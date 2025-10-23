Kreisliga-Spektakel der besonderen Art – 19:6 bei 9 gegen 9!

Kreisliga C, Gruppe 3, Duisburg & Mülheim & Dinslaken: Der FSV Duisburg II gewann in einem spektakulären Spiel gegen VfB Obermarxloh mit 19:6. Der verrückteste Aspekt des Duells war jedoch nicht das Ergebnis, sondern die Tatsache, dass beide Temas mit nur neun Spielern agierten.

Es war ein Spiel, das beide Trainer, die Spieler, wie auch die Zuschauer nicht so leicht vergessen werden. Spätestens nach 22. Minuten wurde die Partie bereits entschieden. denn die Hausherren führten schon mit 5:0. Zur Halbzeit stand es bereits 13:1. In der zweiten Hälfte wurden die Gäste zwar offensiv aktiver, schafften es allerdings weiterhin nicht hinten dicht zu halten und so endete die Partie schlussendlich mit einem 19:6-Kantersieg des FSV.

Spieler des Spiels war Bulut Aksoy, der neben einem lupenreinem Hattrick insgesamt acht Treffer in dem Duell erzielte. Damit steht der 37-Jährige bei 30 Saisontoren nach gerade einmal neun Spielen. Der Angreifer sammelte in seiner Karriere viele Erfahrungen, wie beispielsweise Einsätze in der Regionalliga West, oder auch Partien in der Regionalliga Süd. Doch selbst so erfahrener Akteur wie Aksoy hatte so ein besonderes Aufeinandertreffen noch nie erlebt. Beide Mannschaften spielten nämlich von der ersten bis zur letzten Minute mit nur neun Feldspielern. "Es war eine 9er-Mannschaft, also mussten wir auch mit neun Spielern antreten. Ich kannte das vorher gar nicht und habe mich im Vorfeld erst einmal beim Staffelleiter erkundigt, wie das genau abläuft und ob Änderungen am Spielfeld vorgenommen werden müssen", erklärte der Angreifer dem RevierSport.