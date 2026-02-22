Kreisliga-Spieltag - Kompakt

– Foto: Matthias Conrad

Mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den BSV Holzhausen baute der TUS Hilter seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte - bei einem weniger ausgetragenen Spiel - gegenüber dem direkten Verfolger VFL Kloster Oesede auf sieben Punkte aus. Auf seiner Abschiedstour konnte Trainer Derek Cooper einen 4:2-Heimsieg gegen RW Sutthausen feiern und sich in der Tabelle auf den siebten Tabellenplatz verbessern. Der VFR Voxtrup II gewann überraschend beim SF Schledehausen und schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller gelang der Spvg Niedermark mit dem 3:0-Erfolg gegen Viktoria Gesmold II.

Bereits nach einer halben Stunde Spielzeit führte der OSC gegen RW Sutthausen deutlich mit 3:0 Toren. Direkt nach Wiederanpfiff baute Emre Öztatar mit seinem siebten Saisontreffer gegen die wenig überzeugenden Gäste die Führung auf 4:0 aus.

In der Schlußphase gelang Jan-Luis Zündorf mit einem Doppelpack zum 4:2 lediglich noch eine Ergebniskosmetik.

"70 Minuten lang eine überragende Leistung der Jungs wobei das Ergebnis auch höher als 4:0 hätte sein können - wenn nicht müssen -.

Wir haben den Ball gut laufen lassen, uns neben den Toren noch gute Tormöglichkeiten erspielt und wenig zugelassen. In den letzten 20 Minuten fehlten die Körner und so kam Sutthausen zu zwei Treffern. Wenn man bedenkt, dass wir drei Mann aus der Zweiten dabei hatten und ein Torwart im Feld eingesetzt wurde, war es noch geiler zu sehen wie die Jungs performant haben. Heute bin ich einfach nur glücklich,“ freute sich Trainer Derek Cooper über die Glanzleistung seines Teams.

"Es war ein ähnliches Spiel wie im Hinspiel. Wir lagen zu Recht zur Pause mit 3:0 hinten und waren damit noch gut bedient. Wir kamen gar nicht zu unserem Spiel. Nach der Halbzeit wollten wir nochmal angreifen, bekommen aber stattdessen direkt das 4:0. Danach haben wir uns aber trotzdem nicht aufgegeben und konnten uns noch mit zwei Treffern belohnen. Glückwunsch an OSC,“ lautet das Statement von Dominik Witte (RW Sutthausen).

TUS Hilter - BSV Holzhausen 2:0 (0:0)

In der ersten Halbzeit war es ein von der Taktik bestimmtes Spiel mit wenigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Der TUS Hilter kam aktiver aus der Pause und zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang Felix Bauer für den Gastgeber der nicht unverdiente Führungstreffer. Hilter drückte weiter auf das Tempo und erzielte zwanzig Minuten vor dem Ende den vorentscheidenden Treffer zum 2:0 durch Jonas Tappmeyer. In der Schlußphase setzte die Gäste noch einmal alles auf eine Karte, aber der TUS Hilter brachte den Vorsprung über die Zeit.

"Hart umkämpfter, aber verdienter Sieg. Holzhausen hat Offensiv eine sehr hohe Qualität und ist immer für eine Überraschung gut. In der ersten Halbzeit war es kein gutes Spiel von uns mit viel Ungeduld und einfachen Fehlern. In der zweiten Halbzeit ist es uns gelungen mehr Druck zu entwickeln und Chancen zu erarbeiten. Unterm Strich sind wir sehr zufrieden und wissen um die Wichtigkeit der drei Punkte,“ meinte Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).

"In der ersten Halbzeit spielten wir defensiv einen guten, sauberen Fußball. Wir ließen wenig zu und kamen selbst zu einigen wenigen Kontermöglichkeiten. Folgerichtig ging es mit einem gerechten 0:0 in die Halbzeitpause. Nach der Pause erhöhte Hilter den Druck und kam zu mehreren guten Chancen, die unsere Abwehr und unser Torhüter zunächst stark vereitelten. Bei einer Flanke waren wir dann jedoch einen Moment unaufmerksam, und diese wurde eiskalt zur Führung verwandelt. Danach steckten wir nicht auf und versuchten weiterhin, nach vorne zu spielen. Allerdings verloren wir im Aufbauspiel unnötig den Ball und wurden dafür erneut bestraft. In der Schlussphase warfen wir alles nach vorne, ohne uns dafür zu belohnen. Am Ende ein verdienter Sieg für den Tabellenführer,“ meinte Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).

SF Schledehausen - VFR Voxtrup II 0:1 (0

Alexander Starkmann gelang das goldene Tor für VFR Voxtrup beim 1:0-Sieg gegen SF Schledehausen. – Foto: Fupa

:0)

Durch einen Treffer von Alexander Starkmann Mitte der zweiten Halbzeit gewann der VFR Voxtrup II mit 1:0 bei SF Schledehausen und sichert sich drei wichtige Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

"Ein ordentliches Spiel meiner Jungs und am Ende auch ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit hätten wir ein bis zwei Tore machen müssen wenn wir es sauberer spielen, aber auch Schledehausen hätte eins machen können. Zweite Halbzeit haben wir das Spiel sehr gut weiterhin angenommen und die drei Punkte sind auf jeden Fall verdient! Jetzt gilt es wie auch alle andere Mannschaften die Vorbereitung bestmöglich nachzuholen und Punkte einzufahren,“ lautet das Statement von Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).

Spvg Niedermark - SV Viktoria Gesmold II 3:0 (1:0)

Mit einem Doppelpack kurz vor dem Halbzeitpfiff und nach einer Stunde Spielzeit sorgte Niklas Hübner für eine frühe Vorentscheidung im Spiel gegen Viktoria Gesmold II. Ben Schulte machte mit seinem Tor zum 3:0 breits Mitte der zweiten Halbzeit den Deckel auf das Spiel.

Niklas Hübler traf doppelt für die Spvg Niedermark beim 3:0 Sieg gegen V. Gesmold II – Foto: Fupa