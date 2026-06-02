KREISLIGA-Spiel mit Fernseh-Live-Übertragung am 6.6.

Am Samstag, den 6.6.2026 an der Florastraße in Fredersdorf-Süd findet das Spitzenspiel zwischen der TSG-Elf und den Tabellenführern vom SV Prötzel statt.

Schiedsrichtergespann: Patric Schwarz / Die Tuchebander, mit den Assistentinnen der SG Klosterdorf 75: Sophie Simon und Lara Sophie Günther

Nach Bewerbungen mehrerer Brandenburger Fußballvereine beim Fernsehsender "RBB" wurde das Team der TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. mit überzeugendem Bewerbungsvideo vom Sender ausgewählt.

Der Tabellenzweite gegen den Tabellenersten der Kreisliga-Nord ! Für Speis und Trank im Stadion ist gesorgt ! Der "RBB" konnte bereits im Vorfeld einige Filmaufnahmen für die Einstimmung der Liveübertragung machen und zeigt ausserdem Interviews vor dem Spiel und nach der Begegnung von beiden Mannschaften.

Wir freuen uns auf diesen vorletzten Spieltag in der Kreisliga-Nord und begrüssen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, sowie Fans im Stadion und auch alle Interessenten vor dem Bildschirm !

Herrenfußball-Mannschaftsleitung TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf e.V., B. Tack