Kreisliga: Spätes Siegtor bringt Geestland die Relegation Wehden und Wingst packen den Klassenerhalt +++ Altenbruch trotz 10:2-Sieg abgestiegen

Spannung bis zur letzten Spielminute in der Kreisliga Cuxhaven. Die Übersicht zum letzten Spieltag:

Der Meister TSV Altenwalde gewann die Partie bei der SG Nordholz / VfB Oxstedt mit 4:0. Sebastian Barg markierte in der 5. Minute den Führungstreffer. Marvin Wähling erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 und traf in der 85. Minute erneut. Den Schlusspunkt setzte Jan-Lukas Mergard in der Nachspielzeit.

Die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst hat durch einen Heimsieg gegen den TSV Hollen-Nord eine schwierige Saison versöhnlich abgeschlossen. Gedeon Meyer traf nach einer Viertelstunde und nur zwei Minuten später erhöhte Dammann auf 2:0. In der zweiten Halbzeit schnürte Meyer seinen Doppelpack zum 3:0, bevor Tobias Buck in der 79. Minute für Hollen-Nord verkürzte.

Im Duell der TSV-Teams setzte sich der TSV Wehden mit 3:0 gegen den TSV Wehdel durch und durfte den Klassenerhalt feiern. Morten de Vos brachte die Gäste bereits in der 9. Minute in Führung. Er tauchte allein vor dem Wehdeler Tor auf, behielt die Nerven und schloss zum 1:0 ab. Malte Schmidt erhöhte in der 64. Minute und eine Minute später machte Lucas Kühn den Sieg gegen den Absteiger perfekt. Somit spielen die Wehdener nach einer schwierigen Saison auch im nächsten Jahr in der Kreisliga.

Der VfL Wingst musste vor dem Spieltag noch um den Verbleib in der Liga zittern. In der 58. Minute brachte Felix Hasselbusch die Gastgeber dann in Führung. Lamstedt glich in der Nachspielzeit durch Malte Heinrichs aus, doch das Remis reichte dem VfL für den Ligaverbleib.

Im spannenden Duell zwischen dem Duhner SC und FC Hagen/Uthlede II fiel das erste Tor in der 15. Minute, als Tjark Ole Hahlbom für die Gäste zur Führung traf. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, verwandelte Leif Hasselbring einen Elfmeter und erhöhte auf 2:0. Da der FC Geestland zu diesem Zeitpunkt nicht führte, hatten die Hagener die Vizemeisterschaft dicht vor den Augen. Der Duhner SC erzielte in der 84. Minute durch Timo Heinrich den Anschlusstreffer, doch richtig bitter wurde es für die Preßel-Elf, als sie vom späten Sieg der Geestländer in Otterndorf erfuhr. Eine starke Saison beendet der FC Hagen/Uthlede II auf den dritten Platz.

Im Kanalstadion zelebrierte der TSV Altenbruch ein beeindruckendes 10:2 gegen den TV Langen. Christoph Wilms eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, gefolgt von einem Elfmeter, den Marlon Schwarz zum 2:0 verwandelte. Steffen Allers und Andre Filipe Ferreira Matos erhöhten auf 4:0, bevor Schwarz erneut traf. Nach einem weiteren Elfmeter zum 6:0 netzte Kanje ein, bevor Matos sein zweites Tor erzielte. Maurice Breustedt und Kemal Berber sorgten für die Ehrentore der Gäste. Kanje und Malik Sgryska rundeten das Schützenfest ab. Trotz de Kantersieges müssen die Hausherren den Gang in die 1. Kreisklasse antreten. Die Ergebnisse der Konkurrenz halfen dem TSV nicht. Der TV Langen hatte erneut keine elf Spieler auf dem Platz, mit Daniel Butzke einen Angreifer im Tor und musste zehn Gegentore schlucken. Aber die Langener traten an und sorgten somit für einen sportlichen Ausgang am letzten Spieltag.

Die Gäste starteten furios: Mika-Darian Stroh, Eric Döring und ein Eigentor der Gastgeber bescherten Hemmoor eine deutliche Führung nach nur zwölf Minuten. BISON kam durch einen Elfmeter von Jobst Christian Georg Märkle in der 23. Minute auf 1:3 heran. Doch Hemmoor antwortete prompt: Julian Schmidt und Niklas Grell sorgten für das 1:4 und 1:5. Jan-Philip Griemsmann verkürzte vor der Halbzeit auf 2:5. In der zweiten Hälfte erhöhte Tom Köver auf 2:6.