Bei einem Klärungsversuch knickte der junge Verteidiger Felix Zeiser (Foto) so unglücklich um, dass er mehrere schwere Verletzungen im Fußbereich erlitt. Sofort wurde der Rettungsdienst gerufen, das Spiel unterbrochen. Nach rund 45 Minuten Behandlung auf dem Unterreiter Sportgelände wurde Zeiser ins Krankenhaus gebracht.

Der FC Grünthal empfing in der Kreisliga den Tabellen-Sechsten – SV Westerndorf – auf dem heimischen Sportgelände in Unterreit. Eigentlich waren die Voraussetzungen perfekt für ein echtes Spitzenmatch – doch nach einer Stunde Spielzeit rückte der Fußball an diesem Tag in den Hintergrund.

Die Partie begann temporeich und mit viel Intensität. Bereits in der 10. Minute bot sich dem FC Grünthal die große Chance zur frühen Führung: Nach einem starken Zuspiel von Marinus Jackl lief Max Labermaier alleine auf Keeper Stephan Kumpfmüller zu, scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins am stark reagierenden Schlussmann. Nur sieben Minuten später wiederholte sich die Szene beinahe – erneut setzte sich Labermaier durch, doch im Verbund mit Phillipp Asenbeck blieb Kumpfmüller erneut Sieger.

Beide Mannschaften und alle Zuschauer waren sichtlich geschockt – an Fußball war kaum noch zu denken. Der gesamte FC Grünthal wünscht Felix an dieser Stelle eine schnelle und vollständige Genesung.

In der Folge entwickelte sich ein intensives und umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne und lieferten sich viele enge Duelle im Mittelfeld. Grünthal zeigte sich spielerisch gut aufgelegt, doch auch die Gäste drängten auf den ersten Treffer. Die Partie war geprägt von Zweikämpfen, blieb dabei aber stets fair und ohne größere Fouls.

In der 36. Minute dann der verdiente Jubel für die Heimfans:

Nach einem klasse Schnittstellenpass von Michael Hochrinner setzte sich der formstarke Jonas Grundner durch, umkurvte den Torhüter und schob souverän zur 1:0-Führung ein. Nur vier Minuten später hatte Grünthal die große Chance nachzulegen: Wieder war es Grundner, der den Keeper umspielte und querlegte, doch Felix Zeiser sprang der Ball vom Fuß.

Mit der knappen, aber verdienten Führung für den FCG ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aktiver aus der Kabine – und wurden schnell belohnt. In der 50. Minute segelte eine perfekt getretene Ecke in den Strafraum, wo Dmytro Zubkov seine Klasse zeigte und den Ball per Kopf punktgenau unter die Latte zum 1:1-Ausgleich setzte.

Die Mannschaft von Trainer Mario Sinickiließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und suchte ihrerseits wieder den Weg nach vorne. Eine gute Gelegenheit hatte erneut Jonas Grundner, dessen Abschluss aus 14 Metern von Gäste-Keeper Simon Rott stark zur Ecke abgewehrt wurde.

Dann folgte die Szene, die das Spiel komplett überschattete – siehe oben im Text.

Die verbleibenden rund 30 Minuten wurden in gegenseitigem Einvernehmen ohne große Offensivaktionen zu Ende gespielt.

Besonders hervorzuheben ist dabei das Verhalten des SV Westerndorf, der großen Sportsgeist bewies und Rücksicht auf die sichtlich angeschlagene Grünthaler Mannschaft nahm – dafür gebührt großer Respekt und Dank.

Großes Lob für jungen Schiri

Ebenso bemerkenswert war die Leistung des erst 15-jährigen Schiedsrichters Felix Maier, der in seinem ersten Herren-Kreisliga-Spiel mit viel Ruhe und Übersicht agierte und in dieser Ausnahmesituation das richtige Gespür bewies.

Eine starke Leistung und ein echtes Versprechen für die Zukunft.

Am Ende stand ein 1:1-Unentschieden, das jedoch zur Nebensache wurde. Beide Teams verließen den Platz sichtlich bewegt von den Ereignissen.

Für den FC Grünthal geht es bereits am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr weiter: Auf dem heimischen Trainingsplatz wartet mit der SG Tüßling/Teising das nächste Spitzenteam. Im Hinspiel konnte man noch mit 3:0 gewinnen, doch die Mannschaft von Coach Hausruckinger zählt aktuell zu den formstärksten Teams der Liga und wird dem FC alles abverlangen.