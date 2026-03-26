Der FC Grünthal empfing in der Kreisliga den Tabellen-Sechsten – SV Westerndorf – auf dem heimischen Sportgelände in Unterreit. Eigentlich waren die Voraussetzungen perfekt für ein echtes Spitzenmatch – doch nach einer Stunde Spielzeit rückte der Fußball an diesem Tag in den Hintergrund.

Bei einem Klärungsversuch knickte der junge Verteidiger Felix Zeiser (Foto) so unglücklich um, dass er mehrere schwere Verletzungen im Fußbereich erlitt. Sofort wurde der Rettungsdienst gerufen, das Spiel unterbrochen. Nach rund 45 Minuten Behandlung auf dem Unterreiter Sportgelände wurde Zeiser ins Krankenhaus gebracht.