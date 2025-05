Kreisliga-Spieler erleidet nach Tätlichkeit mehrere Brüche

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Derendingen (Kreisliga A3 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns ebenfalls, mitteilen zu können, dass uns Manuel Räthel als Trainer unserer 2. Mannschaft auch in der Saison 2025/26 erhalten bleibt. Er geht in seine zweite Saison und es wirkt, als wäre er seit seiner Zeit als Spieler in der Jugend und zu Beginn seiner Karriere nie weggewesen. Viel Erfolg weiterhin, Manu!

+++

+++

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Bezirk mit:

Tätlichkeit in der Kreisliga B

Am letzten Sonntag kam es in einem Spiel der Kreisliga B zu einer Tätlichkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters.

Hierbei erlitt der attackierte Spieler, neben 2 Rippenbrüchen, auch noch einen Bruch des Brustbeins. Zu der Aktion liegen wohl nun Zeugenaussagen und ein Video vor. Menschen die ihre Aggressionen nur so abbauen können, haben keinen Platz auf dem Spielfeld, hier ist auch der eigene Verein gefragt eine deutliche Reaktion zu zeigen.

Es bleibt zu hoffen, dass der verletzte Spieler schnell wieder auf die Beine kommt und der andere Spieler die gerechte Strafe für sein Handeln empfängt.

+++

+++