mannschaft den Schwung aus dem verdienten Sieg am Sonntag gegen den Spitzenreiter mitnehmen. Trotz unserer Rolle als Underdog gehen wir mit viel Einsatz und Selbstbewusstsein in die Partie, um die positive Serie fortzusetzen und weitere wichtige Punkte einzufahren,“ sagte Trainer Florian Vornhold (TV Wellingholzhausen).