Kreisliga-Spieltag eskaliert: DFV 08 II kassiert 18 Treffer

Was ein Spieltag in der Kreisliga A Duisburg. Während es in der Gruppe 2 weitestgehend geordnet zur Sache ging, eskalierte es ergebnistechnisch in der Gruppe 1 völlig. Mit 18:4 besiegte der SV Heißen die Reserve des Duisburger FV 08, zudem konnten Viktoria Buchholz II und der SV Duissern ebenso wichtige wie unerwartete Erfolge verbuchen. TuSpo Saarn gab die Chance auf den Aufstieg aus eigener Kraft aus den Händen.

Was war das bitte für ein Spieltag in der Kreisliga A? Besonders in der Gruppe 1 gab es Ergebnisse, auf die wohl selbst die kühnsten Wetter so nicht getippt hätten. Während TuSpo Saarn durch ein 2:2-Unentschieden beim SC Croatia Mülheim den Aufstieg aus eigener Kraft verspielte - jetzt beträgt der Rückstand auf Primus Spvgg Meiderich 06/95 fünf Punkte und am kommenden Wochenende steht das Spitzenspiel zwischen den beiden Mannschaften an -, nahm der Abstiegskampf noch einmal richtig Fahrt auf.

In einem umkämpften Duell setzte sich die zweite Mannschaft von Viktoria Buchholz mit 5:4 gegen den ETuS Bissingheim durch, womit der Vorsprung vor dem Abstiegsrang bei drei Zählern bleibt. Denn ebenfalls durchaus überraschend konnte auch der SV Duissern bei Fatihspor Mülheim dreifach punkten und gewann dort mit 6:2. Ein ganz böses Erwachen gab es hingegen für die Reserve des Duisburger FV, der beim SV Heißen nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wurde. Am Ende stand ein 4:18-Debakel, das sich wohl niemand so richtig erklären kann. Drei Punkte beträgt jetzt nur noch der Vorsprung vor der Gefahrenzone, bei nur noch zwei ausstehenden Partien könnte das nochmal richtig eng werden.