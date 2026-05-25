Kreisliga-Spieler für Nationalmannschaft nominiert

Der große Traum vom Profifußball beginnt für viele Spieler früh. In der Kreisliga A Kempen-Krefeld wirkt er allerdings meist weit entfernt. Bei Elijah Jaseer Nelson könnte sich die Geschichte anders entwickeln: Der 19 Jahre alte Offensivspieler von Anadolu Türkspor Krefeld wurde für die U23-Nationalmannschaft von Costa Rica nominiert und steht damit vor einem außergewöhnlichen Schritt.
Für Anadolu ist diese Nachricht ein besonderer Moment. Der Verein, der sich in dieser Saison die Meisterschaft in der Kreisliga A gesichert hat, veröffentlichte die Nominierung mit großem Stolz. „Großer Moment für unseren Verein. Unser Spieler wurde für die U23-Nationalmannschaft von Costa Rica nominiert“, teilte der Klub mit. Weiter heißt es: „Wir sind unglaublich stolz und wünschen dir viel Erfolg und unvergessliche Erfahrungen im Nationaltrikot.“
Nelson hat sich diese Aufmerksamkeit sportlich erarbeitet. In seiner ersten Saison bei Anadolu kam er auf zwölf Tore und zwei Vorlagen in nur 14 Einsätzen. Damit war er trotz der vergleichsweise geringen Anzahl an Spielen einer der auffälligsten Offensivspieler der Liga. Schon bei seinem Debüt am 7. September beim 3:1-Sieg gegen TSV Krefeld-Bockum II trug er sich in die Torschützenliste ein.
Die starke Quote blieb nicht unbemerkt. Zuletzt war Nelson bereits beim FC Schalke 04 im Probetraining, wo er sich bei der U23 der Königsblauen zeigen durfte. Für einen Spieler aus der Kreisliga A ist das allein schon eine bemerkenswerte Entwicklung - und wahrlich selten!
Nelson besitzt familiäre Wurzeln in Costa Rica und Panama, ist in seiner Entwicklung aber auch ein Beispiel dafür, wie schnell sich Türen öffnen können, wenn Leistung, Scouting und Timing zusammenkommen. Bei Anadolu spielte er sich in einer Mannschaft frei, die nach dem Aufstieg in die Kreisliga A direkt durchgestartet ist und nun als Meister den nächsten Schritt in die Bezirksliga geht.
Der Verein sieht in der Nominierung auch eine Bestätigung der eigenen Arbeit. „Solche Momente zeigen, dass harte Arbeit, Leidenschaft und täglicher Einsatz belohnt werden“, schreibt Anadolu.„Wir freuen uns außerdem, gemeinsam mit unserem starken Kooperationspartner Next Level Talents junge Spieler auf ihrem Weg bestmöglich zu begleiten und zu fördern", teilt der baldige Bezirksligist mit.
Dass Nelson bei Anadolu auch von prominenter Erfahrung profitieren konnte, passt zur Geschichte. Im Winter kehrte Samed Yesil zum Verein zurück. Der ehemalige Profi spielte in seiner Karriere unter anderem für Bayer Leverkusen, den FC Liverpool und den FC Luzern und bringt Erfahrungen aus dem internationalen Fußball mit. Für einen 19 Jahre alten Angreifer kann ein solches Umfeld wertvoll sein, gerade wenn der eigene Weg nun ebenfalls größere Aufmerksamkeit bekommt.
Wie es für Nelson im Sommer weitergeht, bleibt spannend. Schon vor der U23-Nominierung gab es Spekulationen über das Interesse aus höheren Spielklassen. Auch Klubs aus der Oberliga Niederrhein sollen den Angreifer im Blick haben. Dass er in der kommenden Saison möglicherweise nicht mehr in der Bezirksliga für Anadolu spielt, wäre angesichts dieser Entwicklung keine Überraschung.
Zunächst aber steht für Nelson das Nationaltrikot im Mittelpunkt. Anadolu formuliert es entsprechend emotional: „Jetzt heißt es: Nationaltrikot anziehen, Erfahrungen sammeln und Vollgas geben! Wir wünschen dir ganz viel Erfolg und unvergessliche Momente - genieße jede einzelne Sekunde.“
Für den Kreisliga-A-Meister ist die Nominierung mehr als eine Randnotiz. Sie ist ein außergewöhnlicher Erfolg für den Spieler, ein starkes Signal für den Verein und eine Geschichte, die zeigt, dass der Weg nach oben manchmal auch dort beginnen kann, wo ihn kaum jemand vermutet. Einen Nationalspieler aus der Kreisliga dürfte es noch nicht allzu oft gegeben haben.
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