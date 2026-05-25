Kreisliga-Spieler für Nationalmannschaft nominiert Anadolu Türkspor Krefeld feiert als Meister der Kreisliga A Kempen-Krefeld nicht nur den Aufstieg. Stürmer Elijah Jaseer Nelson, der bereits beim FC Schalke 04 vorspielen durfte, wurde nun für die U23-Nationalmannschaft von Costa Rica nominiert. von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Elijah Jaseer Nelson. – Foto: kbk

Der große Traum vom Profifußball beginnt für viele Spieler früh. In der Kreisliga A Kempen-Krefeld wirkt er allerdings meist weit entfernt. Bei Elijah Jaseer Nelson könnte sich die Geschichte anders entwickeln: Der 19 Jahre alte Offensivspieler von Anadolu Türkspor Krefeld wurde für die U23-Nationalmannschaft von Costa Rica nominiert und steht damit vor einem außergewöhnlichen Schritt.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Unglaublicher Stolz des Kreislgia-Meisters Für Anadolu ist diese Nachricht ein besonderer Moment. Der Verein, der sich in dieser Saison die Meisterschaft in der Kreisliga A gesichert hat, veröffentlichte die Nominierung mit großem Stolz. „Großer Moment für unseren Verein. Unser Spieler wurde für die U23-Nationalmannschaft von Costa Rica nominiert“, teilte der Klub mit. Weiter heißt es: „Wir sind unglaublich stolz und wünschen dir viel Erfolg und unvergessliche Erfahrungen im Nationaltrikot.“ Nelson hat sich diese Aufmerksamkeit sportlich erarbeitet. In seiner ersten Saison bei Anadolu kam er auf zwölf Tore und zwei Vorlagen in nur 14 Einsätzen. Damit war er trotz der vergleichsweise geringen Anzahl an Spielen einer der auffälligsten Offensivspieler der Liga. Schon bei seinem Debüt am 7. September beim 3:1-Sieg gegen TSV Krefeld-Bockum II trug er sich in die Torschützenliste ein.

Die starke Quote blieb nicht unbemerkt. Zuletzt war Nelson bereits beim FC Schalke 04 im Probetraining, wo er sich bei der U23 der Königsblauen zeigen durfte. Für einen Spieler aus der Kreisliga A ist das allein schon eine bemerkenswerte Entwicklung - und wahrlich selten! Anadolu sieht Bestätigung des eigenen Weges Nelson besitzt familiäre Wurzeln in Costa Rica und Panama, ist in seiner Entwicklung aber auch ein Beispiel dafür, wie schnell sich Türen öffnen können, wenn Leistung, Scouting und Timing zusammenkommen. Bei Anadolu spielte er sich in einer Mannschaft frei, die nach dem Aufstieg in die Kreisliga A direkt durchgestartet ist und nun als Meister den nächsten Schritt in die Bezirksliga geht.