Kreisliga-Spiel gewertet, Pokalauslosung, Bezirksliga-Duo bleibt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B4: TSV Schlechtbach II – SV Hegnach II – Spiel vom 08.03.2026, Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt TSV aufgrund Spielermangels).

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das Bezirkspokal-Viertelfinale steht fest und sieht wie folgt aus:

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TSV Haiterbach - SV Tumlingen-Hörschweiler

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen - SGM Felldorf/Bierlingen

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TSV Neuhengstett - SV Baiersbronn

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SG Empfingen II - SV Gültlingen

Zwei Ergänzende Infos: In diesem Jahr werden alle Spiele ab Viertelfinale im Gespann, also mit Schiedsrichter und Assistenten, geleitet. Endet ein Spiel im Viertelfinale Unentschieden, gibt es sofort ein Strafstoßschießen.

Eine Verlängerung nach Unentschiedenem Spielausgang in der regulären Zeit wird es, wie bisher, erst in Halbfinale und Finale geben.

TSV Heimsheim

Beim TSV Heimsheim setzt man weiterhin auf ein eingespieltes Brüder-Duo. Tim Widmaier und Lino Widmaier haben ihre Zusagen für die kommende Saison gegeben und bleiben dem Bezirksligisten erhalten.

Tim Widmaier wird auch künftig als Kapitän vorangehen. Mit seiner Führungsstärke, seiner Präsenz auf dem Platz und seinen spielerischen Qualitäten zählt er zu den wichtigsten Stützen der Mannschaft.

Auch sein Bruder Lino Widmaier bleibt an Bord. Der Angreifer hat sich mit seinem Torriecher und seiner Zielstrebigkeit als zentraler Bestandteil der Offensive etabliert und soll weiterhin für wichtige Treffer sorgen.

Der Verein freut sich, weiterhin auf beide Leistungsträger bauen zu können.

